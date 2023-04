Ανοίγουν τον Απρίλιο τα Resorts της Brown Hotels

Ο ιδανικός προορισμός για χαλάρωση, οικογενειακές διακοπές ή σύντομη απόδραση τις ημέρες του φετινού Πάσχα, αλλά και μετά, βρίσκεται λίγο μόλις χιλιόμετρα από την Αθήνα.

Όλα τους βρίσκονται δίπλα στη θάλασσα, είναι φιλικά τόσο για οικογένειες όσο και για ζευγάρια, είτε θέλουν να χαλαρώσουν, είτε να διαλέξουν ανάμεσα σε αθλητικές και άλλες δραστηριότητες. Aπολαύστε πλούσια πακέτα διαμονής με έξτρα παροχές όπως early check in, late check out, δραστηριότητες για παιδιά, 20% έκπτωση σε Spa Services και δωρεάν activities σε Kayak, SUP και Pedal boat.

Το Isla Brown Corinthia είναι το βραβευμένο για το Design του 5* resort της Brown Hotels, μόλις 50 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Σε προνομιακή θέση μπροστά στη θάλασσα, με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική ταυτότητα, υπόσχεται μια ολοκληρωμένη και πολυτελή απόδραση για οικογένειες και ζευγάρια. Διαθέτει 166 πολυτελή δωμάτια, πισίνες, εστιατόρια παραδοσιακής αλλά και μοντέρνας γαστρονομίας, μπαρ και Spa και υποδομές για θαλάσσια σπορ.

Το Brown Beach Eretria, αποτελεί την all-inclusive πρόταση της Brown Hotels, σε απόσταση 90 λεπτών από το κέντρο της Αθήνας, στο νησί της Εύβοιας. Διαθέτει 175 δωμάτια με καταπληκτική θέα στον Ευβοϊκό κόλπο και δική του παραλία. Στο εστιατόριό του θα απολαύσεις τοπικές γεύσεις και στην εντυπωσιακή πισίνα του θα χαλαρώσεις, ενώ διαθέτει πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο.

Τέλος, το Brown Beach Chalkida, μόλις μία ώρα οδήγηση από την Αθήνα, στην παραλία του Άγιου Μηνά, διαθέτει 119 δωμάτια και κυκλαδίτικη αισθητική, στοιχεία που το κάνουν ιδανικό προορισμό για εξορμήσεις. Η αμμώδης παραλία λίγα βήματα από το ξενοδοχείο, η μεγάλη πισίνα και το poolbar, τα γήπεδα τένις και όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι αποπνέουν νησιωτική αύρα.

Τα ξενοδοχεία προσφέρουν δώρο την τρίτη διανυκτέρευση για κρατήσεις που θα πραγματοποιηθούν τώρα για την Άνοιξη.