Διπλή βράβευση του ξενοδοχείου Κυρίμαι στη Μάνη

Το ιστορικό ξενοδοχείο Κυρίμαι στη Μάνη μπήκε στην Golden List 2023 του Conde Nast Traveler για την Ευρώπη και έλαβε τη διάκριση Silver Award των Historic Hotels of Europe.

Το ένα βραβείο αφορά τη βράβευση, µετά από ψηφοφορία του κοινού, ακόλουθων και πελατών των «ιστορικών ξενοδοχείων της Ευρώπης». Το ξενοδοχείο ξεχώρισε και αναδείχτηκε ως το δεύτερο κορυφαίο Ιστορικό Ξενοδοχείο της Ευρώπης στη κατηγορία «Natural Setting 2022», λόγω την µοναδικής του τοποθεσίας και φυσικού περιβάλλοντος.

Η απονοµή του βραβείου έγινε το Νοέµβριο στην ετήσια συνέλευση των «Historic Hotels of Europe» στο Μιλάνο.

Η δεύτερη βράβευση, είναι η επιλογή του ξενοδοχείου ως ένα από τα καλύτερα 57 ξενοδοχεία του κόσµου, στη περίφηµη λίστα του παγκόσµιου βεληνεκούς περιοδικού Conde Nast Traveler για το 2023. (The best hotels in the world. Golden list 2023). Η συγκεκριµένη βράβευση προήλθε µετά από πρόταση και ψηφοφορία µεταξύ των δηµοσιογράφων και των συντακτών του έντυπου και ηλεκτρονικού ταξιδιωτικού κολοσσού Conde Nast Traveler global media.

"Οι δυο αυτές σηµαντικότατες βραβεύσεις µας γεµίζουν περηφάνια και ικανοποίηση και επιβραβεύουν µε τον καλύτερο τρόπο τη µεγάλη προσπάθεια που κάνουµε εµείς ως επιχείρηση αλλά και οι άξιοι εργαζόµενοι µας και συνεργάτες µας. Μέσα από τη παγκόσµια αυτή προβολή και βραβεύσεις του ιστορικού µας ξενοδοχείου, προβάλλεται η περιοχή της Μάνης, η Πελοπόννησος και κατά επέκταση ο ποιοτικός Ελληνικός τουρισµός", αναφέρει ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου Κυρίμαι, Αλέξανδρος Κυρίμης, σε σχετική ανακοίνωση.