Το Mandarin Oriental, Costa Navarino και το The Dolli στα καλύτερα νέα ξενοδοχεία πολυτελείας στον κόσμο το 2023

Δύο ελληνικά ξενοδοχεία, το Mandarin Oriental, Costa Navarino και το The Dolli στην Αθήνα, περιλαμβάνονται στη λίστα με τα top15 κορυφαία νέα πολυτελή ξενοδοχεία του 2023 παγκοσμίως, που συντάσσει κάθε χρόνο το Luxury Travel Intelligence (LTI).

Το LTI είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός μόνο για μέλη που παρέχει λεπτομερείς και με αίσθηση ειλικρίνειας αναφορές σε εύπορους ταξιδιώτες. Όπως επισημαίνεται, δεν υπάρχουν σκοπιμότητες διαφημιστικές ή κρατήσεων πίσω από τη λίστα, η οποία διαμορφώνεται αμερόληπτα και λαμβάνοντας υπόψη αποκλειστικά την υψηλή ποιότητα.

Αναλυτικά το top15 των πολυτελών ξενοδοχείων στον κόσμο, που άνοιξαν το 2023:

Bulgari, Ρώμη

Bulgari, Tόκυο

Mandarin Oriental, Costa Navarino

The Peninsula, Κωνσταντινούπολη

Estelle Manor, (Oxfordshire, UK)

Six Senses, Ρώμη

Raffles at The OWO, Λονδίνο

Four Seasons The Pearl, Κατάρ

The Fifth Avenue Hotel, Νέα Υόρκη

COMO Metropolitan, Σιγκαπούρη

Six Senses Southern Dunes, The Red Sea

Capella, Σίδνεϊ

The Dolli, Αθήνα (κάτω φωτογραφία)

The Peninsula, Λονδίνο