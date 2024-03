Ο Όμιλος Sani/Ikos προωθεί τη συμπερίληψη και την ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης στον τουριστικό κλάδο

Πρωτοπόρος σε θέματα αειφορίας και υπεύθυνης διακυβέρνησης, ο ξενοδοχειακός Όμιλος Sani/Ikos επενδύει στην ανάπτυξη και την ενδυνάμωση των εργαζομένων του, ενώ συστηματικά συμπράττει με μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς για δράσεις ευαισθητοποίησης του κοινού πάνω σε θέματα έμφυλης ισότητας και πρωτοβουλίες ενίσχυσης της πρόσβασης των γυναικών στην αγορά του τουρισμού και την ενδυνάμωσή τους.

«Παρόλο που οι γυναίκες παγκοσμίως αποτελούν το 50% του εργατικού δυναμικού στον τουρισμό, αμείβονται λιγότερο και υποεκπροσωπούνται σε θέσεις ευθύνης. Η επίτευξη της έμφυλης ισότητας και του Στόχου 5 Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (Ισότητα των Φύλων), αποτελεί δέσμευση του προγράμματος αειφορίας του Ομίλου Sani/Ikos. Για το σκοπό αυτό, στηρίζουμε δράσεις ευαισθητοποίησης του κοινού πάνω σε θέματα συμπερίληψης και αναπτύσσουμε πρακτικά εργαλεία που ενισχύουν την πρόσβαση γυναικών στην αγορά του τουρισμού και την μετέπειτα ενδυνάμωσή τους» αναφέρει η Διευθύντρια Αειφορίας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου Sani/Ikos, Ελένη Ανδρεάδη (φωτογραφία).

Σήμερα, ο Όμιλος απασχολεί 7.000 εργαζόμενους, από τους οποίους οι 5.500 εργάζονται στην Ελλάδα. Το 2022, το ποσοστό των γυναικών σε ανώτερες διοικητικές θέσεις αυξήθηκε πάνω από 30%, ενώ η επένδυση στην εκπαίδευση, την ανάπτυξη και την ενδυνάμωση των ανθρώπων του ενισχύθηκε κατά 50%.

“Ready for work (again) at tourism” για άνεργες γυναίκες

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας, ο Όμιλος συνεργάζεται το Women On Top, τον οργανισμό που έχει ως αποστολή την επαγγελματική και οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών, διοργανώνοντας το εξειδικευμένο πρόγραμμα επιμόρφωσης και mentoring “Ready for work (again) at tourism” για γυναίκες από όλη την Ελλάδα, που απέχουν από την αγορά εργασίας δύο ή και περισσότερα χρόνια. Μέσω του προγράμματος, 30 γυναίκες, ανεξαρτήτως επαγγελματικού και ακαδημαϊκού υπόβαθρου, θα αποκτήσουν τα επαγγελματικά εργαλεία που χρειάζονται ώστε να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας, εστιάζοντας στον ταχύτατα αναπτυσσόμενο κλάδο του τουρισμού. Τα διαδικτυακά μαθήματα, που ξεκινούν τον Μάρτιο με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Γυναίκας, θα ολοκληρωθούν σε τρεις φάσεις. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι απόφοιτες θα έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν μία θέση εργασίας στον ξενοδοχειακό Όμιλο Sani/Ikos, έχοντας αποκομίσει μια μοναδική εμπειρία ενδυνάμωσης και δικτύωσης.

Με κεντρικό θέμα τον σεβασμό επιστρέφει ο θεσμός των “The Masterclass Series” για τους εργαζομένους

Για τον Όμιλο Sani/Ikos, η ανάπτυξη των εργαζομένων του, που αποτελούν κινητήριο δύναμη και το σημαντικότερο πλεονέκτημά του, είναι βασική επιχειρηματική προτεραιότητα. Ένα από τα μεγαλύτερα ετήσια εκπαιδευτικά προγράμματα του Ομίλου για τους ανθρώπους του, το “The Masterclass Series”, πραγματοποιείται για τέταρτη συνεχή χρονιά με κεντρικό θεματικό άξονα τις αρχές του σεβασμού έχοντας ήδη καλύψει 74 θεματικές ενότητες και πάνω από 60.000 ώρες εκπαίδευσης, και αποτελεί θεσμό για τους εργαζόμενους.

Η φετινή έκδοση του εκπαιδευτικού προγράμματος, με τίτλο “The Masterclass Series 2024 | Living our Values”, περιλαμβάνει θεματικές ενότητες εμπνευσμένες από τις αξίες του σεβασμού, της αυθεντικότητας, της δημιουργικότητας, του πάθους, της υπευθυνότητας και της αριστείας, που διέπουν την εταιρική κουλτούρα του Ομίλου Sani/Ikos, και έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση και την ενδυνάμωση όλων των ομάδων.

Τo εκπαιδευτικό πρόγραμμα πραγματοποιείται σε συνεργασία με διεθνούς κύρους Έλληνες και ξένους εισηγητές, καθώς και με εξειδικευμένους οργανισμούς, όπως οι In2Action-Hospitality Customer Service Training, The Intangibles και Business Pathways. Στο πρόγραμμα φέτος συμμετέχει και το Women On Top, με την υλοποίηση τριών διαδικτυακών masterclasses από τις συν-ιδρύτριες του μη-κερδοσκοπικού οργανισμού, Στέλλα Κάσδαγλη και Πηνελόπη Θεοδωρακάκου, με έμφαση στην εταιρική αξία του σεβασμού και τίτλο «Βλέπουμε αξία σε όλους και σε όλα». Τα masterclasses καλύπτουν θεματικές όπως ο σεβασμός ορίων, η πρόληψη βίας και παρενόχλησης, η διαχείριση ασυνείδητης προκατάληψης και οι άμεσες ή έμμεσες διακρίσεις.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής του να στηρίζει την έρευνα και την ενημέρωση του κοινού πάνω σε θέματα ισότητας και εταιρικής διακυβέρνησης, ο Όμιλος συμμετείχε επίσης, ως υποστηρικτής, στο φετινό Career Fair και την Ημερίδα του Women On Top για την ανάπτυξη του γυναικείου δυναμικού και την ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών συμπερίληψης σε όλους τους τομείς δράσης των επιχειρήσεων (πχ. επικοινωνία, εφοδιαστική αλυσίδα, εξυπηρέτηση πελατών κ.ά.), ενώ ήταν και βασικός υποστηρικτής της έρευνας «Κλιματική Αλλαγή και Ισότητα των Φύλων στη Μεσόγειο και την Ελλάδα» του οργανισμού, που ολοκληρώθηκε το 2023.

Σχετικά με τον Όμιλο Sani/Ikos

Ο Όμιλος Sani/Ikos είναι ένας καινοτόμος, δυναμικά αναπτυσσόμενος ξενοδοχειακός όμιλος, με συγκροτήματα πολυτελείας σε μοναδικούς παραθαλάσσιους προορισμούς της Μεσογείου. Μέσω των εμπορικών σημάτων του Sani Resort και Ikos Resorts, αναπτύσσει και λειτουργεί πάνω από 3.450 δωμάτια και σουίτες σε 12 ιδιόκτητα ξενοδοχειακά συγκροτήματα στην Ελλάδα και την Ισπανία, τα οποία συγκαταλέγονται στα κορυφαία resorts πολυτελείας παγκοσμίως. Ο Όμιλος έχει εξασφαλίσει νέα επενδυτικά έργα δυναμικότητας σχεδόν 1,000 δωματίων, σουιτών και βιλών για την επέκταση της μάρκας Ikos στην Ελλάδα (Κρήτη) και την Πορτογαλία (Αλγκάρβε), ενώ νέοι προορισμοί βρίσκονται στα σχέδια.

Στόχος του Ομίλου Sani/Ikos είναι να συνεχίσει την ανάπτυξη των εμπορικών σημάτων Sani Resort and Ikos Resorts στην Ελλάδα και το εξωτερικό, προσφέροντας απαράμιλλη φιλοξενία στους επισκέπτες του και δημιουργώντας προοπτικές ανάπτυξης για τους ανθρώπους του, σημαντικά οφέλη για τα οικοσυστήματα που περιβάλλουν τα ξενοδοχεία του, αλλά και αξία για τους μετόχους του. Πρωτοπόρος σε θέματα βιώσιμου τουρισμού, ο Όμιλος έχει αναπτύξει ένα φιλόδοξο στρατηγικό πλάνο αειφορίας (ESG), ενώ είναι μέλος του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις (UN Global Compact).