Η CHC Group επεκτείνεται σε Σαντορίνη και Κάρπαθο με τη διαχείριση δύο ξενοδοχείων

Ενισχύει περαιτέρω το χαρτοφυλάκιό της η Chnaris Hotel Management, Development & Consulting S.A. (CHC Group) με την ανάληψη της διαχείρισης δύο ξενοδοχείων σε Σαντορίνη και Κάρπαθο.

Ειδικότερα, πρόκειται για την ανάληψη της πλήρους διαχείρισης του ξενοδοχείου Santo Mangata 5* στην Περίσσα της κοσμοπολίτικης Σαντορίνης (πρώην Drossos Hotel), ένα ξενοδοχείο δίπλα στην θάλασσα, με πισίνα, δωμάτια διαφόρων κατηγοριών και μεζονέτες, lounge αλλά και όλες τις ανέσεις που αναζητά κάθε επισκέπτης.

Η δεύτερη συνεργασία αφορά το ξενοδοχείο Sound of the Sea 4* στα μαγευτικά Πηγάδια στην Κάρπαθο, με τη συμφωνία να προβλέπει 20ετή μίσθωση από την CHC Group και μετονομασία σε CHC Sound of the Sea. Το ξενοδοχείο διαθέτει σουίτες, διαμερίσματα και μεζονέτες, βρίσκεται σε ειδυλλιακό σημείο κοντά στην πόλη, προσφέροντας εξατομικευμένη και φιλική εξυπηρέτηση για όλη την οικογένεια.

Σε δήλωσή του ο ιδρυτής και Γενικός Διευθυντής της CHC Group Ζαχαρίας Α. Χνάρης, αναφέρει «Όπως είχαμε προαναγγείλει, με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε σήμερα και επίσημα δυο ακόμη νέες συνεργασίες με ξενοδοχειακές μονάδες που έχουν ιδιαίτερο και πολύπλευρο αποτύπωμα σε Σαντορίνη και Κάρπαθο. Συνεχίζουμε με αυτόν τον τρόπο την υλοποίηση του στρατηγικού μας σχεδιασμού με αποκλειστικό γνώμονα το χτίσιμο win-win συνεργασιών, αλλά και την αξιοποίηση στο έπακρο των πλεονεκτημάτων που μπορεί να προσφέρει η CHC Group στην αναπτυξιακή προοπτική κάθε ξενοδοχειακής μονάδας με συνέπεια και υπευθυνότητα. Με γνώση και όραμα. Για τον ελληνικό τουρισμό, για την πατρίδα μας και τους ανθρώπους της.».

Η CHC Group διαχειρίζεται 25 ξενοδοχεία και κάποιες βίλες κυρίως στην Κρήτη.