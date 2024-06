Το Ikos Olivia το πρώτο θέρετρο στην Ελλάδα και το τρίτο στην Ευρώπη με χρυσή πιστοποίηση LEED EBOM

Ο ξενοδοχειακός Όμιλος Sani/Ikos Group ανακοίνωσε ότι το Ikos Olivia στη Χαλκιδική κατέκτησε την παγκοσμίου κύρους Πιστοποίηση LEED O&M Gold για υφιστάμενα κτίρια (LEED Existing Building Operations & Maintenance, EBOM), βράβευση που καθιστά το Ikos Olivia το πρώτο θέρετρο στην Ελλάδα και μόλις το τρίτο στην Ευρώπη που λαμβάνει αυτή τη σημαντική και απαιτητική περιβαλλοντική διάκριση, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή του για την αειφορία και τον υπεύθυνο τουρισμό.

Το LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) είναι μία παγκοσμίως αναγνωρισμένη πιστοποίηση υψηλής βαθμίδας για «πράσινα» κτίρια και το πιο διαδεδομένο σύστημα αξιολόγησης παγκοσμίως, που αναπτύχθηκε από το US Green Building Council (USGBC), και το οποίο αποτελεί σημείο αναφοράς και σύμβολο αριστείας στο σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία υψηλής απόδοσης στους τομείς του σχεδιασμού, της κατασκευής και της λειτουργίας κτιριακών συγκροτημάτων.

Η πιστοποίηση LEED EBOM απονέμεται σε υφιστάμενα κτίρια που επιδεικνύουν εξαιρετικές επιδόσεις στη λειτουργία τους, μειώνοντας στο ελάχιστο το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα και περιλαμβάνει τέσσερις βαθμίδες: Certified, Silver, Gold ή Platinum. Το Ikos Olivia κατέκτησε το υψηλό επίπεδο Πιστοποίησης LEED Gold πληρώντας ιδιαίτερα αυστηρά κριτήρια σε πέντε (5) κρίσιμες κατηγορίες Λειτουργίας και Συντήρησης: Βιώσιμες Τοποθεσίες, Αποδοτικότητα Νερού, Ενέργεια και Ατμόσφαιρα, Υλικά και Πόροι, και Εσωτερική Περιβαλλοντική Ποιότητα.

Όλα τα θέρετρα του Ομίλου Sani/Ikos έχουν λάβει πολυάριθμες διεθνείς διακρίσεις και πιστοποιήσεις για τις πρωτοβουλίες αειφορίας τους, συμπεριλαμβανομένων των ISO 14001:2015 για την περιβαλλοντική διαχείριση, ISO 50001:2018 για τη διαχείριση της ενέργειας, και ISO 14064 για την ουδετερότητα ως προς τον άνθρακα, καθώς και 15 Γαλάζιες Σημαίες. Επιπροσθέτως, τα νέα ξενοδοχεία του Ομίλου κατασκευάζονται σύμφωνα με τα πρότυπα LEED ή BREEAM, στοχεύοντας στην ανώτερη ενεργειακή κλάση. ανώτερη ενεργειακή κλάση.

Παράλληλα, το Sani Asterias, το πολυτελές θέρετρο του Ομίλου Sani/Ikos στη Χαλκιδική που ανακαινίζεται καθώς και το Ikos Kissamos στην Κίσσαμο Χανίων, βρίσκονται ήδη σε διαδικασία πιστοποίησης βάσει των προτύπων LEED Building Design and Construction: Hospitality (BD&C).

Μακροχρόνια δέσμευση για το περιβάλλον

Στο πλαίσιο των προγραμμάτων αειφορίας, η Sani/Ikos Group έχει αναλάβει μία σημαντική "τριπλή" δέσμευση για το περιβάλλον: την επίτευξη μηδενικών εκπομπών άνθρακα (Net Zero) έως το 2030, την εξάλειψη όλων των πλαστικών μιας χρήσης και την επίτευξη μηδενικών αποβλήτων σε χώρους υγειονομικής ταφής μέχρι το τέλος του 2024.

• Όλα τα θέρετρα Sani και Ikos είναι ήδη ανθρακικά ουδέτερα και προμηθεύονται το 100% της ηλεκτρικής τους ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

• O Όμιλος Sani/Ikos Group πραγματοποιεί εκτεταμένες επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας, και τον εξηλεκτρισμό των εγκαταστάσεων και των στόλων του.

• Τα πλαστικά μιας χρήσης έχουν καταργηθεί σε όλους τους χώρους των επισκεπτών με στόχο να εξαλειφθούν πλήρως μέχρι το τέλος του 2024.

• Όλα τα θέρετρα επαναχρησιμοποιούν το 100% των υδάτων τους για άρδευση των κήπων, χρησιμοποιώντας μονάδες επεξεργασίας νερού.

• Οι πρακτικές κυκλικής οικονομίας του Ομίλου περιλαμβάνουν, επίσης, την κομποστοποίηση των οργανικών απορριμμάτων, εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων στις κουζίνες και την ανακύκλωση περισσότερων από 20 διαφορετικών υλικών, που περιλαμβάνουν τις κάψουλες καφέ, τα κεριά και τα υφάσματα με στόχο επέκτασης και στις υπόλοιπες λειτουργίες των ξενοδοχείων.

Σχετικά με τον Όμιλο Sani/Ikos

Ο Όμιλος Sani/Ikos είναι ένας καινοτόμος, δυναμικά αναπτυσσόμενος ξενοδοχειακός όμιλος, με συγκροτήματα πολυτελείας σε μοναδικούς παραθαλάσσιους προορισμούς της Μεσογείου. Μέσω των εμπορικών σημάτων του Sani Resort και Ikos Resorts, αναπτύσσει και λειτουργεί πάνω από 3.450 δωμάτια και σουίτες σε 12 ιδιόκτητα ξενοδοχειακά συγκροτήματα στην Ελλάδα και την Ισπανία, τα οποία συγκαταλέγονται στα κορυφαία resorts πολυτελείας παγκοσμίως.

Ο Όμιλος έχει εξασφαλίσει νέα επενδυτικά έργα δυναμικότητας σχεδόν 1,000 δωματίων, σουιτών και βιλών για την επέκταση της μάρκας Ikos στην Ελλάδα (Κρήτη) και την Πορτογαλία (Αλγκάρβε), ενώ νέοι προορισμοί βρίσκονται στα σχέδια. Στόχος του Ομίλου Sani/Ikos είναι να συνεχίσει την ανάπτυξη των εμπορικών σημάτων Sani Resort and Ikos Resorts στην Ελλάδα και το εξωτερικό, προσφέροντας απαράμιλλη φιλοξενία στους επισκέπτες του και δημιουργώντας προοπτικές ανάπτυξης για τους ανθρώπους του, σημαντικά οφέλη για τα οικοσυστήματα που περιβάλλουν τα ξενοδοχεία του, αλλά και αξία για τους μετόχους του. Πρωτοπόρος σε θέματα βιώσιμου τουρισμού, ο Όμιλος έχει αναπτύξει ένα φιλόδοξο στρατηγικό πλάνο αειφορίας (ESG), ενώ είναι μέλος του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις (UN Global Compact).