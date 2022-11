Κύπρος | Έρχεται το πρώτο ολοκληρωμένο resort της Ευρώπης - Ανοίγει το 2023 και θα αλλάξει το τουριστικό προφίλ του νησιού

Το πρώτο ολοκληρωμένο resort στην Ευρώπη θα ανοίξει τις πόρτες του μέσα στο δεύτερο τρίμηνο του 2023 στην Κύπρο.

Το City of Dreams Mediterranean αναμένεται να προσελκύσει μοναδική στο είδος της τουριστική ανάκαμψη στην Κύπρο. Θα διαθέτει ασύγκριτη ποικιλία προσφοράς, όπως πολυτελή δωμάτια και σουίτες, το πιο μεγαλοπρεπές καζίνο της Ευρώπης, εξαιρετικό φαγητό, πολυάριθμες εγκαταστάσεις αναψυχής και αθλητισμού και παγκοσμίου επιπέδου ανέσεις MICE, φιλοδοξώντας να ικανοποιήσει ένα ευρύ φάσμα υψηλών απαιτήσεων.

Βρίσκεται λίγα λεπτά μακριά από το κέντρο της Λεμεσού και θα αποτελείται από 500 δωμάτια και σουίτες με στυλ, συμπεριλαμβάνοντας τη μεγαλύτερη Προεδρική Σουίτα στο νησί.

Η επίπλωσή του περιλαμβάνει απαλά υφάσματα και μια φιλόξενη παλέτα χρωμάτων, ενώ όλα τα δωμάτια περιλαμβάνουν μπαλκόνια με εντυπωσιακή θέα στην Αλυκή Λεμεσού, την οροσειρά Τρόοδος και την περίφημη παραλία Lady’s Mile Beach η οποία θεωρείται η καλύτερη της Κύπρου.

Το πρωτοποριακό resort σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα περιλαμβάνει το μεγαλύτερο καζίνο στην περιοχή, επιφάνειας 7.500 τ.μ., με τα πιο ξεχωριστά παιχνίδια, με περιοχή Πόκερ, κουλοχέρηδες τελευταίας τεχνολογίας, ιδιωτικά σαλόνια και ζωντανή ψυχαγωγία. Εκτός από το μαγευτικό ανοιχτό επίπεδο των παιχνιδιών, το Platinum Club για VIP μέλη θα προσφέρει στους επισκέπτες ένα άλλο επίπεδο εκλεπτυσμένης πολυτέλειας και ξεχωριστές υπηρεσίες.

Το City of Dreams Mediterranean θα περιλαμβάνει μεγάλη ποικιλία από γαστρονομικές εμπειρίες που ταιριάζουν σε όλα τα γούστα, από πανασιατικές γεύσεις και πιάτα της Μέσης Ανατολής έως την ευρωπαϊκή σύγχρονη και αυθεντική μεσογειακή κουζίνα.

Με διαδραστικές επιδείξεις μαγειρικής, σταθμούς για πίτσα και σούσι, καθώς και προϊόντα που καλλιεργούνται στους βιολογικούς κήπους των εγκαταστάσεων, οι επισκέπτες θα μπορούν να απολαύσουν ένα γαστρονομικό ταξίδι χωρίς προηγούμενο.

Θα πρόκειται για το μεγαλύτερο συγκρότημα πισίνας στην Κύπρο, με μια σειρά από πισίνες σε στυλ λιμνοθάλασσας και νεροτσουλήθρες. Οι επισκέπτες θα μπορούν επίσης να χαλαρώνουν στο The Renü Spa, το οποίο θα προσφέρει αναζωογονητικό πρόγραμμα περιποιήσεων, μια πολυτελή εσωτερική πισίνα και πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο. Εστιάζοντας στα οφέλη της ευεξίας, το The Renü Spa έχει επηρεαστεί από το The Morpheus Spa στο City of Dreams Macau, το οποίο βραβεύτηκε ως «Spa of the Year» από το Forbes το 2020.

Οι εξαιρετικές εγκαταστάσεις MICE θα περιλαμβάνουν το μεγαλύτερο εκθεσιακό κέντρο στην Κύπρο, μια αίθουσα Grand Ballroom χωρητικότητας 880 προσκεκλημένων και υπερσύγχρονες αίθουσες συσκέψεων, κατάλληλες για ολιγομελή σεμινάρια, συνέδρια μεγάλης κλίμακας, γάμους κατά παραγγελία και εκδηλώσεις διεθνούς κύρους. Το θέρετρο θα περιλαμβάνει επίσης υπαίθριο Αμφιθέατρο, περίπατο για αγορές επώνυμων προϊόντων, Ακαδημία Τένις Marcos Baghdatis και ψυχαγωγικό πρόγραμμα παγκόσμιας κλάσης με καλεσμένους DJs και θρυλικούς ηθοποιούς από όλο τον κόσμο.

Το resort αποτελεί μέλος της βραβευμένης αλυσίδας Melco Resorts & Entertainment, και είναι ένα από τα μεγαλύτερης κλίμακας επενδυτικά πρότζεκτ που υλοποιούνται στην Κύπρο, με προσδοκίες ότι θα αλλάξει το προφίλ του τουρισμού και της φιλοξενίας στο νησί.

Η Melco Resorts & Entertainment διαθέτει επίσης, μεταξύ άλλων, τα City of Dreams Macau, Studio City Macau και City of Dreams Manila.