Νέο brand της IHG Hotels & Resorts για ξενοδοχεία μεσαίας κατηγορίας με ανταγωνιστικές τιμές

Ένα νέο brand ξενοδοχείων μεσαίας κατηγορίας λάνσαρε η IHG Hotels & Resorts, το οποίο θα προσφέρει στους επισκέπτες μεγαλύτερο value στη διαμονή σε ποιοτικά ξενοδοχεία καθώς και υψηλότερες αποδόσεις στους ιδιοκτήτες μονάδων της μεσαίας κατηγορίας.

Το brand έχει της επωνυμία Garner™ - an IHG Hotel και στοχεύει να προσφέρει ευκολία διαμονής σε ταξιδιώτες κάθε ηλικίας που αναζητούν value for money σε συνδυασμό με αξιόπιστη και χαλαρωτική εμπειρία.

Τα ξενοδοχεία του brand θα βρίσκονται σε βολικές τοποθεσίες, θα προσφέρουν ξεκούραστο ύπνο και πρωινό, σε τιμές που, όπως υπόσχεται, είναι δύσκολο να βρεθούν στην αγορά.

Στις ευκολίες που θα προσφέρουν τα ξενοδοχεία Garner είναι...

- Φιλική ομάδα ρεσεψιόν που είναι διαθέσιμη όλο το 24ωρο, λόμπι που έχουν σχεδιαστεί για να βοηθούν τους επισκέπτες να ξεκουράζονται και IHG Digital Check In.

-Υποδοχή με αρωματισμένο νερό κατά την άφιξη και φρέσκο ​​καφέ, χορταστικά σνακ που διατίθενται όλη την ημέρα στο Garner Shop, δωρεάν πρωινό «Make It Yours» που περιλαμβάνει ένα γεύμα γεμάτο πρωτεΐνες, με επιλογές όπως σάντουιτς, μπολ με αυγά, παρφέ γιαουρτιού, φρούτα και πολλά άλλα.

-Κανένα ξενοδοχείο δεν είναι ακριβώς ίδιο. Καθένα έχει διαφορετική μουσική, σνακ και ποτά, ευέλικτα σχέδια λόμπι, λιχουδιές καλωσορίσματος κ.α. που επηρεάζονται από τους επισκέπτες του.