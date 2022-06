Τουρισμός | Έρευνα: Η τεχνολογία ανέπαφων υπηρεσιών στα ξενοδοχεία θα μειώσει δραστικά το προσωπικό

Ανέπαφες συναλλαγές και παροχή πληροφοριών στις διακοπές τους στα ξενοδοχεία θέλει η πλειονότητα των ταξιδιωτών. Αυτό σημαίνει ότι τα ξενοδοχεία πρέπει να επενδύσουν στη σχετική τεχνολογία, που θα διασφαλίζει το ανέπαφο, προσφέροντας υπηρεσίες είτε δωρεάν είτε με πληρωμή για τη χρήση τους.

Το συμπέρασμα αυτό αναδεικνύει πρόσφατη έρευνα του γίγαντα της πληροφορικής Oracle.

Τα βασικά ευρήματα της έρευνας είναι:

Το 29% αυτών που σκοπεύουν να ταξιδέψουν τους επόμενους έξι μήνες θέλουν ένα ¨επικό", αξέχαστο, ταξίδι, όμως, όσο γίνεται με πιο λίγες επαφές και "άγγιγμα¨με το προσωπικό του ξενοδοχείου.

Σχεδόν τα τρία τέταρτα (73%) των ταξιδιωτών θέλουν να χρησιμοποιήσουν τις κινητές συσκευές τους για να διαχειριστούν την εμπειρία τους στο ξενοδοχείο, όπως check-in και check out, πληρωμή, παραγγελία φαγητού κ.λπ.

Σύμφωνα με τους υπευθύνους της έρευνας, αυτά είναι καλά νέα για τους ξενοδόχους που θέλουν να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία για να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις προσωπικού χωρίς να επηρεαστεί η αφοσίωση και η εξυπηρέτηση των επισκεπτών.

Τα επόμενα χρόνια, οι ταξιδιώτες θέλουν επίσης να εξατομικεύσουν το ταξίδι τους ακόμη περισσότερο, επιλέγοντας το κατάλληλο δωμάτιο και τον όροφο και πληρώνοντας μόνο για τις ανέσεις που θέλουν.

Επιπλέον, το 74% θέλει τα ξενοδοχεία να χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη για να προσαρμόσουν καλύτερα τις υπηρεσίες και τις προσφορές, όπως τιμές δωματίων ή προτάσεις και εκπτώσεις για φαγητό.

Σχεδόν το 40% των στελεχών ξενοδοχείων βλέπει αυτό το μοντέλο λειτουργίας ως το μέλλον της διαχείρισης των εσόδων των ξενοδοχείων.

Η πανδημία ανέδειξε τον ρόλο της τεχνολογίας στο ταξίδι και στη διαμονή. Η βιομηχανία της φιλοξενίας δεν θα επιστρέψει ποτέ στην προηγούμενη κατάσταση, δήλωσε ο Alex Alt, ανώτερος αντιπρόεδρος και γενικός διευθυντής της Oracle Hospitality, προσθέτοντας: Οι επισκέπτες αναζητούν μια εξατομικευμένη, άκρως ψηφιακή εμπειρία στο ξενοδοχείο, όπως ακριβώς περιμένουν σε άλλους τομείς της ζωής τους, από τις τράπεζες μέχρι την παραγγελία γευμάτων. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό σε έναν ξενοδοχειακό οργανισμό, είτε έχει δύο ακίνητα είτε 2.000.

Η έρευνα "Hospitality in 2025: Automated, Intelligent... and More Personal" ρώτησε 5.266 καταναλωτές και 633 στελέχη ξενοδοχείων σε όλο τον κόσμο την άνοιξη του 2022 για να κατανοήσει καλύτερα πώς έχουν αλλάξει οι προσδοκίες των επισκεπτών και πώς προσαρμόζονται τα ξενοδοχεία. Ρωτήθηκαν καταναλωτές και στελέχη στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Αυστραλία, την Ιαπωνία, τη Σιγκαπούρη, τη Βραζιλία και το Μεξικό.

Οι υπόλοιπες διαπιστώσεις της έρευνας:

Τα δύο χρόνια περιορισμών λόγω της πανδημίας έχουν δημιουργήσει μια έντονη επιθυμία για ταξίδια, με το 29% των ανθρώπων να σχεδιάζει ένα μεγαλύτερο και πιο ακριβό ταξίδι σε σχέση με πριν. Αλλά η πανδημία έχει επίσης κάνει πολύ κόσμο να αισθάνεται λιγότερο κοινωνικός και να θέλει ανέπαφες υπηρεσίες. Πάντως, το 92% των ταξιδιωτών δεν φοβούνται να βρίσκονται κοντά σε άλλους ανθρώπους όταν μένουν σε ένα ξενοδοχείο.

Το 73% συμφωνεί ότι είναι πιο πιθανό να μείνει σε ξενοδοχείο με επαρκή τεχνολογία για την ελαχιστοποίηση της επαφής με το προσωπικό και τους άλλους επισκέπτες.

Το 38% θέλει ένα μοντέλο πλήρους αυτοεξυπηρέτησης, με προσωπικό διαθέσιμο μόνο κατόπιν ζήτησης.

Το 39% θέλει να παραγγείλει υπηρεσία δωματίου από το τηλέφωνό του ή μέσω chat box.

Το 49% αναζητά επίσης ανέπαφες πληρωμές

Τι λένε οι ξενοδόχοι

Οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού παραμένουν ένα σημαντικό ζήτημα στον ξενοδοχειακό κλάδο, αλλά, σύμφωνα με τους ερευνητές, οι ξενοδόχοι εργάζονται για να ενσωματώσουν νέες τεχνολογίες ώστε να μειώσουν την πίεση στους επισκέπτες και το προσωπικό. Χαρακτηριστικά:

Το 65% των ξενοδόχων δήλωσε ότι η ενσωμάτωση της νέας τεχνολογίας περιγράφει καλύτερα τη στρατηγική τους για την αντιμετώπιση των ελλείψεων εργατικού δυναμικού και την προσέλκυση νέων ταλέντων.

Το 96% επενδύει στην τεχνολογία ανέπαφων συναλλαγών και εξυπηρέτησης, με το 62% να σημειώνει ότι μια «εντελώς ανέπαφη εμπειρία» είναι πιθανό να είναι η πιο ευρέως διαδεδομένη τεχνολογία στον κλάδο τα επόμενα τρία χρόνια.

Το 54% πρόσθεσε ότι η κύρια προτεραιότητά τους είναι να υιοθετήσουν τεχνολογίες που να βελτιώνουν ή να εξαλείφουν την ανάγκη υποδοχής έως το 2025.





Τι λένε οι ταξιδιώτες

Το 39% είπε ότι ήθελε μια ανέπαφη εμπειρία για όλες τις βασικές συναλλαγές στο ξενοδοχείο (check-in/out, φαγητό και ποτό, κλειδιά δωματίου κ.λπ.)

Μόνο το 23% ανέφερε ότι η έλλειψη καθημερινού καθαρισμού δωματίου θα είναι πρόβλημα, δείχνοντας ότι οι καταναλωτές αποδέχονται (και το 17% είναι ευχαριστημένοι!) να μην είναι καθημερινός ο καθαρισμός του δωματίου.

δείχνοντας ότι οι καταναλωτές αποδέχονται (και το 17% είναι ευχαριστημένοι!) να μην είναι καθημερινός ο καθαρισμός του δωματίου. Οι άνθρωποι αναζητούν την άνεση του σπιτιού, ακόμη και όταν λείπουν από το σπίτι. Από την παραγγελία της υπηρεσίας δωματίου έως τη σύνδεση στο Netflix, οι ταξιδιώτες θέλουν την ευκολία και την άνεση του σπιτιού όταν ταξιδεύουν:

ακόμη και όταν λείπουν από το σπίτι. Από την παραγγελία της υπηρεσίας δωματίου έως τη σύνδεση στο Netflix, οι ταξιδιώτες θέλουν την ευκολία και την άνεση του σπιτιού όταν ταξιδεύουν: Το 45% λέει ότι η πρόσβαση στην ψυχαγωγία κατ' απαίτηση του πελάτη είναι η κορυφαία επιθυμία τους κατά τη διάρκεια της διαμονής τους. Ομοίως, το 45% των διευθυντών ξενοδοχείων δήλωσε ότι αυτός ο τύπος ψυχαγωγικής εγκατάστασης στο δωμάτιο είναι αυτό που είναι πιο πιθανό να εφαρμόσουν μέχρι το 2025.

του πελάτη είναι η κορυφαία επιθυμία τους κατά τη διάρκεια της διαμονής τους. Ομοίως, το 45% των διευθυντών ξενοδοχείων δήλωσε ότι αυτός ο τύπος ψυχαγωγικής εγκατάστασης στο δωμάτιο είναι αυτό που είναι πιο πιθανό να εφαρμόσουν μέχρι το 2025. Το 77% των ταξιδιωτών ενδιαφέρεται να χρησιμοποιήσει αυτοματοποιημένα μηνύματα ή συσκευές συνομιλίας για αιτήματα εξυπηρέτησης πελατών σε ξενοδοχεία.

Το 43% θέλει χειριστήρια με φωνητική ενεργοποίηση για όλο τον εξοπλισμό του δωματίου του (φώτα, κουρτίνες, κλειδαριές θυρών κ.λπ.). Το 25% θέλει χειριστήρια δωματίου που να προσαρμόζουν αυτόματα τη θερμοκρασία, τον φωτισμό και άλλα.

Τιμές ξενοδοχείου A la Carte