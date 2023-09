Costa Navarino: Δυναμικό ντεμπούτο του νέου υπερπολυτελούς Mandarin Oriental και της Navarino Agora

Νέες επενδύσεις ύψους 250 εκατ. ευρώ, στις οποίες περιλαμβάνονται δύο νέα ξενοδοχεία, το Mandarin Oriental, Costa Navarino και το W Costa Navarino, καθώς και δύο νέα γήπεδα γκολφ στο Navarino Hills και τη Navarino Agora, υλοποίησε κατά τη διετία 2022-2023 η Costa Navarino στη Μεσσηνία, στη βάση ενός μοντέλου ανάπτυξης προορισμού που βασίζεται στους άξονες της οικονομίας, του περιβάλλοντος και της κοινωνίας.

Παράλληλα, προχωρά το πλάνο για την πλήρη ανάπτυξη όλων των περιοχών της Costa Navarino με στόχο να δημιουργηθούν ξεχωριστές περιοχές που συμπληρώνουν η μία την άλλη και προσελκύουν ταξιδιώτες διαφορετικού προφίλ.

Ειδικότερα, η επόμενη φάση επενδύσεων αφορά στην περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής Navarino Hills με επιπλέον τουριστικές υποδομές που ενισχύουν τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Επίσης, η μελλοντική ανάπτυξη περιλαμβάνει την περιοχή Navarino Blue, στην περιοχή του Ριζόμυλου, σε κοντινή απόσταση από το Διεθνές Αεροδρόμιο Καλαμάτας. Στόχος είναι να αναπτυχθούν εκεί θεματικά ξενοδοχειακά συγκροτήματα που θα προσφέρουν πληθώρα αθλητικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων υψηλής ποιότητας.

Μέχρι σήμερα, το σύνολο των άμεσων επενδύσεων στην Costa Navarino έως σήμερα αγγίζει τα 850 εκατ. ευρώ, ενώ μαζί με τις επενδύσεις τρίτων στο real estate ξεπερνά τα 1,25 δισ. ευρώ. Οι συνολικές επενδύσεις (άμεσες και έμμεσες) αναμένεται να φτάσουν τα 2,5 δισ. ευρώ με την ολοκλήρωση όλων των περιοχών.

Η επίδρασή του στο ΑΕΠ της Μεσσηνίας ανέρχεται στο 11% (2006-2022), ενώ πλέον, οι άμεσες θέσεις εργασίας ξεπερνούν τις 2.500, και με την ολοκλήρωση όλων των περιοχών θα ξεπεράσουν τις 6.600 (11.000 μαζί με τις έμμεσες).

Το νέο υπερπολυτελές Mandarin Oriental

Το νέο υπερπολυτελές resort Mandarin Oriental, Costa Navarino, άνοιξε στις 15 Αυγούστου ως το πρώτο Mandarin Oriental στην Ελλάδα, με πληρότητα 100%, ξεπερνώντας τις προσδοκίες της διοίκησης. Το resort βρίσκεται στην περιοχή Navarino Bay, η οποία εκτείνεται σε ένα φυσικό τοπίο 1.400 στρεμμάτων με θέα τον ιστορικό κόλπο του Ναβαρίνου.

Σύμφωνα με τον general manager του resort, κ. Raul Levis, κυριότερες εθνικότητες επισκεπτών ήταν οι Αμερικανοί, οι Βρετανοί, οι Γερμανοί αλλά και οι Έλληνες και με μέση διάρκεια διαμονής τις 7 ημέρες και τις 4 για τους Έλληνες επισκέπτες. Το ξενοδοχείο θα λειτουργήσει έως τα τέλη Οκτωβρίου.

Ο προσανατολισμός του ξενοδοχείου είναι η πολυτελής και αυθεντική φιλοξενία στις σουίτες και τις βίλες του (99 δωμάτια, εκ των οποίων 48 υπόσκαφες βίλες με ιδιωτική πισίνα) οι οποίες σχεδιάστηκαν με έμφαση στην απόλυτη ιδιωτικότητα και την απρόσκοπτη θέα στη θάλασσα.

Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός από τα γραφεία Tombazis & Associates Architects και K-Studio, ακολουθεί τις αρχές βιώσιμης ανάπτυξης της Costa Navarino και συνδυάζει αρμονικά τις φυτεμένες στέγες -πλήρως εναρμονισμένες με τη φυσική τοπογραφία της περιοχής- με τη χρήση τοπικών υλικών.

To νέο resort διαθέτει πέντε εστιατόρια και μπαρ, μεταξύ των οποίων: το Oliviera Restaurant, με έμφαση στη σύγχρονη ελληνική κουζίνα που εμπνέεται από την τοπική κουλτούρα. Tο Tahir Restaurant επικεντρώνεται στη λεβαντίνικη κουζίνα αλλά και το Pizza Sapienza by Daniele Cason προβάλει την αυθεντική ιταλική εμπειρία. Το The Spa στο Mandarin Oriental, Costa Navarino, είναι εμπνευσμένο από τις ανατολίτικες παραδόσεις του Ομίλου και προσφέρει ένα ευρύ φάσμα χαλαρωτικών και αναζωογονητικών ολιστικών θεραπειών.

Παράλληλα, διευρύνθηκαν οι επιλογές διαμονής στο W Costa Navarino (άνοιξε το 2022, επίσης στο Navarino Bay), το οποίο απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικες και εφήβους που έχουν κλείσει το 12ο έτος της ηλικίας τους. Φέτος, οι επισκέπτες μπορούν να επιλέξουν τις νέες EWOW beachfront βίλες 2 και 3 υπνοδωματίων, καθώς και τις Beachfront EWOW σουίτες 2 υπνοδωματίων που βρίσκονται στη Navarino Agora.

Η πλειονότητα των επισκεπτών του φέτος προήλθε από τις ΗΠΑ, την Αγγλία και τη Γερμανία, αλλά επισκέπτες τους προήλθαν επίσης από την Ελλάδα, την Ελβετία και την Ιταλία, ενώ καταγράφηκε άνοδος από το Ισραήλ. Θα παραμείνει ανοικτό μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου.

Επίσης, το νέο Watersports Center, το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία του μέσα στο 2023, προσφέρει στους λάτρεις των σπορ πληθώρα θαλάσσιων αθλημάτων όπως windsurf, waterski, καγιάκ και SUP, καθώς και kitesurfing, wake surfing και wing foiling.

Navarino Agora

Νέα προσθήκη για φέτος αποτελεί και η Navarino Agora (άνοιξε τον Ιούλιο), ένας διαδραστικός, πολυπολιτισμικός χώρος, ανοικτός σε όλους όσοι ζουν ή επισκέπτονται τη Μεσσηνία. Συνδυάζει περισσότερα από 20 καταστήματα, εστιατόρια, street food, θερινό σινεμά κι εμπειρίες VR με ένα ευρύ πρόγραμμα πολιτιστικών δράσεων με μουσικές και χορευτικές παραστάσεις, εκθέσεις τέχνης και βιβλίου, bazaar αντικών και πολλές ακόμη εκδηλώσεις. Από την 1η έως και την 30η Σεπτεμβρίου η Navarino Agora φιλοξενεί την έκθεση “Young Artists” σε συνεργασία με το Γραφείο Διασύνδεσης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών. Μια γιορτή δημιουργικότητας και καινοτομίας καλωσορίζει τους επισκέπτες, μέσα από 60 έργα ζωγραφικής, χαρακτικής, γλυπτικής και φωτογραφίας, που έχουν δημιουργήσει φοιτητές/φοιτήτριες και απόφοιτοι της Σχολής, και τα οποία διατίθενται προς έκθεση και πώληση.

Στο Navarino Bay βρίσκεται επίσης το γήπεδο 18 οπών Bay Course, που σχεδιάστηκε από το διάσημο αρχιτέκτονα γηπέδων γκολφ, Robert Trent Jones Jr., καθώς και το υπόσκαφο Bay Clubhouse.

Οι υπόλοιπες περιοχές της Costa Navarino είναι οι:

- Navarino Hills (2 γήπεδα σε συνολική έκταση 1.250 στρ. που λειτούργησαν το 2022 σε τοποθεσία με πανοραμική θέα στον ιστορικό κόλπο του Ναβαρίνου και το Ιόνιο Πέλαγος)

- Navarino Dunes (η πρώτη περιοχή ανάπτυξης, όπου βρίσκονται τα ξενοδοχεία The Romanos, a Luxury Collection Resort και The Westin Resort, Costa Navarino, αλλά και το γήπεδο The Dunes Course, το Mouratoglou Tennis Center με 12 γήπεδα τένις, 2 νέα γήπεδα pickleball και 3 νέα γήπεδα padel, το νέο NBA Basketball School Costa Navarino, καθώς και πληθώρα επιλογών σε αθλητικές, υπαίθριες και θαλάσσιες δραστηριότητες).

Ξεπέρασε την προσφορά η ζήτηση για τις Costa Navarino Residences

Δυναμική ζήτηση καταγράφεται και για ιδιόκτητες κατοικίες Costa Navarino Residences, οι οποίες αναπτύσσονται σε 4 διαφορετικές περιοχές: Sea Dunes, Olive Grove, Rolling Greens, Valley Greens, και στις οποίες είναι διαθέσιμοι 3 τύποι κατοικιών: “off-plan” (από τα σχέδια), “turn key” (με το κλειδί στο χέρι) και branded διαμερίσματα.

Οι Costa Navarino Residences έχουν πλέον εδραιωθεί ως μία από τις πιο ολοκληρωμένες, ποιοτικές και παράλληλα ελκυστικές οικιστικές προτάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Tο εύρος τιμών (σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα) κυμαίνεται από 3,75 εκατ. ευρώ για τις “custom” κατοικίες, από 1,4 εκατ. ευρώ για τις “turn key” κατοικίες και από 770 χιλ. ευρώ για τα branded διαμερίσματα.

Οι βίλες στη γειτονιά Rolling Greens πωλήθηκαν μέσα σε έναν χρόνο από το λανσάρισμά τους, με τη ζήτηση να ξεπερνά την προσφορά, ενώ μέσα στο 2023 παραδίδονται οι πρώτες κατοικίες. Σε συνέχεια της αυξανόμενης ζήτησης, επισπεύσθηκε το λανσάρισμα της νέας γειτονιάς Valley Greens με turn-key villas, μέσα στο καλοκαίρι, με πολύ θετική ανταπόκριση. Οι ιδιοκτήτες των κατοικιών επωφελούνται από μια σειρά ολοκληρωμένων υπηρεσιών διαχείρισης (property και facility management), και ενοικίασης, καθώς και προνομιακή πρόσβαση στις εγκαταστάσεις της Costa Navarino.