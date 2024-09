Radisson Hotel | 130 νέες συμβάσεις και openings διεθνώς το πρώτο εξάμηνο του 2024

Εξαιρετικά δυναμικό ήταν το πρώτο εξάμηνο του 2024 για τον Όμιλο Radisson Hotel, με σημαντικά ορόσημα σε όλο το διεθνές χαρτοφυλάκιό του, που επεκτείνουν και ενισχύουν το αποτύπωμά του στο επιχειρείν και την αναψυχή σε όλο τον κόσμο. Τα brands Radisson Collection, Radisson Blu και Radisson RED πέτυχαν αξιοσημείωτη ανάπτυξη, με την εισαγωγή των Radisson Collection και Radisson RED σε πολλές νέες αγορές και σχεδόν 20 νέα projects για τη Radisson Blu.

Συγκεκριμένα, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2024, το Radisson Hotel Group παρουσίασε πάνω από 130 νέες συμβάσεις και openings στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική, καθώς και στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού. Παράλληλα, το εμπορικό σήμα Radisson RED του Ομίλου επεκτάθηκε σε πολλές (νέες) αγορές, όπως η Ιρλανδία, η Νέα Ζηλανδία, η Ταϊλάνδη, το Λάος και η Κίνα, διευρύνοντας το χαρτοφυλάκιό του με σχεδόν 90 ξενοδοχεία.

«Κατά τους πρώτους έξι μήνες του 2024 παρουσιάσαμε ισχυρή ανάπτυξη σε όλο το διεθνές portfolio, δημιουργώντας με συνέπεια σημασία για τους επισκέπτες και αξία για τους ιδιοκτήτες», δηλώνει ο Elie Younes, Executive Vice President και Global Chief Development Officer του Radisson Hotel Group. «Τα brands του Radisson Hotel Group προσφέρουν μια ξεκάθαρη λύση σε κάθε αγορά. Ευχαριστούμε τους ιδιοκτήτες, τους συνεργάτες και τις ομάδες μας, των οποίων η εμπιστοσύνη, η συνεργασία και η δέσμευση καθοδηγούν τη συνεχή επιτυχία μας».

Στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, ο Όμιλος Radisson Hotel αναπτύχθηκε σε σημαντικούς προορισμούς, με κυριότερα επιτεύγματα την υπογραφή του πρώτου Radisson Collection στο Παρίσι (Γαλλία), κοντά στο Μουσείο του Λούβρου και τα εγκαίνια του Radisson Collection Hotel, Roma Antica στη Ρώμη (Ιταλία), κοντά στο Πάνθεον. Ενισχύοντας την παρουσία του στη Σαουδική Αραβία, το Radisson Hotel Group ανακοίνωσε επίσης την υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία Radisson Collection Residences στο Ριάντ που πρόκειται να ανοίξει τις πόρτες του αργότερα μέσα στο 2024, αποτελώντας την 10η ιδιοκτησία στην πόλη και την 44η στο Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας (υπολογίζοντας τα ξενοδοχεία σε λειτουργία και υπό ανάπτυξη).

Παράλληλα, το πρώτο εξάμηνο του 2024 δρομολογήθηκαν σχεδόν 20 νέα Radisson Blu ξενοδοχεία, διατηρώντας την ηγετική θέση του brand ως το σημαντικότερο στην ανώτερη κατηγορία στην Ευρώπη εδώ και περισσότερα από 12 χρόνια. Οι προσθήκες περιλαμβάνουν την υπογραφή νέων συμβάσεων στο Μαυροβούνιο, την Ιταλία, την Τυνησία, την Τανζανία καθώς και το παγκοσμίου φήμης Radisson Blu Das Triest Hotel στη Βιέννη, που θα ξεκινήσει τη λειτουργία του τους προσεχείς μήνες.

Το πρώτο εξάμηνο του 2024 σηματοδότησε, επίσης, την εισαγωγή του brand Radisson Individuals στην ελκυστική περιοχή Cote d'Azur της Γαλλίας, καθώς και την επέκταση της παρουσίας του στο Ηνωμένο Βασίλειο, με νέες ιδιοκτησίες στο Folkestone (Kent) και το Surrey. Σε συνεργασία με τον μακροχρόνιο στρατηγικό του εταίρο, PPHE Hotel Group, το Radisson Hotel Group άνοιξε τις πόρτες του art'otel Hoxton στο Λονδίνο, στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενός ξενοδοχείου που φέρνει έναν ιδιαίτερο συνδυασμό τέχνης και lifestyle, εκθέτοντας συναρπαστικά έργα του Βρετανού καλλιτέχνη D*Face.

Στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, επιτάχυνε την ανάπτυξή του με σημαντικές εξελίξεις στην Κίνα, όπου πρόσθεσε στο portfolio του πάνω από 5.000 κλειδιά, μέσω νέων εγκαινίων και υπογραφών σε πόλεις όπως το Πεκίνο, η Σαγκάη και το Τσενγκντού. Αυτή η επέκταση συμβάλλει στη δημιουργία ενός ισχυρoύ χαρτοφυλακίου με περισσότερα από 400 ξενοδοχεία σε διάφορα στάδια ανάπτυξης και λειτουργίας.

Ενισχύοντας το αποτύπωμά του στην περιοχή, ο Όμιλος συνεχίζει να ανταποκρίνεται στην αυξανόμενη ζήτηση, με νέες συμβάσεις σε σημαντικές αγορές της Νοτιοανατολικής Ασίας, όπως οι Φιλιππίνες, το Βιετνάμ, η Καμπότζη, η Ινδονησία και το Λάος.

Η Ινδία παραμένει μια περιοχή στρατηγικής σημασίας με σχεδόν 25 ξενοδοχεία που έχουν προγραμματιστεί να δημιουργηθούν ή έχουν ανοίξει μέχρι στιγμής το 2024, συμπεριλαμβανομένου του πρώτου Cricket Stadium Hotel της Ινδίας και του υψηλού κύρους Radisson Collection στο Udaipur. Τα πρόσφατα εγκαίνια του Radisson Collection Hotel & Spa, Riverfront Srinagar, υπογραμμίζουν επίσης τη στρατηγική πρόοδο του Group στην αγορά της Ινδίας.

To Radisson Hotel Group συνέχισε, επίσης, να αναπτύσσει τα πολυτελή του θέρετρα σε εντυπωσιακές τοποθεσίες όπως η Σαρδηνία, η Πολωνία, το Μαυροβούνιο, η Ινδονησία, το Βιετνάμ και η Ινδία.

Αξιοσημείωτες είναι και οι διακρίσεις που έλαβε το πρώτο εξάμηνο του 2024, όπως η κατάκτηση του τίτλου «Hospitality App of the Year» για την εφαρμογή της Radisson Hotels, στα Leaders in Hospitality Awards στη Μέση Ανατολή. Επιπλέον, το Radisson Blu αναδείχθηκε ως η «Καλύτερη ξενοδοχειακή αλυσίδα στη Σουηδία» στα Grand Travel Awards. Τέλος, ο Όμιλος επέκτεινε τις εμπορικές προσφορές στους ιδιοκτήτες του, με νέες βελτιωμένες υπηρεσίες σε Πωλήσεις, Συναντήσεις & Εκδηλώσεις, Βελτιστοποίηση Φωνής και Διαδικτύου, με σκοπό να προσφέρει νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Το Radisson Hotel Group είναι ένας διεθνής ξενοδοχειακός όμιλος, με περισσότερα από 1.200 ενεργά και υπό ανάπτυξη ξενοδοχεία στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Ασία, με motto ‘Every Moment Matters’ και την υπογραφή, “Yes I Can”!

Το χαρτοφυλάκιο του Ομίλου Radisson Hotel περιλαμβάνει τα Radisson Collection, art’otel, Radisson Blu, Radisson, Radisson RED, Radisson Individuals, Park Plaza, Park Inn by Radisson, Country Inn & Suites by Radisson και prizeotel.