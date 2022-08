Η Four Seasons επαναπροσδιορίζει τον όρο «πολυτέλεια» στα ξενοδοχεία – Η μεγαλύτερη καμπάνια μάρκετινγκ όλων των εποχών (video)

H Four Seasons Hotels and Resorts λάνσαρε ξεκίνησε ένα δημιουργικό rebranding ολόκληρης της εταιρίας υπό το νέο μήνυμα μάρκετινγκ: «Luxury Is Our Love Language» («Η Πολυτέλεια Είναι Η Γλώσσα Μας Στην Αγάπη»).

Η νέα πλατφόρμα στοχεύει να γιορτάσει «τη μοναδική και ενεργητική οπτική της Four Seasons σχετικά με τον ορισμό της πολυτέλειας», όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Η απόφαση της Four Seasons να ανανεώσει το κόνσεπτ της πολυτέλειας ως εμπειρικής, παρά ως υλιστικής κατασκευής, βρίσκεται πίσω από την ιδέα του rebrand. Αναπτύχθηκε από την επόμενης γενιάς δημιουργική ομάδα Le Truc της διαφημιστικής εταιρίας Publicis Groupe με στόχο να φέρει στο επίκεντρο είδη ξεχωριστών εμπειριών που μόνο η Four Seasons μπορεί να προσφέρει.

Στόχος επίσης είναι να προσφέρει μια πλήρη, 360 μοιρών πλατφόρμα για τη δημιουργική επανεκκίνηση της Four Seasons. Το re-branding πρόκειται να ξεκινήσει για ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο της Four Seasons μέσα στη νέα χρονιά.

Πίσω από τη δημιουργική καμπάνια βρίσκεται η ιδέα ότι αυτή αναπαριστά την ενυπόγραφη προσωποποιημένη, προσδοκώμενη εξυπηρέτηση των επισκεπτών.

Η Le Truc εμπνεύσθηκε τη καμπάνια μελετώντας διεξοδικά τα σχόλια, τις ιδέες και τα δεδομένα των επισκεπτών του Four Seasons από τον πραγματικό κόσμο. Αφού εξέτασε τις απαντήσεις και τα σχόλια της έρευνας και μιλώντας απευθείας με τους εργαζομένους των ξενοδοχείων, δημιούργησε καμπάνιες που αναπαριστούν σκηνές από ιστορίες που βασίζονται σε πραγματική διαμονή.

«Το μέλλον της πολυτέλειας θα διαμορφώνεται από δεδομένα και γνώσεις και θα καθοριστεί από την ανθρώπινη επαφή και τη φαντασία», δήλωσε ο εμπορικός διευθυντής, Marc Speichert.

«Η καμπάνια “Luxury Is Our Love Language” είναι η ενσάρκωση αυτού του οράματος και μια αυθεντική άρθρωση των αξιών μας καθώς συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε και να εκφράζουμε την επωνυμία μας με νέους τρόπους. Είναι μια τολμηρή δημιουργική πλατφόρμα που βασίζεται στην πεποίθησή μας ότι η αληθινή πολυτέλεια δεν πρέπει να είναι απρόσωπη ή άκαμπτη – μάλλον, πρόκειται για τη δημιουργία μιας ουσιαστικής αίσθησης του ανήκειν μέσω πράξεων φροντίδας και της απλής κομψότητας της ενσυναίσθησης».

Η καμπάνια που έχει ως επικεφαλής την Starcom, έχει ξεκινήσει να προβάλλεται από τις 29 Αυγούστου μέσα από ψηφιακά βίντεο, στα social media και σε άλλες ψηφιακές πλατφόρμες. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη δαπάνη της Four Seasons σε προωθητικές ενέργειες στην ιστορία της εταιρίας, και σηματοδοτεί την πρώτη φορά που ξενοδοχειακή αλυσίδα ενισχύει το μήνυμα επωνυμίας της μέσω σημαντικών ενεργειών σε διαφορετικά κανάλια επικοινωνίας.