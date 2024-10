Προβολή σε 19 διεθνείς εκθέσεις από την εταιρεία Selected Hideaways εταιρεία διαχείρισης ξενοδοχείων

Η Selected Hideaways (www.selectedhideaways.com) αποτελεί μια χαρακτηριστική περίπτωση business Success Story στη διαχείριση ξενοδοχείων & βιλλών στην Ελλάδα, εταιρεία ανάπτυξης και διαχείρισης ξενοδοχειακών μονάδων με επικέντρωση στην παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών προτάσεων και λύσεων προς ιδιοκτήτες ξενοδοχείων και επενδυτές. Δημιουργούμε μια στρατηγική, η οποία βοηθάει στο να προβλέπουμε προκλήσεις της αγοράς, χρησιμοποιούμε νέες τεχνολογίες και δεξιότητες που συμβάλλουν στην κερδοφορία της κάθε ξενοδοχειακής μονάδας. Ενδεικτικό των υψηλού επιπέδου υπηρεσιών που παρέχει είναι το γεγονός ότι πάνω από το 90% των επιχειρηματιών με τους οποίους συνεργάζεται, ανανεώνει το συμβόλαιό του.

Η εταιρεία εξειδικεύεται στην ανάπτυξη και διαχείριση μίας στρατηγικής πωλήσεων για ξενοδοχειακές μονάδες που στόχο έχει την αύξηση των συνολικών εσόδων του ξενοδοχείου, ενώ ταυτόχρονα συμβάλει στην αύξηση των άμεσων κρατήσεων. Προσαρμοσμένοι πάντα στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς, καλλιεργεί σχέσεις εμπιστοσύνης, με συχνή, οργανωμένη επικοινωνία και στόχο την οικουμενική ανάπτυξη του brand του ξενοδοχείου.

Παρακάτω είναι το πρόγραμμα των 19 εκθέσεων που θα παρουσιάσει η Selected Hideaways για όλα τα μέλη - ξενοδοχεία της εταιρείας που έχει αναλάβει την διαχείριση κρατήσεων, πωλήσεων & marketing.

1. London 4-6 November 2024 – WTM London

2. Miami 6-8 November 2024 - Luxury Travel Exhibition / Agencies & CruiseWorld 2024

3. Miami 9 November 2024 - Flying to Greece by Santorini Experience Event

4. Miami 11-15 November 2024 - Contacts from Luxury Travel Agents from 5 US Cities

5. Cannes, France ILTM 2-5 December 2024 - International Tourism Exhibition

6. New York January 2025 - Hellenic American Chamber of Commerce New York - HACC New York Distribution Points Of Promotional Booklets

7. New York January 2025 - New York Travel & Adventure Show 2025 - B2B Meetings Luxury Travel Agents - International Road Show

8. Chicago 1-2 February 2025 - Chicago Travel & Adventure Show 2025 - International Tourism Exhibition

9. Chicago 3-4 February 2025 - Flying to Greece by Santorini Experience Event

10. Moscow 18-20 March 2025 - MITT Krasnogorsk 2025 - International Tourism Exhibition

11. Saudi Arabia March 2025 - Contacts from Luxury Travel Agents

12. Bahrain March 2025 - Contacts from Luxury Travel Agents

13. Oman March 2025 - Contacts from Luxury Travel Agents

14. Brazil / São Paulo 14-16 April 2025 - WTM Latin America - International Tourism

15. Brazil / São Paulo April 2025 - Flying to Greece by Santorini Experience Event

16. Mexico 28 April - 1 May 2025 - Tianguis Turístico 2025 - International Tourism Exhibition

17. Mexico May 2025 - Flying to Greece by Santorini Experience Event

18. Dubai June 2025 - FlyDubai/Emirates - Distribution Points Of Promotional Booklets

19. Bahrain June 2025 - Distribution Points Of Promotional Booklets Gulf Air & Al-Mobtaker Travel

Η εταιρεία Selected Hideaways (www.selectedhideaways.com) έχει ανανεώσει συμβόλαια συνεργατών χρονών και επίσης έχει υπογράψει νέες συνεργασίες για το 2025 με Μύκονο - Σαντορίνη - Κέρκυρα –Αθήνα – Αράχωβα.

Στόχος της εταιρείας είναι οι νέες συμφωνίες με travel agents & tour operators καθώς και νέα ONLINE κανάλια.

Σημαντικό νέο της εταιρείας Selected Hideaways είναι ότι έχει καταφέρει να μειώσει τις online προμήθειες από σημαντικούς συνεργάτες.

Με ένα ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό σύστημα κρατήσεων και πωλήσεων, υποστηρίζουμε τα ξενοδοχεία και διασφαλίζουμε την άμεση σύνδεση με τις καλύτερες τιμές και χωρίς επιπλέον χρεώσεις κράτησης, καθώς και άλλα σημαντικά πλεονεκτήματα και εκπτώσεις που προκύπτουν από το loyalty club μας.

