16 ξενοδοχεία του Ρότερνταμ ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη βιωσιμότητα

Την πρωτοβουλία «Hotel Neutraal» λανσάρουν στο Ρότερνταμ 16 ξενοδοχεία, με στόχο ένα πιο βιώσιμο μέλλον για τα ξενοδοχεία.

Το Hotel Neutraal στοχεύει να παρέχει στα ξενοδοχεία του Ρότερνταμ εξατομικευμένες γνώσεις σχετικά με βιώσιμες ευκαιρίες και πρακτικά εργαλεία για να ξεκινήσουν άμεσα, αλλά και συλλογικές κυκλικές και βιώσιμες επιχειρηματικές περιπτώσεις που οδηγούν σε μείωση των εκπομπών CO2 και μικρότερη χρήση πρώτων υλών.

Η πρωτοβουλία ξεκίνησε στις 19 Οκτωβρίου του 2022 στο Postillion WTC Hotel Rotterdam, όπου οι ξενοδόχοι και οι συνεργάτες δικτυώθηκαν και μοιράστηκαν εμπειρίες και δυνατότητες κυκλικής οικονομίας, όπως για παράδειγμα η συλλογή και επεξεργασία παλιών κόκκων καφέ για να χρησιμοποιηθούν σε προϊόντα του μενού.

Το πρότζεκτ στηρίζεται οικονομικά από το πρόγραμμα VANG Buitenshuis, το οποίο βοηθά τον κλάδο να μειώσει στο μισό το ποσοστό των αποβλήτων.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, κάθε ξενοδοχείο λαμβάνει μέτρα για να διασφαλίσει τη μείωση της χρήσης ενέργειας και νερού, τη δημιουργία λιγότερων αποβλήτων, τη χρήση περισσότερων προϊόντων ανακύκλωσης, τις μικρότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, με τελικό στόχο την εξοικονόμηση κόστους και την προσφορά λύσεων στους πελάτες τους φιλικών στο περιβάλλον, με την ελπίδα για ένα «πιο πράσινο» Ρότερνταμ.

Η πρωτοβουλία «Hotel Neutraal» αναπτύχθηκε από τον όμιλο Green Leisure Group σε συνεργασία με τρεις συνεργάτες του πρότζεκτ, την BlueCity, την Rotterdam Partners και το Δήμο του Ρότερτναμ.

Τα 16 ξενοδοχεία που συμμετέχουν είναι τα Hostel Room, Stayokay, The James, Supernova Hotel, Hotel New York, NH Atlanta, Nhow, H2otel, Room Mate Bruno, Bilderberg Parkhotel, The Bellhop, Hotel van Walsum, The Student Hotel, The Slaak, Marriott Hotel και Postillion Hotel WTC.

Τα ξενοδοχεία αυτά θα λάβουν τις πρώτες μεγάλες πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση του στόχου «Hotel Neutral in 2050», για ουδέτερο αποτύπωμα των ξενοδοχείων μέχρι το 2050.