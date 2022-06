Ξενοδοχεία | Partnership Circle Award για το 2021 στην Domes Resorts από τη Marriott International

Η Domes Resorts & Reserves τιμήθηκε από τη Marriott International με το Βραβείο Partnership Circle 2021. Το βραβείο αυτό αποτελεί την ύψιστη τιμή από τη Marriot προς έναν τρίτο συνεργάτη και επιβεβαιώνει για ακόμα μια φορά την αφοσίωση της Domes Resorts στους πελάτες της και την υπεροχή της ως ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος όμιλος πολυτελούς φιλοξενίας στην Ελλάδα. Το βραβείο παρέλαβε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Domes Resorts & Reserves Γιώργος Σπανός στο πλαίσιο εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο Castell de Sant Marçal της Βαρκελώνης στις 22 Ιουνίου 2022 (φωτογραφία).

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Δρ. Γ. Σπανός κατά την απονομή του βραβείου μεταξύ άλλων τόνισε:

«Είμαστε ευγνώμονες που η Marriott International μας αναγνωρίζει ως κορυφαίο συνεργάτη της. To Βραβείο Partnership Circle αποτελεί για εμάς ένα φόρο τιμής και αναγνώρισης. Είμαστε υπερήφανοι που εκπροσωπούμε τη Marriott International και το μοναδικό χαρτοφυλάκιο επωνυμιών της. Αυτό το εμβληματικό βραβείο έρχεται ως αποτέλεσμα της συλλογικής μας προσπάθειας και του αφοσιωμένου προσωπικού των ξενοδοχείων μας που εργάζονται ακούραστα προκειμένου να προσφέρουν σε κάθε επισκέπτη μια εξαιρετική εμπειρία φιλοξενίας.

Αυτό το βραβείο ανήκει ολοκληρωτικά στην οικογένεια της Domes για τις ακούραστες προσπάθειές της που έφεραν τον Όμιλό μας στην κορυφή. Φυσικά αυτό δεν θα ήταν δυνατό χωρίς την πίστη, την καθοδήγηση και την υποστήριξη της Marriot. Στόχος μας είναι και ήταν πάντα, να ανεβάζουμε συνεχώς τον πήχη ψηλά, θέτοντας στον εαυτό μας νέα όρια και καινούργιες προκλήσεις που καλούμαστε να ξεπερνάμε με επιτυχία».

Το Partnership Circle Award απονέμεται αποκλειστικά σε τρίτες εταιρείες διαχείρισης (third-party management) και συνεργάτες franchise που ασπάζονται τα υψηλά ιδανικά του brand Marriott International, συμπεριλαμβανομένων της καλλιέργειας ενός εμπνευσμένου περιβάλλοντος για τους εργαζόμενους και της εξαιρετικής εμπειρίας εξυπηρέτησης πελατών που πρεσβεύει η Marriott.



Σχετικά με την Domes Resorts & Reserves:

Η Domes Resorts & Reserves συγκαταλέγεται μεταξύ των ταχύτερα αναπτυσσόμενων ομίλων πολυτελούς φιλοξενίας στην Ελλάδα, με πολλά νέα project υπό εκπόνηση. Ο όμιλος αποτελείται από το exclusive Domes of Elounda, Autograph Collection, το κοσμοπολίτικο adults-only Domes Noruz Chania, Autograph Collection, το θρυλικό adults-only Domes Miramare, a Luxury Collection Resort, Corfu και το bohemian luxury Domes Zeen, a Luxury Collection Resort, Chania. Το καλοκαίρι του 2021 έκανε την έναρξή του το Domes of Corfu, Autograph Collection, ένα μοναδικό παραθαλάσσιο θέρετρο σε προνομιούχα θέση απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς στην παραλία της Γλυφάδας. Η Domes Resorts & Reserves συνεχίζει δυναμικά τις επεκτατικές της δραστηριότητες μπαίνοντας στο χώρο της διεθνούς διαχείρισης ξενοδοχείων, με τη διαχείριση του εμβληματικού The Lake Spa Resort στην Πορτογαλία. Το πεντάστερο ξενοδοχείο 192 δωματίων, που διαθέτει προνομιούχα θέση με άμεση πρόσβαση στην παραλία, στον κόλπο της Vilamoura, έχει μετατραπεί πλήρως σε ένα Domes Resort από τον Απρίλιο 2022, με την νέα ονομασία Domes Lake Algarve και το 2023 θα φέρει μια διεθνώς αναγνωρίσιμη επωνυμία.