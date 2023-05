Hilton: Ντεμπούτο στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη με δύο ξενοδοχεία

Συμφωνία franchise με την Intersped d.o.o. Sarajevo ανακοίνωσε η Hilton, για το άνοιγμα δύο ξενοδοχείων του Ομίλου στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

Ειδικότερα, έως το 2026, θα ανοίξουν τις πύλες τους στη χώρα το Hotel Neretva Mostar, Tapestry Collection by Hilton και το Hampton by Hilton Sarajevo City Centre. Σηματοδοτώντας το ντεμπούτο για τη Hilton στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, τα δύο ξενοδοχεία θα βρίσκονται σε προνομιακές κεντρικές τοποθεσίες στο Μόσταρ και το Σεράγεβο, με σκοπό να προσελκύσουν επισκέπτες οι οποίοι είτε ταξιδεύουν για να επισκεφθούν τα εντυπωσιακά αξιοθέατα της χώρας, είτε αναζητούν επιλογές διαμονής υψηλής ποιότητας για το επαγγελματικό τους ταξίδι.

Το Hotel Neretva Mostar, Tapestry Collection by Hilton θα συμπυκνώσει το ζωντανό και μοναδικό στυλ της συλλογής. Διαθέτει 80 δωμάτια, εστιατόρια, συμπεριλαμβανομένου ενός ειδικού εστιατορίου και μιας εντυπωσιακής βεράντας, καθώς και lobby bar και lounge. Ο χώρος συσκέψεων θα αποτελείται από τρεις ξεχωριστές αίθουσες συσκέψεων, ενώ το ξενοδοχείο θα διαθέτει επίσης εσωτερική πισίνα και πολυτελείς εγκαταστάσεις γυμναστηρίου. Το ξενοδοχείο θα βρίσκεται σε προνομιακή τοποθεσία στο Μόσταρ, στις όχθες του ποταμού Νερέτβα και σε μικρή απόσταση από το μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.

Παράλληλα, το 98 δωματίων Hampton by Hilton Sarajevo City Centre θα εκθέτει κομψά και μοντέρνα σχέδια, με όλους τους γνωστούς κοινωνικούς χώρους Hampton by Hilton, συμπεριλαμβανομένου ενός κόμβου υποδοχής και ενός μπαρ. Οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν τη μαγευτική θέα στην πόλη από την εξωτερική βεράντα του τελευταίου ορόφου και τους χώρους συνεδριάσεων, ή εναλλακτικά να επωφεληθούν από τις εγκαταστάσεις γυμναστηρίου. Το ξενοδοχείο βρίσκεται σε στρατηγική τοποθεσία στο κέντρο της πόλης του Σεράγεβο στην περίοπτη οδό Maršala Tita και κοντά στη διάσημη παλιά πόλη με το γεμάτο ενέργεια παζάρι και τα πολυάριθμα ιστορικά μνημεία.

Σύμφωνα με τον κ. Simon Vincent, εκτελεστικό αντιπρόεδρο και πρόεδρο για την EMEA της Hilton, τα δύο πρώτα ξενοδοχεία στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη αποτελούν μεταξύ άλλων ένα σημαντικό ορόσημο το οποίο υπογραμμίζει τη συνεχιζόμενη επέκταση του Ομίλου σε συναρπαστικούς προορισμούς.

Σημειώνεται ότι το χαρτοφυλάκιο Tapestry Collection by Hilton συνεχίζει να επεκτείνεται παγκοσμίως και μέχρι στιγμής περιλαμβάνει 100 ξενοδοχεία σε 13 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιταλίας, της Ισπανίας και της Πορτογαλίας. Από την άλλη πλευρά, το Hampton by Hilton — συμπεριλαμβανομένων των Hampton Inn by Hilton και Hampton Inn & Suites by Hilton — εξυπηρετεί ταξιδιώτες με γνώμονα την ποιότητα σε περισσότερα από 2.800 καταλύματα σε 37 χώρες και περιοχές σε όλο τον κόσμο.