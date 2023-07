Travel + Leisure: 4 ξενοδοχεία από τη Σαντορίνη στα καλύτερα της Ευρώπης για το 2023

Tέσσερα Ελληνικά ξενοδοχεία της Σαντορίνης είναι ανάμεσα στα 15 αγαπημένα των αναγνωστών του μεγάλου ταξιδιωτικού περιοδικού Travel + Leisure στην Ευρώπη για το 2023.

Τα ξενοδοχεία αυτά είναι τα...

Katikies (6η θέση), Σαντορίνη | Σκορ 97,75

Andronis Boutique Hotel (8η θέση), Σαντορίνη | Σκορ 97,42

Grace Hotel, Auberge Resorts Collection (9η θέση), Σαντορίνη | Σκορ 97,11

Andronis Arcadia, Σαντορίνη (11η θέση) | Σκορ 97

Τα ξενοδοχεία απέσπασαν βραβείo στα The World's Best Awards 2023 που ανακοίνωσε το περιοδικό για την εφετινή χρονιά, και διακρίθηκαν βάσει αξιολογήσεων των αναγνωστώνν του περιοδικού σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρουν, και συγκεκριμένα, βάσει των ακόλουθων κριτηρίων: δωμάτια/ εγκαταστάσεις, τοποθεσία, εξυπηρέτηση, φαγητό, value.