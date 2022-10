Η Domes Resorts & Reserves κατέκτησε 6 βραβεία στα World Travel Awards 2022

Ο όμιλος πολυτελών ξενοδοχείων Domes Resorts & Reserves ανακοινώνει την κατάκτηση 6 βραβείων, 4 πανευρωπαϊκών και 2 ελληνικών, στο πλαίσιο της διοργάνωσής World Travel Awards 2022 που διεξήχθησαν στην Μαγιόρκα της Ισπανίας την 1η Οκτωβρίου 2022.

Τα World Travel Awards™ ιδρύθηκαν το 1993 και να αναγνωρίζουν, επιβραβεύουν και να γιορτάζουν την αριστεία σε όλους τους τομείς των ταξιδιωτικών, τουριστικών και υπηρεσιών φιλοξενίας. Σήμερα, το brand World Travel Awards™ αναγνωρίζεται παγκοσμίως ως το απόλυτο σήμα κατατεθέν της αριστείας στην τουριστική βιομηχανία.

Τα βραβεία που κατέκτησε η Domes Resorts & Reserves, ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος όμιλος πολυτελούς φιλοξενίας στην Ελλάδα περιλαμβάνουν:

-Europe's Leading Luxury Resort 2022: Domes Miramare, a Luxury Collection Resort, Corfu, Greece

-Europe's Leading New Resort 2022: Domes Lake Algarve

-Europe's Leading Honeymoon Resort 2022: Domes Noruz Chania, Autograph Collection, Greece

-Europe's Leading Luxury Family Resort 2022: Domes of Elounda, Autograph Collection, Greece

-Greece's Leading Luxury Resort 2022: Domes Miramare, a Luxury Collection Resort, Corfu, Greece

-Greece's Leading All Suite Hotel 2022: Domes of Elounda, Autograph Collection, Greece

Τα βραβεία της Domes Resorts & Reserves στο πλαίσιο των World Travel Awards™ και ειδικότερα τα τέσσερα διεθνή βραβεία, αναγνωρίζουν σε παγκόσμιο επίπεδο, την αριστεία στην τουριστική βιομηχανία, και τις ακλόνητες βασικές αξίες, που εκπροσωπεί ο όμιλος. Αποτελούν ορόσημα καθώς έρχονται να σφραγίσουν με τον καλύτερο τρόπο το άνοιγμα της Domes Resorts & Reserves στο εξωτερικό -για πρώτη φορά από έναν Ελληνικό όμιλο- μέσα από τη διαχείριση του εμβληματικού The Lake Spa Resort στην Πορτογαλία, σε συνεργασία με την Hotel Investment Partners.

Στο Europe Gala Ceremony στο Hilton Mallorca Galatzo, παρευρέθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Domes Resorts & Reserves Γιώργος Σπανός (φωτό), ο οποίος κατά την παραλαβή των βραβείων, μεταξύ άλλων, τόνισε:

«Είναι μεγάλη μας χαρά να αναγνωρίζονται οι προσπάθειες μας, σε αυτά τα τόσο σημαντικά διεθνή βραβεία για τις επιχειρήσεις του τουρισμού. Είναι μεγάλη τιμή, να βρισκόμαστε στην κορυφή των καλύτερων ξενοδοχείων του κόσμου και μάλιστα με 4 πανευρωπαϊκά βραβεία.

Τα βραβεία αυτά, έρχονται ως επιβράβευση των συλλογικών προσπαθειών της μεγάλης οικογένειας της Domes Resorts και των συνεργατών μας. Ο πήχης ανεβαίνει για εμάς ακόμα πιο ψηλά θέτοντας στον εαυτό μας νέους στόχους και νέες προκλήσεις. Το πρόσφατο άνοιγμα της Domes Resorts & Reserves σε αγορές του εξωτερικού, ενισχύει ακόμα περισσότερο την παρουσία της στο τουριστικό γίγνεσθαι της Ευρώπης, ενώ στοχεύουμε σε περεταίρω επενδύσεις.

Ευχαριστώ από καρδιάς, τη μεγάλη οικογένεια της Domes Resorts & Reserves, όλους τους εργαζόμενους και τους συνεργάτες μας που παλεύουν καθημερινά προκειμένου να προσφέρουν στους επισκέπτες της χώρας μας μοναδικές εμπειρίες φιλοξενίας».