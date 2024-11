Historic Hotels of Europe Awards 2024: Αυτά είναι τα 4 Ελληνικά ξενοδοχεία που βραβεύθηκαν

Τέσσερα Ελληνικά ξενοδοχεία απέσπασαν διακρίσεις κατά την 10η απονομή των βραβείων Historic Hotels of Europe Awards 2024, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 11 Νοεμβρίου 2024 στο Chateau Liblice της Τσεχίας.

Τα βραβεία αναγνωρίζουν τα πιο ξεχωριστά, σημαντικά και πολιτιστικού χαρακτήρα ξενοδοχεία από την Ευρώπη σε συνάρτηση με την αριστεία τους στη φιλοξενία.

Μεγάλος αριθμός τουριστών και ανθρώπων που λατρεύουν τον πολιτισμό και την ιστορία, ψήφισαν για την ανάδειξη των καλύτερων ξενοδοχείων σε 10 κατηγορίες.

Δύο Ελληνικά ξενοδοχεία απέσπασαν Χρυσό Βραβείο: Το Allegory Boutique Hotel στη Ρόδο, στην κατηγορία «Historic Art of Hospitality» και το Avli Lounge Aparments στο Ρέθυμνο, στην κατηγορία «Historic “Α Story To Share”», ενώ τα υπόλοιπα δύο βραβεύθηκαν με Χάλκινο Βραβείο, το Esperas Hotel Santorini στην Οία, στην κατηγορία «Historic Εco-Hotel» και το Kyrimai Hotel στον Γερολιμένα, στην κατηγορία «Historic Hotels Of Europe Best Ambassador 2024».