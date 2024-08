Wyndham Hotels & Resorts | Ισχυρή ανάπτυξη σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Ευρασία και Αφρική το α' εξάμηνο

Η Wyndham Hotels & Resorts, μεγαλύτερη εταιρεία franchising ξενοδοχείων στον κόσμο, με 25 παγκόσμια brands και περίπου 9.200 ξενοδοχεία, παρουσίασε σημαντική ανάπτυξη κατά το πρώτο εξάμηνο του 2024 στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Ευρασία και την Αφρική.

Στα σημαντικότερα γεγονότα, περιλαμβάνονται η υπογραφή 27 συμβολαίων, το άνοιγμα 22 ξενοδοχείων και η προσθήκη καθαρού αριθμού δωματίων που αντιστοιχεί σε περίπου 1.400 δωμάτια στην περιοχή.

Η εταιρεία σημείωσε σημαντική ανάπτυξη και ανοίγματα σε βασικές αγορές της περιοχής, όπως είναι η Γαλλία, η Γερμανία, η Ινδία, η Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο, συμβάλλοντας στη 16η συνεχόμενη τριμηνιαία αύξηση της παγκόσμιας ανάπτυξης. Επίσης, κατά το 2ο τρίμηνο του 2024, η περιοχή της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής, Ευρασίας και Αφρικής, σημείωσε αύξηση κατά 15% στα έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο (RevPAR), με σταθερό νόμισμα.

Σημειώνεται ότι η Wyndham Hotels & Resorts συνεργάζεται επί του παρόντος με συνολικά 14 ξενοδοχεία σε Ελλάδα και Κύπρο, εκ των οποίων τρία στην Αθήνα, δύο στο Λουτράκι και από ένα ξενοδοχείο στη Βραυρώνα, στη Νέα Μάκρη, στη Θεσσαλονίκη, στη Χαλκιδική, στην Αλεξανδρούπολη, στην Κέρκυρα, στη Ρόδο και στην Κρήτη. Στην Κύπρο συνεργάζεται με ένα ξενοδοχείο.

Με βάση την προσέγγιση OwnerFirstTM στο franchising, εκείνο που υπογραμμίζει την ισχυρή φήμη της Wyndham σε όλη την περιοχή, είναι η ανάπτυξη, αλλά και η μακροπρόθεσμη δέσμευσή της να συνδράμει στην επιτυχία των ιδιοκτητών και των franchisees. Συνολικά, έως τις 30 Ιουνίου 2024, η εταιρεία κατέγραψε περισσότερα από 90.000 δωμάτια στην περιοχή της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής, της Ευρασίας και της Αφρικής.

Σχετικά, ο κ. Δημήτρης Μανίκης, Πρόεδρος Ευρώπης, Μέσης Ανατολής, Ευρασίας και Αφρικής, Wyndham Hotels & Resorts, ανέφερε τα εξής: «Η συνεχής ανάκαμψη των ταξιδιών αναψυχής και των επαγγελματικών ταξιδιών, καθοδηγείται από την αύξηση στη ζήτηση για δημοφιλείς και αναδυόμενους προορισμούς, καθώς και για ταξίδια με έμφαση στις εμπειρίες. Συνεχίζουμε να επεκτείνουμε την παρουσία μας με απίστευτα ξενοδοχεία σε όλη την περιοχή, και, όταν συνδυάσεις τη δυναμική αυτή με το Wyndham Advantage, προκύπτει μια αμοιβαία κερδοφόρα κατάσταση, τόσο για τους ιδιοκτήτες, όσο και για τους επισκέπτες».

Κομβικά σημεία το 1ου εξάμηνο του 2024: Νέες αγορές, νέα Brands και επέκταση παρουσίας

Από την είσοδο σε νέες αγορές, την εισαγωγή νέων brands έως την ανάπτυξη υφιστάμενων brands, το 2024 συνεχίζει να είναι επιτυχές για τη Wyndham στην περιοχή της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής, Ευρασίας και Αφρικής. Η ανάπτυξη αυτή ευθυγραμμίζεται με τη συνεχιζόμενη ανάκαμψη της τουριστικής βιομηχανίας στην Ευρώπη κατά το 2ο τρίμηνο του 2024. Οι αφίξεις από το εξωτερικό (+6%) και οι διανυκτερεύσεις (+7%) ξεπέρασαν τα επίπεδα του 2019, αντικατοπτρίζοντας μια αύξηση 12% και 10% αντίστοιχα σε ετήσια βάση. Επιπλέον, η Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών (IATA) έχει προβλέψει ότι η αεροπορική κίνηση θα αυξηθεί κατά 5,9% στην Ευρώπη το 2024, με περαιτέρω ανάπτυξη 5,5% το 2025. Μεταξύ των κομβικών σημείων, για την εταιρεία αξίζει να σημειωθούν τα εξής:

-Πραγματοποίησε μια εκτεταμένη ανακαίνιση στο Wyndham Wroclaw Old Town, καθιστώντας το, το μεγαλύτερο ξενοδοχείο στην πόλη. Η ανακαίνιση, που ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2024, πρόσθεσε 152 δωμάτια, φτάνοντας συνολικά τα 357.

-Άνοιξε το Super 8 by Wyndham στο Durham, μετά την είσοδο του brand στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου πέρυσι στο Chester. Το ξενοδοχείο έχει ήδη επιτύχει το Επίπεδο 5 στο πρόγραμμα Wyndham Green, την υψηλότερη βαθμολογία στο χάρτη βιωσιμότητας της εταιρείας.

-Εγκαινίασε το πρώτο Dolce by Wyndham στην Τουρκία, ανοίγοντας τον Ιούνιο το Dolce by Wyndham Çeşme Alaçatı. Το all-inclusive ξενοδοχείο διαθέτει 155 δωμάτια και σουίτες, ιδιωτική παραλία και κήπους, υπερσύγχρονους χώρους συναντήσεων, κέντρο γυμναστικής και σπα, καθώς και ένα εστιατόριο που ειδικεύεται στην μεσογειακή κουζίνα. Οι πρόσθετες επεκτάσεις στην Τουρκία περιλάμβαναν τα ανοίγματα του FT Lotus Thermal Hotel & Spa, Trademark Collection by Wyndham, Wyndham Datca Perili Bay και La Quinta by Wyndham Cesme.. Ο συνολικός αριθμός των ξενοδοχείων της Wyndham στην Τουρκία, έχει πλέον φτάσει περίπου τα 120.

-Επέκτεινε την παρουσία της στην Ινδία με το άνοιγμα 3 νέων ξενοδοχείων: The Earth Amritsar, Trademark Collection by Wyndham, Ramada Encore by Wyndham Udaipur Roopnagar, και Ramada by Wyndham Gorakhpur Gorakhnath Mandir Road.

-Άνοιξε το Dolce by Wyndham Versailles – Domaine du Montcel, ένα πολυτελές θέρετρο με 178 δωμάτια στα περίχωρα του Παρισιού, μόλις λίγα λεπτά από το παγκοσμίου φήμης Παλάτι των Βερσαλλιών. Το ξενοδοχείο διαθέτει 140 στρέμματα κήπων, δύο εστιατόρια, μπαρ με εντυπωσιακή βεράντα, υπερσύγχρονο συνεδριακό κέντρο με 18 αίθουσες συναντήσεων και πλήρως εξοπλισμένο κέντρο σπα και ευεξίας.

-Δημιούργησε μια κομψή νέα εμφάνιση για το brand TRYP by Wyndham, προσφέροντας στους ιδιοκτήτες προσιτές αναβαθμίσεις, διατηρώντας ταυτόχρονα τον μοναδικό χαρακτήρα κάθε ακινήτου.

Το πλεονέκτημα Wyndham Advantage

Οι franchisees της Wyndham σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Ευρασία και Αφρική, επωφελούνται από το πλεονέκτημα της Wyndham, τη συνδυαστική προσέγγιση παγκόσμιας κλάσης για το μάρκετινγκ, τη διανομή και άλλους πόρους, οι οποίοι έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να οδηγήσουν τους ιδιοκτήτες στην επιτυχία. Μεταξύ άλλων, τα τελευταία 6 χρόνια η Wyndham έχει επενδύσει πάνω από 325 εκατ. δολάρια σε καινοτόμες τεχνολογικές επενδύσεις, ούτως ώστε οι ιδιοκτήτες να έχουν πρόσβαση σε τεχνολογία κορυφαίας κλάσης από προμηθευτές που ηγούνται στον κλάδο, συμπεριλαμβανομένων καινοτόμων συστημάτων διαχείρισης ιδιοκτησίας (Property Management Systems) και εσόδων (Revenue Management Systems), καθώς και ενός εξακολουθητικά αυξανόμενου αριθμού μελών, με πάνω από 110 εκατ. εγγεγραμμένα μέλη στο πρόγραμμα επιβράβευσης Wyndham Rewards παγκοσμίως.

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα επιβράβευσης Wyndham Rewards, είναι το κορυφαίο πρόγραμμα επιβράβευσης ξενοδοχείων, όπως ψηφίστηκε από αναγνώστες του USA Today και του U.S. News & World Report, με περισσότερα από 60.000 ξενοδοχεία, θέρετρα, κλαμπ διακοπών και ενοικιαζόμενα καταλύματα. Τα μέλη του προγράμματος, κερδίζουν εγγυημένα 1.000 πόντους σε κάθε διαμονή, ενώ όταν φθάσουν τους 7.500 πόντους, μπορούν να τους εξαργυρώσουν με δωρεάν διανυκτερεύσεις.

Σχετικά με τη Wyndham Hotels & Resorts

Η Wyndham Hotels & Resorts είναι η μεγαλύτερη εταιρεία franchising ξενοδοχείων στον κόσμο, βάσει αριθμού ιδιοκτησιών, με περίπου 9.200 ξενοδοχεία σε περισσότερες από 95 χώρες σε 6 ηπείρους. Μέσω του δικτύου της με πάνω από 885.000 δωμάτια που απευθύνονται στον καθημερινό ταξιδιώτη, η Wyndham έχει ηγετική παρουσία στην οικονομική και μεσαία κατηγορία του κλάδου της φιλοξενίας. Η εταιρεία διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο 25 ξενοδοχειακών εμπορικών σημάτων, συμπεριλαμβανομένων των Super 8®, Days Inn®, Ramada®, Microtel®, La Quinta®, Baymont®, Wingate®, AmericInn®, Hawthorn Suites®, Trademark Collection® και Wyndham®. Το βραβευμένο πρόγραμμα πιστότητας της εταιρείας, Wyndham Rewards, προσφέρει σε περίπου 110 εκατ. εγγεγραμμένα μέλη την ευκαιρία να εξαργυρώσουν πόντους σε χιλιάδες ξενοδοχεία, θέρετρα διακοπών και ενοικιαζόμενα καταλύματα παγκοσμίως.