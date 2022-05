Εκδήλωση της TUI στο Grecotel Cape Sounio | Eυοίωνες οι προοπτικές για τον ελληνικό τουρισμό

Η προετοιμασία και οι προοπτικές για την τουριστική περίοδο του 2023, αλλά και τα δεδομένα που διαμορφώνονται στη σαιζόν που μόλις ξεκίνησε συζητήθηκαν σε μια πολύ σημαντική εκδήλωση που οργάνωσε η TUI στο ξενοδοχείο Grecotel Cape Sounio την Πέμπτη 5 Μαΐου.

170 ξενοδόχοι από όλη τη χώρα και την Κύπρο ενημερώθηκαν από τα κορυφαία στελέχη της TUI για τις προοπτικές που ανοίγονται στην φετινή τουριστική σαιζόν από τις κύριες αγορές που αφορούν την Κεντρική και Δυτική Ευρώπη, αλλά και τη Σκανδιναβία.

Στην διάρκεια των εργασιών της εκδήλωσης, τα στελέχη της TUI είχαν την ευκαιρία να ενημερώσουν τους ξενοδόχους για την προνομιακή θέση πλέον του ελληνικού τουρισμού στις προτιμήσεις των ταξιδιωτών. Τα υψηλά στάνταρ που τήρησαν τα ελληνικά ξενοδοχεία τα δύο χρόνια της πανδημίας και η πιστή τήρηση των πρωτοκόλλων σε συνδυασμό με τα ελάχιστα κρούσματα, είχαν καθοριστική σημασία για την προτίμηση αυτή.

Η δημοφιλία των ελληνικών προορισμών στο ενδιαφέρον των παραθεριστών και για την φετινή χρόνια αλλά και για το 2023 είναι πολύ μεγάλη.

Σύσσωμοι οι επικεφαλής της TUI βρέθηκαν στη χώρα μας και στο πολυτελές ξενοδοχείο Cape Sounio Grecotel Boutique Resort, ανάμεσα στους οποίους οι κ.κ. David Burling CEO Markets & Airlines TUI Group Member of the Board TUI AG, Andrew Flintham Managing Director TUI Northern Region TUI UK & Ireland - TUI Nordic, Stefan Baumert CEO/COO TUI Deutschland (GASP), Ioannis Kouloumbis Head of Purchasing TUI Group, Helen Caron TUI Group Purchasing Director Hotels & Resorts -Cruises, Destination Experiences Marc Hall Director of Product & Destination Experiences TUI UK, Stjepko Devcic Head of Purchasing Central Mediterranean, Ian Chapman Chief Operations Officer TUI Musement, Ιvor Vucelic Director of Hotel Product Purchasing East of the World TUI Group, Sofie Van den Driessche General Manager TUI Belgium.

Από τη Grecotel το παρόν έδωσαν οι κ.κ. Νίκος Μπουσγολίτης Group General Manager, Αντώνης Σταμνάς Grecotel Sales Director, Βαγγέλης Βασιλείου Grecotel Senior Sales Manager Central Europe, Κωνσταντίνος Σίνης Grecotel Director of Sales, UK & Luxury Segment, Μαίρη Καρασούλη Grecotel Pallas Athena General Manager.