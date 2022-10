Wyndham's Meetings: Παγκόσμια παρουσία με πάνω από 160 ξενοδοχεία και θέρετρα

Την παγκόσμια επέκταση της συλλογής The Meetings Collection ανακοίνωσε η Wyndham Hotels & Resorts, η μεγαλύτερη εταιρεία franchising ξενοδοχείων στον κόσμο με περίπου 9.000 ξενοδοχεία σε περισσότερες από 95 χώρες.

Πλέον, το brand The Meetings Collection, περιλαμβάνει πάνω από 160 ξενοδοχεία και θέρετρα σε όλη την Αμερική, την Ασία και την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική.

Μια προσεκτικά επιμελημένη συλλογή από φιλόδοξα ξενοδοχεία και θέρετρα σε ιδιαίτερα περιζήτητους προορισμούς συναντήσεων, το The Meetings Collection απευθύνεται σε επαγγελματίες παγκοσμίως βάζοντας τις ανάγκες τους στην πρώτη γραμμή, καθιστώντας απλή, εύκολη και ανταποδοτική τη διοργάνωση πολλαπλών, πολυετών συναντήσεων σε ένα ευρύ φάσμα ξενοδοχείων. Σύμφωνα με την κα Carol Lynch, Senior vice President, Global Sales, Wyndham Hotels & Resorts, τα τελευταία χρόνια η Wyndham συνέχισε να επεκτείνει ένα ήδη ισχυρό χαρτοφυλάκιο φιλόδοξων ξενοδοχείων και θέρετρων, εισάγοντας νέες προσφορές σε μερικούς από τους πιο δημοφιλείς και περιζήτητους προορισμούς στον κόσμο.

Η ανάπτυξη αυτή, σε συνδυασμό με τη συνεχή ανάκαμψη των ομαδικών ταξιδιών, καθιστούν σήμερα την κατάλληλη στιγμή για επέκταση του brand παγκοσμίως. Τα εν λόγω ξενοδοχεία και οι ομάδες τους είναι ειδικοί στην παροχή εξαιρετικών εμπειριών και, μέσω των The Meetings Collection, η Wyndham διευκολύνει τους υπεύθυνους σχεδιασμού - ειδικά εκείνους που κάνουν κράτηση για δύο ή περισσότερες εκδηλώσεις σε ένα ή περισσότερα ξενοδοχεία, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.

Μεταξύ των προνομίων που είναι πλέον διαθέσιμα στους σχεδιαστές ταξιδιών, είναι οι εκπτώσεις πολλαπλών συνεδριάσεων έως και 5%, η ευελιξία, η βελτιωμένη διαδικασία σύναψης συμβάσεων, η αποκλειστική υποστήριξη της ομάδας πωλήσεων με ένα ενιαίο σημείο επαφής για κάθε εκδήλωση, οι αποκλειστικές εμπειρίες προορισμού όπως αποδράσεις γκολφ, χαλαρωτικά σπα, καθηλωτικές γαστρονομικές εμπειρίες και πολλά άλλα.

Ένα αναπτυσσόμενο χαρτοφυλάκιο για παγκόσμιες συναντήσεις

Τα επί του παρόντος 160 ξενοδοχεία των The Meetings Collection, σε περισσότερα από 12 brands, όπως Wyndham, Wyndham Grand, Wyndham Alltra, Trademark Collection by Wyndham, Dolce by Wyndham, TRYP by Wyndham, Ramada by Wyndham και άλλα, έχουν μεταξύ άλλων ως εξής: