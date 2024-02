Τα Ikos Dassia και Ikos Andalusia στα 10 Best of the Best ξενοδοχεία στον κόσμο

Τα ξενοδοχεία Ikos Dassia και Ikos Andalusia συγκαταλέγονται στο top10 των Best of the Best ξενοδοχείων στον κόσμο για το 2024, σύμφωνα με τις κριτικές και αξιολογήσεις που συγκεντρώθηκαν τους τελευταίους 12 μήνες από τους χρήστες του TripAdvisor.

Tα βραβεία του Tripadvisor χωρίζονται σε δύο επίπεδα: τα Best of the Best και τα Travelers' Choice.

Το πρώτο βραβείο λαμβάνει υπόψη την ποιότητα και την ποσότητα των κριτικών και των αξιολογήσεων ταξιδιωτών και κατατάσσει τα καλύτερα καταλύματα, προορισμούς, παραλίες, εστιατόρια και πράγματα που μπορεί να κάνει ο ταξιδιώτης σε συγκεκριμένες κατηγορίες και γεωγραφικές περιοχές, Οι νικητές των βραβείων Best of the Best συγκαταλέγονται στο κορυφαίο 1% των καταχωρίσεων στο Tripadvisor.

Το Travelers' Choice αναγνωρίζει τις επιχειρήσεις που κερδίζουν σταθερά εξαιρετικές κριτικές. Οι νικητές των βραβείων Travelers' Choice συγκαταλέγονται στο κορυφαίο 10% των καταχωρίσεων στο Tripadvisor. Το Tripadvisor Travelers' Choice τιμά επιλεγμένα καταλύματα, αξιοθέατα και εστιατόρια που επιδεικνύουν σταθερά τη δέσμευσή τους για την τελειότητα της φιλοξενίας.

Στην 8η θέση το Ikos Dassia

Το Ikos Dassia κατέλαβε την 8η θέση στα Best of the Best ξενοδοχεία στον κόσμο για το 2024 στα Tripadvisor Travelers' Choice Awards.

Είναι ένα νέο θέρετρο 5 αστέρων, χτισμένο σε πολυτελές, σύγχρονο μεσογειακό στιλ, που βρίσκεται στην παραλία της Δασιάς, στην Κέρκυρα, με τη δική του μεγάλη αμμώδη παραλία. Το Ikos Dassia εφαρμόζει τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας, εξυπηρέτησης και ψυχαγωγίας, σχεδίασης και στυλ- σύμφωνα με το βραβευμένο concept 'Infinite Lifestyle'.

Το θέρετρο περιλαμβάνει 411 ευρύχωρα δωμάτια και σουίτες, 8 εστιατόρια, 10 μπαρ, 2 κέντρα σπα, εσωτερικές και εξωτερικές πισίνες, ένα υπαίθριο θέατρο, καθώς και μια μεγάλη γκάμα αθλητικών και θαλάσσιων σπορ, γυμναστήρια, μίνι κλαμπ και εγκαταστάσεις για παιδιά.

Στην 9η θέση το Ikos Andalusia

Το Ikos Andalusia, στην ηλιόλουστη Costa Del Sol της Ισπανίας, κοντά στο κοσμοπολίτικο κέντρο της Marbella και την ιστορική πόλη Estepona, κατέλαβε την 9η θέση στα Best of the Best ξενοδοχεία

Τα ιδιωτικά μπαλκόνια, οι κήποι και οι πισίνες αφθονούν στο Ikos Andalusia, όπου 393 μοντέρνα δωμάτια και σουίτες ανεβάζουν το στυλ, την πολυτέλεια και την άνεση σε νέα επίπεδα. Το Ikos Andalusia διαθέτει οκτώ a la carte εστιατόρια μαζί με το διεθνές εστιατόριο Flavors με μπουφέ. Το πρόγραμμα Dine-Out προσφέρει στους επισκέπτες την ευκαιρία να απολαύσουν τα αυθεντικά μενού που προσφέρουν τα τοπικά εστιατόρια στην κοντινή πόλη Estepona.