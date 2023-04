Ντεμπούτο τον Ιούνιο για το νέο πολυτελές ξενοδοχειακό brand Santo Collection – Ποια ξενοδοχεία περιλαμβάνει

Τον Ιούνιο του 2023 έρχεται η νέα συλλογή πολυτελών ξενοδοχείων στην Ελλάδα, η Santo Collection, η οποία ξεκινά τη λειτουργία της με ξενοδοχεία στην Οία της Σαντορίνης καθώς και το νέο πεντάστερο ξενοδοχείο Santo Mine, με 37 σουίτες.

Το νέο brand θέτει στο επίκεντρο την αειφορία στις διακοπές και αποτελεί τμήμα του ομίλου Μεταξά.

Η συλλογή ανακοίνωσε την προσθήκη 20 νέων σουιτών στο υπάρχον μπουτίκ ξενοδοχείο της, Santo Pure Oia Suites & Villas.

Επιπλέον, τον Ιούνο του 2023, το The Villas by Santo Collection θα περιλαμβάνει δύο ανεξάρτητες βίλες τεσσάρων υπνοδωματίων που θα μπορούν να φιλοξενήσουν έως 16 επισκέπτες. Το Villas by Santo Collection θα περιλαμβάνει επίσης εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους κουζίνας, εξωτερικό τζακούζι, εξωτερικές πισίνες, γυμναστήρια, σάουνες, κήπους και δωμάτιο μπάτλερ. Οι επισκέπτες θα έχουν πρόσβαση στην προσωπική τους υπηρεσία θυρωρείου για υπηρεσίες σπα, ιδιωτικού σεφ και αποκλειστικών εκδρομών.

Το νέο ξενοδοχείο Santo Mine περιλαμβάνει ιδιωτική πισίνα ή τζακούζι και εσωτερικούς χώρους που αντλούν έμπνευση από το περιβάλλον της Σαντορίνης και την Μεσογειακή αισθητική. Στις σουίτες ενσωματώθηκαν ήρεμοι γήινοι τόνοι καθώς και ο Κυκλαδίτικος μινιμαλισμός, με φυσικά υλικά από ντόπιους προμηθευτές. Το ξενοδοχείο θα διαθέτει ακόμα ένα νέο εστιατόριο και all day bar, εξωτερικό γυμναστήριο, κελάρι με τοπικά και διεθνή κρασιά ενώ οι επισκέπτες του θα έχουν πρόσβαση και σε σπα.