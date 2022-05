Η Globalia πουλά 5άστερο ξενοδοχείο για να γλιτώσει την Air Europa από την κατάρρευση

O πρόεδρος και ιδιοκτήτης της Globalia, κ. Juan José 'Pepe' Hidalgo, αναγκάζεται να προβεί στην πώληση των επιχειρησιακών γραφείων της Globalia καθώς και ενός από τα πολυτελή ξενοδοχεία της αλυσίδας Be Live Hotels, προκειμένου να διασωθεί ο αερομεταφορέας Air Europa από την πτώχευση και να γίνει ανακεφαλαίωση του ομίλου.

Η χρονική εγγύτητα της λήξης του μορατόριουμ αφερεγγυότητας που εγκρίθηκε από την κυβέρνηση -που ορίστηκε για τις 30 Ιουνίου- ανάγκασε τον κ. Hidalgo να προβεί σε αυτή την πώληση.

Όπως μεταδίδει η El Confidencial, το κτίριο γραφείων που στεγάζει το επιχειρησιακό κέντρο του ομίλου, βρίσκεται στη Μαδρίτη, με τη φορολογική έδρα να είναι εγγεγραμμένη στη Μαγιόρκα. Το ξενοδοχείο που πωλείται είναι το πεντάστερο Be Live Collection Palace of Wall of Majorca στις Βαλεαρίδες.

Με την πώληση και των δύο αυτών ακινήτων, ο κ. Hidalgo αναμένει έσοδα 400-500 εκατ. ευρώ. Βασικός ενδιαφερόμενος για την αγορά των γραφείων είναι η Palladium Hotel Group που ελέγχεται από την οικογένεια Matutes (Grupo Empresas Matutes) η οποία επιθυμεί να ενοποιήσει τα γραφεία της στη Μαδρίτη σε ένα ενιαίο κτίριο.

Τα ξενοδοχεία Be Live Hotels ανήκουν στον όμιλο Globalia και αποτελούνται από 34 μονάδες τεσσάρων και πέντε αστέρων στην Ισπανία (10 ξενοδοχεία), το Μαρόκο (3), την Κολομβία (1), την Πορτογαλία (2), την Κούβα (8) και τη Δομινικανή Δημοκρατία, και περιλαμβάνουν τα brand BeLive Collection (πέντε αστέρων), Be Live Experience Hotels (4 και 4+ αστέρων), Be Live Family Resorts (οικογενειακά), Be Live Adults Only (για ζευγάρια και φίλους), Be Smart Hotels (ισορροπημένες τιμές) και Be Live City Center (αστικά).

Η αλυσίδα περιλαμβάνει περισσότερα από 10.000 δωμάτια.