Διευθυντής ξενοδοχείου: Τα «απαγορευμένα» αντικείμενα που κλέβουν οι επισκέπτες από το δωμάτιο

Πολλοί ταξιδιώτες επιθυμούν να κρατήσουν κάποιο αντικείμενο από το δωμάτιο του ξενοδοχείου, ως σουβενίρ των διακοπών τους, όμως υπάρχουν κανόνες σχετικά με το τι μπορούν να πάρουν και τι όχι.

Ο γενικός διευθυντής του Hotel Brooklyn επισημαίνει στην Telegraph ότι κατά κανόνα οι ταξιδιώτες αφαιρούν από τα δωμάτια στυλό, μπλοκ ή προϊόντα μπάνιου. Όμως ορισμένοι ταξιδιώτες παίρνουν μαζί τους αντικείμενα που ξαφνιάζουν, όπως μαξιλάρια, φωτογραφίες, παπλώματα, υφάσματα και... τηλεοράσεις!

Το 2019, επισκέπτες του ξενοδοχείου «πιάστηκαν» να «κλέβουν» υφάσματα από το δωμάτιο, μερικά εκ των οποίων κοστίζουν χιλιάδες ευρώ, και τα πεντάστερα ξενοδοχεία τείνουν να μην ενεργούν σε τέτοιες περιπτώσεις.

Έτσι, τα πράγματα που επιτρέπεται να πάρει ο επισκέπτης από το δωμάτιο μετά το τσεκ άουτ αλλά και τα...απαγορευμένα είναι τα ακόλουθα...

Μικρά προϊόντα περιποίησης | Επιτρέπεται

Οι ταξιδιώτες επιτρέπεται να παίρνουν μαζί τους όλα τα μπουκάλια μίνι σαμπουάν και κοντίσιονερ, καθώς και τα μικροσκοπικά σετ ραπτικής. Για την ακρίβεια τώρα είναι η ώρα να γεμίσουν τις τσέπες τους με αυτά, καθώς αυτό το προνόμιο ενδέχεται σύντομα να ανήκει στο παρελθόν.

Τα ξενοδοχεία αρχίζουν σταδιακά να προμηθεύονται μεγαλύτερα μπουκάλια για τα μπάνια τα οποία στερεώνονται στους τοίχους για να μην μπορούν να αφαιρεθούν. Άλλα ξενοδοχεία, όπως η αλυσίδα Artist Residence του Ηνωμένου Βασιλείου, διαθέτουν μπουκάλι πλήρους μεγέθους που, αν οι ταξιδιώτες αποφασίσουν να το πάρουν μαζί τους, θα επιβαρύνονται με χρέωση.

Παντόφλες | Επιτρέπεται

Τα ξενοδοχεία επιτρέπουν στους επισκέπτες να παίρνουν μαζί τους τις οικονομικές λευκές παντόφλες μιας χρήσης σε πλαστική συσκευασία που βρίσκονται μέσα στην ντουλάπα του δωματίου, καθώς δεν τις ξαναχρησιμοποιούν ποτέ.

Στην πραγματικότητα, το προσωπικό ενθαρρύνει τους επισκέπτες να τις φορούν στα υπνοδωμάτια, καθώς τα δάπεδα είναι συνήθως αρκετά βρώμικα. Ο συγγραφέας του Heads In Beds: A Reckless Memoir of Hotels, Hustles and So-called Hospitality, Jacob Tomsky, δήλωσε στη Sun: «Το πιο βρώμικο μέρος ενός ξενοδοχειακού δωματίου είναι τα χαλιά. Μπορεί να γίνεται ο καθαρισμός τους με ηλεκτρική σκούπα, αλλά δεν πλένονται ποτέ με απορρυπαντικό και με βαθύ καθαρισμό, καθώς υπάρχουν συνεχώς επισκέπτες που μένουν στα δωμάτια».

Οι παντόφλες μιας χρήσεως των ξενοδοχείων είναι επίσης ιδιαίτερα χρήσιμες κατά την πτήση επιστροφής, ώστε οι ταξιδιώτες να μην καταλήγουν να περπατούν στην καμπίνα του αεροσκάφους με τις κάλτσες.

Είδη γραφικής ύλης | Επιτρέπεται

Επιτρέπεται στους επισκέπτες να παίρνουν μαζί τους το ενυπόγραφο στυλό και το μπλοκ που βρίσκονται στο δωμάτιο του ξενοδοχείου, όμως όχι οτιδήποτε δίνει την αίσθηση του πιο μόνιμο αξεσουάρ στο δωμάτιο, όπως ένα δερματόδετο σημειωματάριο,

Ρόμπες | Δεν επιτρέπεται

Στο παρελθόν, οι ταξιδιώτες περηφανεύονταν για την αφαίρεση ρόμπας από το δωμάτιο του ξενοδοχείου. Τα τελευταία χρόνια, τα περισσότερα ξενοδοχεία ξεκαθαρίζουν στους πελάτες τους ότι η απώλεια ρόμπας προστίθεται στο κόστος του δωματίου.

Ωστόσο, ορισμένες επιχειρήσεις συνεχίζουν να ενθαρρύνουν τους πελάτες τους να αφαιρούν τις ρόμπες από τα δωμάτια. Σύμφωνα με τη Daily Mail, το Goring Hotel συμπεριλαμβάνει στο κόστος της ρόμπας και παντόφλας με μονόγραμμα στην τιμή των 8.500 λιρών για διαμονή στην Προεδρική Σουίτα.

Μαξιλάρια | Δεν επιτρέπεται

Θα έπρεπε να είναι αυτονόητο ότι δεν επιτρέπεται να αφαιρούνται μαξιλάρια από το δωμάτιο, ωστόσο ορισμένοι ταξιδιώτες συνεχίζουν να τα παίρνουν μαζί τους μετά το τσεκ ιν. Σύμφωνα με τη Daily Mail, ξενοδοχείο του Λονδίνου είχε καταγράψει τόσα περιστατικά κλοπής μαξιλαριών που αποφάσισε να αποστείλει χρεώσεις στους επισκέπτες των δωματίων μετά τη διαμονή τους.

Άλλοι διευθυντές αναφέρουν ότι οι πιο μισητοί τους επισκέπτες είναι εκείνοι που κλέβουν τις μπαταρίες από το τηλεκοντρόλ.