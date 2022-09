Tempo: Στην καρδιά του Μανχάταν το πρώτο ξενοδοχείο του νέου lifestyle brand της Hilton (ΦΩΤΟ)

Ένα νέο lifestyle ξενοδοχείο στην καρδιά της Νέας Υόρκης πρόκειται να ανοίξει τις πόρτες του το 2023, αντιπροσωπεύοντας το νεότερο brand της Hilton, Tempo.

Το ξενοδοχείο Tempo by Hilton Times Square θα είναι το πρώτο που θα λειτουργήσει υπό τη νέα σημαία Tempo by Hilton, ανοίγει στον ουρανοξύστη TSX Broadway 46 ορόφων στο Times Square και θα διαθέτει 661 δωμάτια.

Όλα τα δωμάτια μεσαίας τιμής διαθέτουν παράθυρα από το δάπεδο μέχρι την οροφή με θέα στην Times Square, ώστε οι επισκέπτες να μπορούν να παρακολουθούν την κίνηση, τη διασκέδαση και τα έντονα φώτα από την άνεση των δωματίων τους.

Οι επισκέπτες που θα κάνουν check in θα έχουν άμεση πρόσβαση στη σκηνή του TSX Broadway, τη μοναδική μόνιμη υπαίθρια σκηνή στην Times Square. Το ξενοδοχείο θα καταλαμβάνει 36 ορόφους και θα εστιάζει στην ευεξία και τη βιωσιμότητα με τις χαρακτηριστικές ζώνες Power Up και Power Down, ενθαρρύνοντας τους επισκέπτες να γεμίσουν ενέργεια για την επόμενη μέρα ή να χαλαρώσουν και να απολαύσουν το βράδυ.

Επιλεγμένα δωμάτια ευεξίας διαθέτουν ποδήλατα Peloton και προϊόντα προπόνησης από την Therabody, ενώ θα λειτουργεί και "σταθμός ενυδάτωσης" - μπαρ χυμών – αλλα και υπερσύγχρονο γυμναστήριο. Το ξενοδοχείο είναι επίσης πλήρως εξοπλισμένο για όσους εργάζονται εν κινήσει. Κάθε δωμάτιο διαθέτει ζώνη σχεδιασμένη για εύκολη απομακρυσμένη εργασία, και ο 11ος όροφος διαθέτει υπαίθριο λόμπι που φιλοξενεί χώρους συνεργασίας και μια εξωτερική βεράντα με θέα στην πόλη.

Το Tempo by Hilton, το οποίο ανακοινώθηκε για πρώτη φορά στις αρχές του 2020, είναι το 18ο brand της Hilton και χαρακτηρίζεται ως ένα στυλιστικό, προσιτό και σύγχρονο lifestyle brand.