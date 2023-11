Conde Nast Traveller: Αυτές είναι οι 107 καλύτερες πισίνες ξενοδοχείων στον κόσμο - Ποιες είναι οι 6 Ελληνικές!

Τις 107 καλύτερες πισίνες ξενοδοχείων στον κόσμο, παρουσιάζει το μεγάλο ταξιδιωτικό περιοδικό Conde Nast Traveller, ανάμεσα στις οποίες είναι και έξι Ελληνικές.

Οι 107 πισίνες αποτελούν επιλογή των έμπειρων ταξιδιωτικών συντακτών του περιοδικού και βασίζονται στην εμπειρία τους σε αυτές.

Οι Ελληνικές της λίστας είναι οι ακόλουθες...

The Dolli, Αθήνα

Η τέος έπαυλη ενός μεγιστάνα της ναυτιλίας (1925) που μετέπειτα μετατράπηκε σε διάσημο εμπορικό κέντρο πώλησης υφασμάτων, επαναπροσδιορίστηκε ως ξενοδοχείο Maison από την Grecotel, τη μεγαλύτερη αλυσίδα ξενοδοχείων στην Ελλάδα. Η πισίνα υπερχείλισης που διαθέτει, δημιουργεί την ψευδαίσθηση ότι κανείς επιπλέει μέσα στον Παρθενώνα, που βρίσκεται ακριβώς από πάνω.

Cali Mykonos

Κρυμμένο σε ένα απόκρημνο σημείο στις όχθες της απομονωμένης παραλιακής πόλης του Καλαφάτη, το Cali Mykonos απέχει από την τρέλα της Μυκόνου. Το μέρος είναι πανέμορφο, με απομονωμένη ιδιωτική παραλία με ομπρέλες και μια σέξι καμπυλωτή πισίνα επικών ολυμπιακών διαστάσεων.

Erosantorini, Σαντορίνη

Διαθέτει κλιμακωτή βεράντα στην πισίνα, όπου το κύριο γεγονός είναι να παρακολουθείτε τον ήλιο να «γλιστράει» στο Αιγαίο.

Grace Santorini

Στο Grace Santorini υπάρχει μια ασύμμετρη πισίνα υπερχείλισης με θέα στη καλντέρα και τα νερά του Αιγαίου.

Villa Althea, Κεφαλονιά

Κάντε μια βουτιά στη Villa Althea στην Κεφαλονιά και βρεθείτε να επιπλέετε 300 μέτρα πάνω από την παραλία του Μύρτου.

Canaves Suites, Οία, Σαντορίνη

Πρόκειται για μια παραδεισένια πισίνα σε μια σπηλιά –πρώην τμήμα οινοποιείου του 17ου αιώνα– που έχει θέα στο Αιγαίο Πέλαγος.

Τα υπόλοιπα ξενοδοχεία της λίστας με τις καλύτερες πισίνες στον κόσμο είναι...

Grand Hotel Tremezzo, Lake Como, Italy

Manon Les Suites, Copenhagen, Denmark

Miramonti Boutique Hotel, Merano, Italy

Hotel Oderberger Berlin germany

Hotel du Cap-Eden-Roc, Antibes, France

Nobu Hotel Ibiza Bay, Ibiza, Spain

Cowley Manor, Cotswolds, UK

Alila Ubud, Bali, Indonesia

Castello di Reschio, Umbria, Italy

Marina Bay Sands, Singapore

Joali, Maldives

Soho Warehouse, Los Angeles, USA

Finca Rosa Blanca, Costa Rica

L’Ile Rousse hotel, Bandol, France

Albatroz Beach & Yacht Club, Santa Cruz, Madeira

Alila Kothaifaru Maldives, Maldives

Cap Rocat, Mallorca

25hours Hotel One Central, Dubai

Singita Sweni Lodge, South Africa

Hotel Santa Caterina, The Amalfi Coast, Italy

Chapung Sebali Resort and Spa, Ubud, Bali

Kahani Paradise, Gokarna, India

Belmond Reid’s Palace, Madeira, Portugal

Tierra Atacama, Chile

Omaanda by Zannier Hotels, Namibia

Capella Ubud, Bali, Indonesia

Boucan by Hotel Chocolat, St. Lucia, Caribbean

Campo De Arroz, Comporta, Portugal

Amangiri, Utah, USA

La Reserve, Beaulieu, France

Six Senses Zil Pasyon, Seychelles

The Retreat at the Blue Lagoon, Iceland

Blue Apple Beach Club, Colombia

Amansara, Siem Reap, Cambodia

Chiva Som, Thailand

Belmond Cap Juluca, Anguilla

Nukutepipi, Tahiti, South Pacific

Amanpuri, Phuket, Thailand

Four Seasons The Nam Hai, Vietnam

Qualia, Queensland, Australia

Villa Bahia, Salvador

Wild Coast Tented Lodge, Yala National Park, Sri Lanka

Neptuno, Laguna del Sauce, Uruguay

Ka'ana, Belize

Borgo Pignano, Tuscany, Italy

Sun Gardens Dubrovnik, Croatia

The Other Side, North Eleuthera, Bahamas

Cape View Clifton, Cape Town, South Africa

Monastero Santa Rosa, Amalfi Coast, Italy

One&Only Reethi Rah, Maldives

The Berkeley, London, England

Six Senses Yao Noi, Thailand

Le Bristol, Paris, France

Alila Villas Uluwatu, Bali, Indonesia

Amankila Beach Club, Bali, Indonesia

Kasbah Beldi, Marrakech, Morocco

Casa O'te Miti, Pacific Coast, Mexico

Rosas & Xocolate, Mérida, Mexico

Il Sereno, Lake Como, Italy

Phum Baitang, Cambodia

Four Seasons Koh Samui, Thailand

Chedi Muscat, Oman

Fregate island, The Seychelles

The Brando, Tahiti, French Polynesia

Laucala Island, Fiji

Banyan Tree, Seychelles

Singita Sabi Sand, South Africa

Faena Hotel, Miami, Florida

Belmond Residencia, Mallorca, Spain

Four Seasons Maldives Private Island, The Maldives

Tri, Lake Koggala, Sri Lanka

Al Baleed Resort Salalah by Anantara, Oman

La Mamounia, Marrakech, Morocco

Amangani, Jackson Hole, Wyoming

Hanging Gardens of Bali, Bali, Indonesia

Finca Cortesin, Andaluçia, Spain

The Enchantment Resort, Sedona, Arizona, USA

Hotel Indigo, Hong Kong

Casa No Tempo, Lisbon, Portugal

Rocca delle Tre Contrade, Sicily, Italy

Aman Sveti Stefan, Montenegro

The Cambrian Hotel, Swiss Alps

TIA Wellness Resort, Vietnam

Four Seasons, The Nam Hai, Hoi An, Vietnam

Tortuga, Mustique, Mustique Island

The Siam, Bangkok, Thailand

Mandarin Oriental, Kuala Lumpur, Malaysia

São Lourenço do Barrocal, Portugal

The Oberoi Udaivilas, Udaipur, India

Four Seasons Hotel Pudong, Shanghai, Shanghai, China

Amanyara, Turks and Caicos, Caribbean

Belmond Hotel Caruso, Amalfi Coast, Italy

Kura Design Villas, Costa Rica

Punta Tragara, Capri, Italy

Belmond La Résidence d'Angkor, Siem Reap, Cambodia

Chongwe River House, Zambia, Africa

Isleta El Espino, Nicaragua

Domus Civita, Civita di Bagnoregio, Italy

Hotel Villa Honegg, Switzerland

The Sanchaya, Bintan Island, Indonesia

Le Toiny, St Barth's