One & Only: Ντεμπούτο στην Ελλάδα το 2023 με το One & Only Aesthesis στα πρώην Αστέρια Γλυφάδας

Το ντεμπούτο της αλυσίδας πολυτελείας One & Only στην Ελλάδα την Άνοιξη του 2023 απασχολεί διεθνή μέσα ενημέρωσης, καθώς η αλυσίδα έχει μέχρι τώρα παρουσία στην Ευρώπη μόνο στο Μαυροβούνιο (με ένα ξενοδοχείο).

Στη χώρα μας η αλυσίδα θα ανοίξει το One & Only Aesthesis στην Αθηναϊκή Ριβιέρα στη Γλυφάδα, από την Grivalia Hospitality, ενώ το δεύτερο One & Only χτίζεται στην Κέα.

Το ξενοδοχείο One & Only Aesthesis, στην έκταση όπου βρίσκονταν τα θρυλικά Αστέρια Γλυφάδας, είναι ένα από τα 10 καινούρια ξενοδοχεία παγκοσμίως, που περιέλαβε στο πρόγραμμά του το Virtuosο, το κορυφαίο παγκόσμιο δίκτυο που ειδικεύεται στα πολυτελή και βιωματικά ταξίδια.

Το One & Only Aesthesis θα αποτελείται από 127 υπερπολυτελείς κατοικίες (σουίτες, βίλες και δωμάτια) με εμβληματικές πισίνες και ιδιωτικούς κήπους, έναν παράδεισο εξαιρετικού στυλ και εξυπηρέτησης, όπως παρουσιάζεται το νέο ξενοδοχείο. Το έργο αναπτύσσεται σε έκταση 21 από τα συνολικά 272 στρέμματα της έκτασης των Αστεριών Γλυφάδας.

Βασικός μέτοχος στο έργο είναι η Grivalia Hospitality, η οποία διαθέτει το 80% της εταιρείας Ναυσικά από το 2017, ενώ το υπόλοιπο 20% ανήκει στην οικογένεια Παπαθεοχάρη.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Grivalia Hospitality Γιώργος Χρυσικός ανέφερε πρόσφατα σε συνέδριο ότι το ξενοδοχείο αντιπροσωπεύει τον τομέα του ultra luxury τουρισμού, επισημαίνοντας ότι έλειπε από το ελληνικό προϊόν όταν ξεκίνησε τη δραστηριότητά της η Grivalia Hospitality. «Τα ultra luxury ξενοδοχεία δεν υπήρχαν στην Ελλάδα και γι’ αυτό αποφασίσαμε να συστήσουμε την εταιρεία και να φέρουμε αυτά τα brands εδώ» είπε ο κ. Χρυσικός.

Εξήγησε ότι η δυσκολία που αντιμετωπίζει όποιος θέλει να επενδύσει στον τουρισμό πολυτελείας είναι ότι βάσει του τρόπου που ορίζουμε το ultra luxury δεν μπορεί κάποιος να πάρει παλιές ξενοδοχειακές μονάδες και να τις ανακατασκευάσεις, καθώς ήταν δομημένες και σχεδιασμένες με πολύ διαφορετικό τρόπο. Μία άλλη δυσκολία έγκειται στη γραφειοκρατία, καθώς συνήθως εμπλέκονται παρά πολλές δημόσιες υπηρεσίες, καθυστερώντας την όλη διαδικασία.

Ο κ.Χρυσικός ανέφερε ότι το ξενοδοχείο θα περιλαμβάνει 128 κλειδιά, αλλά μόνο για τα 12 θα χρειάζεται να πάρει ο πελάτης ασανσέρ. Σημείωσε ότι στη συνολική έκταση των 280 στρεμμάτων η δόμηση θα καλύπτει μόνο τα 25 στρέμματα, ενώ ξεκινάει το έργο φύτευσης 200.000 φυτών και δέντρων.

Το πολυτελές θέρετρο, όπως είπε, θα απευθύνεται σε πολύ εύπορους επισκέπτες, προσφέροντας ένα προϊόν που δεν είναι ανταγωνιστικό με το υπάρχον τουριστικό προϊόν της χώρας. Τέτοιου είδους επενδύσεις, όμως έχουν πολλά οφέλη για τις περιοχές που γειτνιάζουν, ενισχύοντας την τοπική οικονομία.