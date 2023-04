Telegraph: Αυτά είναι τα καλύτερα παραθαλάσσια ξενοδοχεία της Ελλάδας

Η Ελλάδα είναι γνωστή για τις διακοπές παραλίας που προσφέρει σε τουρίστες από όλο τον κόσμο κάθε καλοκαίρι, και διαθέτει ποικιλία παραθαλάσσιων ξενοδοχείων για κάθε γούστο.

Η εφημερίδα Telegraph, παρουσιάζει στους Βρετανούς μια επιλογή με μερικά ξενοδοχεία της χώρας μας που βρίσκονται μπροστά στο κύμα, τα οποία χαρακτηρίζει ως τα καλύτερα για διακοπές δίπλα στη θάλασσα.

Ανάμεσά τους, ως ξενοδοχείο παραλίας με το καλύτερο value for money αναφέρεται το Domes Zeen Chania, ως καλύτερο πολυτελές ξενοδοχείο παραλίας το Amanzoe στην Πελοπόννησο και ως καλύτερο all in ξενοδοχείο παραλίας το Ikos Dassia στην Κέρκυρα.

Τα υπόλοιπα ξενοδοχεία είναι...

- Daios Cove Luxury Resort & Villas, Άγιος Νικόλαος, Κρήτη

- Poseidon of Paros

- Grand Resort Lagonissi, Αθήνα

- Ammothines Cycladic Suites, Νάξος

- Lesante Blu Exclusive Beach Resort, Ζάκυνθος

- Calilo, Ίος

- Domes of Elounda, Κρήτη