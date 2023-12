Ποια ελληνικά ξενοδοχεία περιλαμβάνονται στη Χρυσή Λίστα 2024 του Condé Nast Traveller

Δύο ελληνικά ξενοδοχεία περιλαμβάνονται στη Χρυσή Λίστα 2024 του Condé Nast Traveller. Πρόκειται για το Porto Zante Villas & Spa, στη Ζάκυνθο και το Poseidonion Grand Hotel, στις Σπέτσες.

Η λίστα διαμορφώνεται από την παγκόσμια συντακτική ομάδα του Condé Nast Traveller, που επιλέγουν τα αγαπημένα τους ξενοδοχεία, θέρετρα και κρουαζιέρες από όλο τον κόσμο. Η λίστα, όπως υπογραμμίζεται, χρησιμεύει ως έμπνευση για όσους αναζητούν αξιόλογες ταξιδιωτικές εμπειρίες το επόμενο έτος.

Το Porto Zante Villas And Spa

Το Porto Zante Villas And Spa βρίσκεται στο Τραγάκι και προσφέρει πολυτελείς βίλες με ιδιωτική θερμαινόμενη πισίνα και ιδιωτικό κήπο ακριβώς μπροστά στην παραλία. Το θέρετρο είναι μέλος των Small Luxury Hotels of the World και περιλαμβάνει εστιατόριο με ελληνική και μεσογειακή κουζίνα, καθώς και ένα σύγχρονο ασιατικό εστιατόριο, ένα κοκτέιλ μπαρ και πολυτελείς περιποιήσεις σπα μπροστά στη θάλασσα.

Όλες οι βίλες διαθέτουν μεγάλα υπνοδωμάτια, κομψό σαλόνι και απρόσκοπτη θέα στη θάλασσα, ενώ είναι σύγχρονα εξοπλισμένες με συστήματα ψυχαγωγίας, μίνι μπαρ και πολυτελή προϊόντα. Τα μαρμάρινα μπάνια περιλαμβάνουν μπανιέρα-υδρομασάζ, προϊόντα περιποίησης Bulgari και μπουρνούζια Armani Casa.

Το σπα του Porto Zante προσφέρει πάνω από 20 περιποιήσεις. Στις εγκαταστάσεις λειτουργούν παιδική λέσχη και υπαίθρια παιδική χαρά. Διατίθενται υπηρεσίες φύλαξης παιδιών και βρεφικός εξοπλισμός.

Tο Poseidonion Grand Hotel

Το Poseidonion, ένα από τα ιστορικά σημεία ενδιαφέροντος των Σπετσών, προσφέρει δωμάτια διακοσμημένα σε στυλ Μπελ Επόκ. Περιλαμβάνει ένα κέντρο σπα και ένα βραβευμένο εστιατόριο.

Υπάρχουν δωμάτια στο αρχικό κτήριο του ξενοδοχείου, καθώς και στη νέα πτέρυγα. Είναι πολυτελώς διακοσμημένα με κομψή επίπλωση και ξύλινο δάπεδο. Τα μπαλκόνια προσφέρουν θέα στη θάλασσα ή τον κήπο.

Η πισίνα του Poseidonion Grand περιβάλλεται από φοίνικες. Tο Asian Spa προσφέρει αναζωογονητικές υπηρεσίες σπα από τους εξειδικευμένους θεραπευτές του ξενοδοχείου.

