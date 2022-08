Trivago | Ξενοδοχεία: Ο σωστός τρόπος να προσεγγίσετε παγκόσμιους ταξιδιώτες

Είτε μέσω αφήγησης είτε τραγουδιών, σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή, οι λέξεις μιας γλώσσας έχουν τη δύναμη να ξυπνούν ανθρώπινα συναισθήματα. Μάλιστα, υπάρχουν 27 διακριτές κατηγορίες, σύμφωνα με μια έκθεση που δημοσιεύτηκε στην ακαδημαϊκή έκδοση Proceedings of the National Academy of Sciences.

Συνεπώς, αν οι λέξεις στην περιγραφή σας στην trivago (και στην ιστοσελίδα του ξενοδοχείου σας) προκαλούν ενδιαφέρον και ενθουσιασμό στους ταξιδιώτες με τους οποίους έχετε την ίδια μητρική γλώσσα, γιατί να μην προκαλέσετε τα ίδια συναισθήματα και στους διεθνείς ταξιδιώτες; Εξάλλου, είναι και αυτοί πολύ σημαντικοί για την επιχείρησή σας.

Η μετάφραση και η τοπική προσαρμογή διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαδικτυακή παρουσία ενός ανεξάρτητου ξενοδοχείου και πρέπει να συνυπολογίζονται στη στρατηγική μάρκετινγκ.

Η μετάφραση και η τοπική προσαρμογή διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαδικτυακή παρουσία ενός ανεξάρτητου ξενοδοχείου και πρέπει να συνυπολογίζονται στη στρατηγική μάρκετινγκ.

Όπως δήλωσε ο Βρετανός μεγιστάνας της διαφήμισης David Ogilvy: «Αν προσπαθείς να πείσεις κάποιον να κάνει ή να αγοράσει κάτι, θεωρώ ότι θα πρέπει να χρησιμοποιείς τη γλώσσα του, τη γλώσσα στην οποία σκέφτεται».

Η ορθότητα αυτής της άποψης ξεπερνά το γλωσσικό επίπεδο και υπάρχουν δεδομένα που την υποστηρίζουν.

Οι πελάτες σας είναι καταναλωτές

Αν θεωρείτε ότι δεν είναι απαραίτητο να μεταφράσετε την περιγραφή σας στην trivago (και την ιστοσελίδα του ξενοδοχείου σας), επειδή δέχεστε πελάτες μόνο από τη χώρα σας, ίσως θα ήταν καλό να το ξανασκεφτείτε. Δείτε γιατί:

Σύμφωνα με μια αναλυτική έκθεση που δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, περίπου το 81% όσων συμμετείχαν στην έρευνα θεωρούσε ότι όλες οι ιστοσελίδες που δημιουργούνται στη χώρα τους θα πρέπει να έχουν εκδόσεις διαθέσιμες και σε άλλες γλώσσες. Επίσης, περίπου το 44% δήλωσε ότι έχασε ενδιαφέρουσες πληροφορίες, επειδή οι ιστοσελίδες δεν ήταν διαθέσιμες σε γλώσσα που καταλάβαινε.

Αυτό σημαίνει ότι η περιγραφή σας στην trivago (και η ιστοσελίδα του ξενοδοχείου σας) θα πρέπει να μεταφραστεί σε περισσότερες από 100 γλώσσες; Φυσικά και όχι. Αλλά στις βασικές γλώσσες της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείστε, ναι, ειδικά αν διαπιστώνετε ότι μπορείτε να έχετε όφελος αξιοποιώντας ένα άλλο τμήμα διεθνών ταξιδιωτών με υψηλές προοπτικές.

Ωστόσο, δεν είναι καλό να αποφασίσετε να προχωρήσετε στη μετάφραση με μισή καρδιά, χρησιμοποιώντας ένα δωρεάν online εργαλείο. Όσο δελεαστικό και αν είναι, το τελικό αποτέλεσμα θα είναι απώλεια πελατείας και όχι αύξηση εσόδων.

Άνθρωπος έναντι μηχανής

Όλοι μας έχουμε δει λανθασμένες μεταφράσεις όταν ταξιδεύουμε ανά τον κόσμο ή σερφάρουμε στο ίντερνετ. Ορισμένες μάς κάνουν να κλαίμε από τα γέλια, ενώ άλλες απλώς να κλαίμε. Κατά πάσα πιθανότητα, ο ένοχος είναι μια μηχανική μετάφραση.

Ένα βασικό πλεονέκτημα της μηχανικής μετάφρασης είναι ότι όντως εξοικονομεί χρόνο και χρήμα. Και, σαφώς, είναι χρήσιμη όταν θέλουμε να μάθουμε τα βασικά για να καλωσορίσουμε τους διεθνείς πελάτες μας. Ωστόσο, υπάρχει μια παγίδα. Η μηχανική μετάφραση δε διαθέτει ακόμα την απαιτούμενη ανθρώπινη προσέγγιση, γιατί απλώς δεν μπορεί να εντοπίσει όλα τα μοναδικά χαρακτηριστικά της κάθε γλώσσας (γραμματική, σύνταξη, συμφραζόμενα, ιδιωματισμούς).

Ας δούμε ένα παράδειγμα του πώς οι κατά λέξη μεταφράσεις μπορούν να προκαλέσουν μειδίαμα:

Τα ομώνυμα είναι συνήθη στις γλώσσες και πάντα δημιουργούν μια σειρά από προβλήματα όταν χρησιμοποιείτε μηχανική μετάφραση. Η λέξη «property» στα Αγγλικά προκαλεί συχνά ζητήματα στα Ελληνικά.

Μια επικεφαλίδα σε μια ταξιδιωτική ιστοσελίδα ανέφερε ότι οι δυνητικοί πελάτες θα μπορούσαν να αναλάβουν τον έλεγχο των καλύτερων παροχών της: Επιλέξτε την καλύτερη ιδιοκτησία. Δυστυχώς, συνεχίζοντας προς τα κάτω, δημιουργούνταν ακόμα μεγαλύτερη σύγχυση, καθώς η μία κατά λέξη μετάφραση διαδεχόταν την άλλη (προσπαθήστε να ερμηνεύσετε την απόδοση κοιμάται 4 άνετα).

Προς αποφυγή καταστροφικών συνεπειών και παρεξηγήσεων σχετικά με περιεχόμενο που προκαλεί πλήρη σύγχυση στους πελάτες, το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να αφήσετε τους επαγγελματίες μεταφραστές να κάνουν τα μαγικά τους: μακροπρόθεσμα, αυτό θα σας ανταμείψει.

Με μια σύντομη έρευνα στο ίντερνετ, θα καταφέρετε να βρείτε τις κατάλληλες υπηρεσίες μετάφρασης σε λογικές τιμές που δεν θα υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό σας.

Ακολουθούν ορισμένες συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να ξεκινήσετε:

Προσδιορίστε τους τύπους των παγκόσμιων ταξιδιωτών με τους οποίους θέλετε να έρθετε σε επαφή.

Αναζητήστε μεταφραστές με ειδίκευση στον τουρισμό ή/και στον ξενοδοχειακό κλάδο. Αυτό δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση, ωστόσο, μπορεί να είναι χρήσιμο.

Προσλάβετε έμπειρους μεταφραστές που έχουν ως μητρική τη γλώσσα της αγοράς την οποία θέλετε να στοχεύσετε.

Αφού βρείτε τους μεταφραστές που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις, θα λάβετε ακριβείς και υψηλής ποιότητας μεταφράσεις που θα σας βοηθήσουν να καταργήσετε τα γλωσσικά εμπόδια ανάμεσα σε εσάς και τους μελλοντικούς διεθνείς πελάτες σας.

Τοπική προσαρμογή σημαίνει εξατομίκευση

Ας το παραδεχτούμε. Όλος αυτός ο όγκος πληροφοριών και πόρων στον οποίο έχουμε πρόσβαση ως ταξιδιώτες είναι ευλογία και κατάρα μαζί. Σύμφωνα με μια έρευνα που πραγματοποίησε η Nielsen για την Google, διαπιστώθηκε ότι οι ταξιδιώτες αφιερώνουν κατά μέσο όρο 53 ημέρες για την κράτηση του ταξιδιού τους, ενώ κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου σχεδιασμού θα έχουν προβάλει 28 διαφορετικές ιστοσελίδες σε 76 περιόδους σύνδεσης στο ίντερνετ.

Αυτό από μόνο του δείχνει ότι τα αποτελέσματα αναζήτησης στο ίντερνετ είναι το πρώτο σημείο επαφής από όπου πραγματικά ξεκινάει η εμπειρία πελατών. Και εκεί είναι που θα πρέπει να ξεχωρίσετε. Είναι πάρα πολύ εύκολο να χάσετε έναν δυνητικό πελάτη από έναν ανταγωνιστή στο διάστημα αυτών των 53 ημερών.

Η μετάφραση της περιγραφής σας στην trivago (και της ιστοσελίδας του ξενοδοχείου σας) είναι μία πτυχή της σύνδεσής σας με αυτούς τους διεθνείς ταξιδιώτες όταν πραγματοποιούν αναζήτηση στο ίντερνετ. Κάντε το επόμενο βήμα με την τοπική προσαρμογή και θα μιλάτε απευθείας με αυτούς τους δυνητικούς πελάτες.

Σκεφτείτε την τοπική προσαρμογή ως την προσωπική σφραγίδα σε μια μετάφραση. Αποτυπώνει τις πολιτισμικές προτιμήσεις των αγορών που θέλετε να προσεγγίσετε, σας δίνει τη δυνατότητα να μεταδώσετε αποτελεσματικά το μήνυμά σας, ενισχύοντας ταυτόχρονα την επωνυμία σας. Και το πιο σημαντικό, χτίζει εμπιστοσύνη.

Κάτι που θα πρέπει να λάβετε υπόψη κατά τη μετάφραση και τοπική προσαρμογή της ιστοσελίδας του ξενοδοχείου σας: Συμπεριλάβετε βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης (SEO).

Για παράδειγμα, η τοπική προσαρμογή των λέξεων-κλειδιών μπορεί να διασφαλίσει ότι θα εμφανίζεστε σε παγκόσμιους ταξιδιώτες στις σχετικές σελίδες αποτελεσμάτων μηχανών αναζήτησης. Επιπλέον, με την επίσης μεταφρασμένη περιγραφή μεταδεδομένων, θα γνωρίζουν ακριβώς τι αφορά το περιεχόμενο της ιστοσελίδας του ξενοδοχείου σας.

Αν και αυτό που μας δένει είναι η ομορφιά της γλώσσας μας, αυτό που μας συνδέει είναι η τέχνη της μετάφρασης. Αναθέτοντας τη μετάφραση της περιγραφής σας στην trivago (και της ιστοσελίδας του ξενοδοχείου σας) σε επαγγελματίες, θα καταργήσετε τα γλωσσικά εμπόδια και θα προσεγγίσετε παγκόσμιους ταξιδιώτες με τον σωστό τρόπο.