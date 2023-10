Την Ελιάνα Κοκοτού τίμησαν τα "Seven Stars Luxury Hospitality and Lifestyle Awards”

Tο τιμητικό βραβείο “Commitment to hospitality" έλαβε η πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Ελούντα Α.Ε Ελιάνα Κοκοτού στην 11η απονομή των "Seven Stars Luxury Hospitality and Lifestyle Awards”

Η γνωστή επιχειρηματίας αφιέρωσε την διάκριση της αυτή στους δυο άνδρες της ζωής της, που την μύησαν στον μαγικό κόσμο του τουρισμού: τον πατέρα της Ηλία Σωτήρχο, ιδιοκτήτη του πρώτου πεντάστερου resort στην Ελλάδα, και στον σύζυγό της Σπύρο Κοκοτό, τον άνθρωπο με τον οποίο ανακάλυψαν και ανέπτυξαν την περιοχή της Ελούντας, δημιουργώντας μαζί έναν από τους κορυφαίους προορισμούς πολυτελείας στην Μεσόγειο.

Στα ίδια απονομή βραβεύτηκε για άλλη μια φορά το Six Senses Spa της Ελούντα Α.Ε , ως το κορυφαίο σπα της Ελλάδας. Το βραβείο παρέλαβε η Έλλη Σουμάκη, Area Director της Six Senses Spas.