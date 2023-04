Marriott: Nέο brand για την προσέλκυση εργαζομένων σε παγκόσμια κλίμακα

H Marriott International ανακοίνωσε το λανσάρισμα του νέου της brand «Be», στο πλαίσιο των προσπαθειών της εταιρίας να συνεχίσει να δίνει έμφαση στην προσέλκυση και διατήρηση κορυφαίων ταλέντων σε όλο τον κόσμο.

Στόχος είναι να προσελκύσει και να διατηρήσει κορυφαία ταλέντα, προσφέροντας τη δυνατότητα στους συνεργάτες της να εκπληρώσουν τους στόχους καριέρας τους, εμβαθύνοντας τη δέσμευσή της ως εταιρία στη δημιουργία μιας κουλτούρας συμπερίληψης και προσφέροντας καινοτόμες δυνατότητες επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης.

Το «Be» θα αναδείξει τις μεγάλες ευκαιρίες που προσφέρει η Marriott για τους εργαζομένους, από το τμήμα hotel operations και food and beverage, μέχρι τις πωλήσεις και το μάρκετινγκ και τεχνολογικές θέσεις.

Το brand λανσάρεται την ώρα που η Marriott συνεχίζει, για 26η χρονιά, να διακρίνεται ως μία από τις 10 κορυφαίες εταιρίες για εργασίας στο πλαίσιο της κατάταξης της Fortune Media και Great Place To Work®, 100 Best Companies to Work For®.

Το brand θα λανσαριστεί σε παγκόσμια κλίμακα σε όλο το χαρτοφυλάκιο ξενοδοχείων της Marriott το οποίο ξεπερνά τις 8.300 μονάδες και τα 30 brand, και θα δώσει έμφαση σε τρεις πυλώνες: begin, belong, become.

Το «Be» συνιστά το επόμενο βήμα της Marriott στην κατεύθυνση της επένδυσης στους συνεργάτες της. Ως πρωτοπόρα στη βιομηχανία φιλοξενίας, ήταν η πρώτη που λάνσαρε ψηφιακή πλατφόρμα εκμάθησης, προσφέροντας στους συνεργάτες της πρόσβαση σε ένα εύρος θεμελιωδών προγραμμάτων εκπαίδευσης. Η εταιρία ήταν επίσης η πρώτη που εισήγαγε πριν από μια εικοσαετία παγκόσμιο πρόγραμμα ευεξίας, με έμφαση στην φροντίδα της φυσικής, πνευματικής και οικονομικής υγείας των συνεργατών της σε όλο τον κόσμο.

Η Marriott προσφέρει ακόμα εύρος προσωπικών και επαγγελματικών ευκαιριών ανάπτυξης με έμφαση στην ανθεκτικότητα, την ευελιξία και την ευημερία και με στόχο τη δημιουργία πιο φιλοπερίεργων, δυναμικών και συνδεδεμένων ηγετών που θα καθοδηγούν την εταιρία στο μέλλον και θα έχουν ευρύτερο θετικό αντίκτυπο στην εταιρία, τους επισκέπτες και τις κοινότητές της.

Η Marriott πρόσθεσε πάνω από 200.000 συνεργάτες της σε όλο τον κόσμο τον περασμένο χρόνο. Η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει και να αναπτύσσει το εργατικό της δυναμικό και μέσα στο 2023, προσφέροντας ανταγωνιστικές αμοιβές, παροχές και ανταμοιβές, ευέλικτο προγραμματισμό, αυξημένο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα αποταμίευσης, ένα νέο Πρόγραμμα Αγοράς μετοχών εργαζομένων για συνεργάτες στις Η.Π.Α. και στις Παρθένες Νήσους των ΗΠΑ και εκπτωτικά ταξίδια σε 30 επωνυμίες ξενοδοχείων στο χαρτοφυλάκιο Marriott Bonvoy.