Resort and Residential Forum/ Αθήνα: Η Marriott επενδύει σε νέες επώνυμες κατοικίες στην περιοχή ΕΜΕΑ

Την επιταχυνόμενη ανάπτυξή της στο χαρτοφυλάκιο επώνυμων κατοικιών στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική (ΕΜΕΑ), με 70 νέα πρότζεκτ εκ των οποίων τα 43 έχουν υπογραφεί και τα 27 έχουν ανοίξει, παρουσίασε σήμερα η Marriott International στο Resort and Residential Forum που πραγματοποιείται από τις 18 έως τις 20 Νοεμβρίου στην Αθήνα.

Την τελευταία διετία, η Marriott υπέγραψε 26 συμφωνίες για επώνυμες κατοικίες σε εμβληματικούς προορισμούς της περιοχής ΕΜΕΑ, υπερδιπλασιάζοντας τον αριθμό τους σε σχέση με τα δύο προηγούμενα έτη.

Σε αυτές περιλαμβάνονται πολυτελή resort όπως το St. Regis Residences, Casares – Costa del Sol που ανακοινώθηκε τον περασμένο μήνα, αλλά και πολυτελείς αστικοί προορισμοί όπως το W Residences στο Dubai Harbour.

Σύμφωνα με την Chief Development Officer, Global Mixed-Use Development, Dana Jacobsohn, η περιοχή ΕΜΕΑ αποτελεί κλειδί για την επιταχυνόμενη ανάπτυξη της Marriott και, όπως δήλωσε, παρέχοντας εξαιρετικά οφέλη τόσο για τους κατασκευαστές όσο και για τους ιδιοκτήτες, συνεχίζουμε να ενισχύουμε την ηγετική μας θέση στον κλάδο.

Πέρα από τις παγκόσμιας κλίμακας υπηρεσίες για τους επισκέπτες από τα brand της Marriott, οι ιδιοκτήτες Residence έχουν επίσης την ευκαιρία για περισσότερα οφέλη από την πρόσφατα ανακοινωθείσα πλατφόρμα ιδιοκτητών, ONVIA, η οποία παρέχει αποκλειστικές προσφορές στο χαρτοφυλάκιο Marriott Bonvoy®.

Μερικά από τα πρόσφατα πρότζεκτ για τα οποία η εταιρία έχει υπογράψει συμφωνίες ή/και έχει λανσάρει είναι το The St. Regis Residences, Casares στη Costa del Sol, το The Ritz-Carlton Residences στο Ντουμπάι, το The Residences at The Westin Salgados Beach Resort και το Marriott Residences Salgados Resort στο Algarve, το The Ritz-Carlton Residences στο Diriyah και το The St. Regis Residences, Financial Center Road στο Ντουμπάι.

Μέχρι την εκπνοή του 2024, η Marriott αναμένεται να ανοίξει πολυαναμενόμενα πρότζεκτ όπως το Nujuma, a Ritz-Carlton Reserve Residence, το The Residences στο St. Regis Al Mouj Muscat Resort, το The Residences στο St. Regis Belgrade και το The Ritz-Carlton Residences στο Baku.