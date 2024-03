Brown Hotels: Νέο πρόγραμμα σπουδών στον τουρισμό, νέα ξενοδοχεία στην Ελλάδα

Tη συνεργασία της με το BCA College για την ανάπτυξη και έναρξη ενός υπερσύγχρονου, ετήσιου προγράμματος εκπαίδευσης στον τουρισμό, ανακοίνωσε η Brown Hotels.

To πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση τίτλου «Diploma in Resorts and Hotels Operations Management» και απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες σπουδαστών, με έμφαση στις 18-25.

Στόχος είναι να προσφερθούν γνώσεις στον κλάδο της Mεσογειακής φιλοξενίας με μια εντελώς σύγχρονη προσέγγιση, που περιλαμβάνει business intelligence, ΑΙ, chat GTP αλλά και δημοφιλείς εφαρμογές όπως το Tik Tok, σε μια χώρα που αποτελεί κόμβο στον παγκόσμιο τουρισμό και έχει μεγάλη παράδοση στην φιλοξενία, την Ελλάδα, δήλωσε ο ιδρυτής, συνιδιοκτήτης και CEO της Brown Hotels, κ. Λεόν Αβιγάντ, παρουσιάζοντας τη συνεργασία με το BCA College.

Επιπλέον, η Brown Hotels στοχεύει και στην προσέλκυση σπουδαστών και από το εξωτερικό, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τα μαθήματα του τμήματος. Το νέο πρόγραμμα θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2024 και θα ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του 2025 λίγο πριν την έναρξη της σεζόν.

Οι σπουδαστές θα έχουν τη δυνατότητα να εκπαιδεύονται στις εγκαταστάσεις του BCA College που προσομοιάζουν με ξενοδοχείο, αλλά και να κάνουν την πρακτική τους κατά τη διάρκεια αλλά και μετά την ολοκλήρωση των σπουδών στα ξενοδοχεία της Brown.

Παράλληλα, ο κ. Αβιγάντ, αναφέρθηκε στους στόχους της Brown Hotels για την Ελλάδα, όπου δραστηριοποιείται από το 2018, με 3 νέα ξενοδοχεία που αναμένεται να ανοίξουν μέσα στο 2024 αλλά και σε νέες συμφωνίες διαχείρισης με 7 ξενοδοχεία στην Ελλάδα, σε Κρήτη, Κέρκυρα, Λέσβο και Αίγινα. Τα 3 ξενοδοχεία, που θα ανοίξουν τους επόμενους μήνες, είναι το Museum Ηotel, δυναμικότητας 93 δωματίων, στην οδό Μπουμπουλίνας στα Εξάρχεια, το Brown Domino, δυναμικότητας 46 δωματίων, στην οδό Θεμιστοκλέους και ένα ακόμη το οποίο θα ανακοινωθεί σύντομα.