'Ανοιξε το πρώτο ξενοδοχείο Trademark Collection by Wyndham στην Άγκυρα

Η Wyndham Hotels & Resorts, η μεγαλύτερη εταιρεία franchising ξενοδοχείων στον κόσμο με περίπου 9.200 ξενοδοχεία σε περισσότερες από 95 χώρες, άνοιξε το πρώτο ξενοδοχείο του brand Trademark Collection by Wyndham στην Άγκυρα.

Το νεόκτιστο Boreas Hotel, Trademark Collection by Wyndham, ξεχωρίζει για τον κομψό του σχεδιασμό και προσφέρει πολυλειτουργικούς χώρους στην καρδιά της πρωτεύουσας της Τουρκίας. Το brand Trademark Collection, το οποίο ξεκίνησε το 2017, είναι ένα από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα soft brands στη φιλοξενία. Το Boreas Hotel έρχεται να προστεθεί στο παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο περισσότερων από 270 ξενοδοχείων Trademark Collection, σε κάποιους από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς του κόσμου, όπως η Νέα Υόρκη, το Βερολίνο, το Μιλάνο, η Ντόχα και η Αθήνα, καθώς και στα πρόσφατα ανοίγματα στην Κωνσταντινούπολη και τη Σμύρνη. Το νέο άνοιγμα ενισχύει τη θέση της Wyndham ως τη μεγαλύτερη διεθνή ξενοδοχειακή εταιρεία στην Τουρκία, με περίπου 120 ξενοδοχεία υπό 11 brands.

Το ξενοδοχείο, που ανήκει και λειτουργεί από την Boreas Gayrimenkul, διαθέτει 51 δωμάτια και βρίσκεται σε κεντρική τοποθεσία στην περιοχή Çankaya της Άγκυρας, με εύκολη πρόσβαση σε εμπορικά και επιχειρηματικά κέντρα, ιστορικά αξιοθέατα και πρεσβείες της πόλης.

Σχετικά, ο κ. Πάνος Λούπασης, Market Managing Director για την Τουρκία, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, Wyndham Hotels and Resorts, ανέφερε τα εξής:

«Το brand Trademark ενισχύει τη μοναδικότητα και τη γοητεία που έχει να προσφέρει το κάθε ξενοδοχείο, ενώ παρέχει στους ιδιοκτήτες στην Τουρκία μία συνεχή ευκαιρία, ώστε να παρέχουν απίθανες εμπειρίες στους επισκέπτες. Με το άνοιγμα του Boreas Hotel, προσφέρουμε μια boutique εμπειρία με απαράμιλλη εξυπηρέτηση στην καρδιά μιας από τις μεγαλύτερες επαρχίες της Τουρκίας, ενισχύοντας τη δέσμευσή μας να επενδύσουμε σε μια αγορά που ξέρουμε ότι ενδιαφέρει τους επισκέπτες μας».

Από την πλευρά του, ο κ. Αλπέρ ‘Ονελ, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Boreas Gayrimenkul, δήλωσε τα εξής: «Συνεργαζόμαστε με τη Wyndham λόγω της απαράμιλλης φήμης και της παγκόσμιας εμπειρίας της στη βιομηχανία της φιλοξενίας. Το brand Trademark, μας επιτρέπει να διατηρούμε τη μοναδική γοητεία και τον χαρακτήρα του Boreas Hotel, ενώ παράλληλα επωφελούμαστε από το εκτενές δίκτυο, τους πόρους και την υποστήριξη του brand. Αυτή η συνεργασία μας επιτρέπει να προσφέρουμε μια υψηλής ποιότητας, boutique εμπειρία για τους επισκέπτες μας στην Άγκυρα, η οποία υποστηρίζεται από ένα παγκόσμιας κλάσης brand που εκτιμά τα ανεξάρτητα ξενοδοχεία».

Μια σύγχρονη, boutique εμπειρία ξενοδοχείου

Το Boreas Hotel, Trademark Collection by Wyndham, προσφέρει περισσότερα από απλή κομψότητα, ενώ είναι σχεδιασμένο για να καλύψει τις εξελισσόμενες ανάγκες των σύγχρονων ταξιδιωτών που αναζητούν τόσο την άνεση, όσο και την αίσθηση του τόπου. Κάθε λεπτομέρεια, από την αρχιτεκτονική μέχρι τον εσωτερικό σχεδιασμό, είναι προσεκτικά σχεδιασμένη για να δημιουργήσει μια εμπειρία που αντανακλά τη δέσμευση του ξενοδοχείου ως προς την κομψότητα, τη λειτουργικότητα και τη βιωσιμότητα.

Σχεδιασμένο από το διάσημο αρχιτεκτονικό γραφείο Artmim, το ξενοδοχείο συνδυάζει φυσικά υλικά όπως πέτρα και ξύλο, με μεγάλες γυάλινες επιφάνειες, πλημμυρίζοντας τον εσωτερικό χώρο με φυσικό φως. Αυτή η προσεκτική χρήση υλικών, δεν δημιουργεί μόνο μια ήρεμη και κομψή ατμόσφαιρα, αλλά ενισχύει τη σύνδεση μεταξύ των επισκεπτών και του φυσικού περιβάλλοντος της Άγκυρας. Το ευρύχωρο λόμπι καλωσορίζει τους επισκέπτες σε μια ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα, ενώ το αίθριο προσφέρει έναν πολύχρηστικό, φωτεινό χώρο ιδανικό για χαλάρωση ή δραστηριότητες. Ο σχεδιασμός ενθαρρύνει μια απρόσκοπτη ροή μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, προσφέροντας στους επισκέπτες μια πραγματική απόδραση, μέσα στην πόλη. Κατανοώντας την ανάγκη για ευελιξία, το bistro του ξενοδοχείου διαθέτει προσαρμόσιμες επιλογές καθιστικών που καλύπτουν από casual γεύματα, έως και επαγγελματικές συναντήσεις, αντανακλώντας τις ανάγκες τόσο των ταξιδιωτών αναψυχής, όσο και των επιχειρηματιών.

Εκτός από τον εκπληκτικό σχεδιασμό του, η τοποθεσία του Boreas Hotel το καθιστά ιδανική βάση για επισκέπτες που επιθυμούν να εξερευνήσουν τη ζωντανή πολιτιστική και ιστορική σκηνή της Άγκυρας. Οι επισκέπτες έχουν εύκολη πρόσβαση σε κοντινά αξιοθέατα, όπως το ιστορικό Κάστρο της Άγκυρας, μουσεία και εμπορικές περιοχές, προσφέροντας τον τέλειο συνδυασμό boutique άνεσης και τοπικής ανακάλυψης.

Η ανάπτυξη του brand Trademark Collection by Wyndham

Το brand Trademark Collection απευθύνεται σε επισκέπτες που αναζητούν ξεχωριστή διαμονή σε περιζήτητους προορισμούς, και είναι σχεδιασμένο ώστε να επιτρέπει στους ιδιοκτήτες franchising να εκμεταλλευτούν την εμπειρία, την κλίμακα, την τεχνολογία και τις δυνατότητες διανομής της Wyndham, διατηρώντας ταυτόχρονα τα μοναδικά χαρακτηριστικά της ιδιοκτησίας τους.

Το Trademark Collection by Wyndham έκανε την είσοδό του στην τουρκική αγορά το 2023 και περιλαμβάνει σήμερα 3 ξενοδοχεία, συμπεριλαμβανομένων των Operla Airport Hotels, Trademark Collection by Wyndham στην Κωνσταντινούπολη και FT Lotus Thermal Hotel & Spa, Trademark Collection by Wyndham, που άνοιξε νωρίτερα φέτος στην περιοχή Menemen της Σμύρνης. Εκτός από αυτά τα ξενοδοχεία, η Wyndham έχει στον σχεδιασμό του brand άλλα 100 ξενοδοχεία.

Τα ξενοδοχεία Trademark Collection συμμετέχουν στο Wyndham Rewards, το νούμερο ένα πρόγραμμα επιβράβευσης της Wyndham, όπως ψηφίστηκε από τους αναγνώστες των of USA Today και U.S. News & World Report. Με πάνω από 60.000 ξενοδοχεία, θέρετρα και ενοικιαζόμενα καταλύματα παγκοσμίως, κανένα άλλο πρόγραμμα επιβράβευσης δεν είναι τόσο γενναιόδωρο και δεν προσφέρει στα μέλη του τόσες επιλογές διαμονής.

Σχετικά με το brand Trademark Collection by Wyndham

Χαρακτήρας. Γοητεία. Ιδιοτυπία. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά του Trademark Collection by Wyndham. Από εμβληματικά ξενοδοχεία στην Ευρώπη, την Ασία, την Αμερική και την Καραϊβική, έως τη ναυαρχίδα του brand, το The Galt House Hotel στο Λούισβιλ, Κεντάκι, οι ξενοδόχοι του Trademark είναι παθιασμένοι με την παροχή ξεχωριστών, μοναδικών ταξιδιωτικών εμπειριών.