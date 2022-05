O κ. Κώστας Μπιμπλής αναλαμβάνει Γενικός Διευθυντής στο Angsana Corfu Resort & Spa

O κ. Κώστας Μπιμπλής αναλαμβάνει τη θέση του Γενικού Διευθυντή στο 5άστερο ξενοδοχείο Angsana Corfu Resort & Spa στην Κέρκυρα.

O κ. Μπιμπλής διαθέτει πολυετή εμπειρία στον κλάδο, έχοντας διατελέσει, μεταξύ άλλων, Area General Manager της Domes Resorts, General Manager του Domes Miramare Corfu, General Manager του Domes Νoruz Chania, Hotel Manager του Βill & Coo Suites Coast, καθώς και σε επιτελικές θέσεις στο The Met Hotel και το Hyatt Regency Thessaloniki.

Διαθέτοντας Bachelor’s Degree από το Institute of Hotel Management στη Θεσσαλονίκη, International Diploma in Travel and Tourism από το Cambridge Education Group και Hotel Real Estate & Asset Management Certificate από το eCornell University, o κ. Μπιμπλής έχει διαγράψει μια επιτυχημένη 20ετή πορεία στον χώρο του τουρισμού. Διακρίνεται για εξαιρετικά αποτελέσματα στη βελτίωση της επιχειρηματικής απόδοσης, τη διαχείριση budget και revenue καθώς και την αύξηση των επιπέδων ικανοποίησης πελατών εφαρμόζοντας νέες διαδικασίες παροχής high-end services.

Ο κ. Μπιπλής δήλωσε: “Η θέση του Γενικού Διευθυντή στο Angsana Corfu Resort & Spa, του πρώτου resort της Banyan Tree Hotels & Resorts στην Ευρώπη, αποτελεί ξεχωριστή τιμή για εμένα. Σκοπός μας παραμένει η παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, συνδυάζοντας με ιδανικό τρόπο τις ασιατικές καταβολές του brand με την ελληνική φιλοξενία και την κομψότητα που αποπνέει το νησί της Κέρκυρας, χαρακτηριστικά που έχουν αναδείξει το resort σε ένα μοναδικό μεσογειακό καταφύγιο”.

Το Angsana Corfu Resort & Spa αποτελεί το πρώτο ξενοδοχείο του βραβευμένου brand Angsana που λειτουργεί στην Ευρώπη κάτω από την ομπρέλα του Διεθνούς Ομίλου Banyan Tree Hotels & Resorts.