Το θρυλικό Old War Office στο Λονδίνο έγινε ξενοδοχείο από την Accor

Στις 29 Σεπτεμβρίου ανοίγει στο Λονδίνο το ξενοδοχείο Raffles London at The OWO. Το ξενοδοχείο στεγάζεται στο πρώην War Office, στην περιοχή Whitehall του Λονδίνου. Η διαχειρίστρια Accor διαμόρφωσε ένα μέρος του θρυλικού διατηρητέου κτιρίου 100 ετών Old War Office (OWO) σε ξενοδοχείο μετά από εργασίες 8 χρόνων.

Το ξενοδοχείο έλαβε την ονομασία της πολυτελούς μάρκας της αλυσίδας Raffles. Οι επισκέπτες θα μπορούν να δουν για πρώτη φορά το ιστορικό κτίριο.

Το Raffles London προσφέρει 120 ευρύχωρα δωμάτια και σουίτες, εννέα εστιατόρια, τρία μπαρ και μια βεράντα στον τελευταίο όροφο με θέα στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ. Το ξενοδοχείο περιλαμβάνει επίσης 85 κατοικίες, χώρο σπα και γυμναστηρίου και εγκαταστάσεις εκδηλώσεων, συμπεριλαμβανομένης μιας αίθουσας χορού που μπορεί να φιλοξενήσει έως και 600 επισκέπτες.