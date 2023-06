Το Nana Princess-Suites, Villas & Spa στο 1% των Travelers' Choice Best of the Best Top Hotels 2023

o Νana Princess-Suites, Villas & Spa του Ομίλου Καράτζη κατατάσσεται στο 1% των κορυφαίων ξενοδοχείων διεθνώς στα Travelers' Choice Best of the Best Top Hotels 2023 σύμφωνα με τους χρήστες του Tripadvisor. Μια διάκριση που επισφραγίζει τα υπερσύγχρονα facilities και την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών που προσφέρει το resort, οδηγώντας το στην κορυφή των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων στην Κρήτη.

Το Νana Princess-Suites, Villas & Spa, το οποίο βρίσκεται στη λίστα του Tripadvisor με τα 25 καλύτερα ξενοδοχεία στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις κριτικές επισκεπτών από όλο τον κόσμο, κατέκτησε:

την 6η θέση στην κατηγορία Top Hotels

την 7η θέση στην κατηγορία Best Luxury Hotels

Η συγκεκριμένη αναγνώριση αποτελεί ιδιαίτερη επιβράβευση τόσο για τo Νana Princess-Suites, Villas & Spa και το Nana Golden Beach όσο και για τον όμιλο Καράτζη, καθώς προέρχεται από τις κριτικές των επισκεπτών, οι οποίες αντανακλούν τη μοναδική ταυτότητα των ξενοδοχείων με επίκεντρο την κρητική φιλοξενία.