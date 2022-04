Περισσότερα από 1000 ξενοδοχεία από Accor, Ennismore και Country Garden's Funyard στην Κίνα

Μια άνευ προηγουμένου μακροπρόθεσμη συμφωνία master franchise ανακοίνωσε πρόσφατα η Accor σε συνεργασία με την Ennismore και την Funyard Hotels and Resorts της Country Garden. Μαζί με τη Funyard, η Accor και η Ennismore θα εισαγάγουν το lifestyle brand JO&JOE στην Κίνα, με τη δέσμευση να ανοίξουν τουλάχιστον 1.300 ξενοδοχεία που αντιπροσωπεύουν περισσότερα από 100.000 δωμάτια, με τη Funyard να είναι ο αποκλειστικός στρατηγικός συνεργάτης της JO&JOE στην Κίνα.

Σχετικά, ο κ. Gary Rosen, Διευθύνων Σύμβουλος, Accor Greater China, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η συνεργασία θα δημιουργήσει ένα νέο είδος ταξιδιωτικής εμπειρίας, με ασυνήθιστα, αναζωογονητικά και περιβαλλοντικά συνειδητά ξενοδοχεία που καλωσορίζουν επισκέπτες και κατοίκους, αναμειγνύοντας προσωπικότητες, ιδέες και ταλέντο για να εκφράσουν πλήρως την καρδιά και ψυχή της εμπειρίας του brand JO&JOE. Η Accor γνωρίζει ήδη ανάπτυξη ρεκόρ στην ευρύτερη Κίνα και η νεοσύστατη συνεργασία με τη Funyard συνεχίζει να επιταχύνει την ηγετική της θέση στη φιλοξενία στον τρόπο ζωής, συμπλήρωσε ο κ. Rosen.

Σημειώνεται ότι η JO&JOE είναι μέρος της Ennismore, ενώ το 2021, η Accor και η Ennismore μπήκαν σε κοινοπραξία για τη δημιουργία μιας νέας αυτόνομης επιχείρησης, με την Accor να κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών.

Θετικό, αυθεντικό και διασκεδαστικό, το brand JO&JOE δημιουργήθηκε καθαρά και απλά για να αμφισβητήσει τις συμβάσεις. Κάθε προορισμός υποδέχεται ταξιδιώτες και ντόπιους με την άνεση ενός ξενοδοχείου και τη φιλική ατμόσφαιρα ενός τόπου συγκέντρωσης της κοινότητας. Τα πάρτι, η διασκέδαση και ένα χαλαρό μπαρ και εστιατόριο προσκαλούν ανάμειξη και μίξη – για λίγες ώρες, μια διανυκτέρευση ή παρατεταμένες διακοπές.

Από πλευράς της, η Funyard είναι γοητευμένη με τις δυνατότητες ανάπτυξης της lifestyle φιλοξενίας και με τη δημιουργία της νέας συνεργασίας με την Accor και την Ennismore, είναι αποφασισμένη να γίνει βασικός παίκτης στον εν λόγω χώρο. Η εταιρεία αναγνωρίζει την αξία της παροχής ευκαιριών σε μια νέα γενιά να ταξιδέψει, να συνδεθεί και να κοινωνικοποιηθεί. Με το JO&JOE, οι επισκέπτες θα εμπνευστούν να εξερευνήσουν περαιτέρω την Κίνα και τον κόσμο, με πολλαπλά ταξίδια, καταλύματα υψηλής ποιότητας αλλά και.

Υπενθυμίζεται ότι η Accor και η Country Garden δεν συνεργάζονται για πρώτη φορά, αφού για αρκετά χρόνια, οι δύο εταιρείες έχουν συμπράξει σε ξενοδοχειακά έργα που αφορούν κορυφαία brands φιλοξενίας και έχουν δημιουργήσει μια ισχυρή και συνεργατική σχέση. Τώρα με τη νεοσύστατη συμφωνία JO&JOE, η Accor, η Ennismore και η Funyard θα δημιουργήσουν από κοινού μια νέα διάσταση στην ξενοδοχειακή βιομηχανία της Κίνας.

Σχετικά με τις εταιρείες

Η Accor Greater China πρόσφατα ξεπέρασε το ορόσημο των 500 ξενοδοχείων, ενώ αναμένεται να ισχυροποιηθεί περαιτέρω με νέα ανοίγματα από το 2022 και μετά. Οι αρχικές τοποθεσίες του JO&JOE στην Κίνα θα ανακοινωθούν φέτος, με περαιτέρω ενημερώσεις μέχρι το καλοκαίρι. Το JO&JOE λειτουργεί επί του παρόντος στη Γαλλία, την Αυστρία, την Κολομβία και τη Βραζιλία.

Η Funyard Hotels and Resorts είναι η βασική συμμαχική επιχείρηση του Country Garden και κατατάσσεται μεταξύ των 41 διεθνών ξενοδοχειακών ομίλων στον κόσμο και στους κορυφαίους 8 ομίλους ξενοδοχείων στην Κίνα. Η Funyard συνεργάζεται με τις Accor, Hilton, Minor Hotels,Oakwood and Country Garden Commercial and Culture Tourism Group. Η Funyard Hotels and Resorts έχει μια στρατηγική να ηγηθεί της αναπτυξιακής αγοράς για τους τομείς των ξενοδοχείων πολυτελείας, premium και μεσαίας κλίμακας lifestyle στην Κίνα. Αυτή τη στιγμή λειτουργεί και διαχειρίζεται συνολικά 19 μεγάλα ξενοδοχειακά brands και κατοικίες, με παρουσία σε περισσότερες από 50 χώρες και περιοχές σε όλο τον κόσμο. Προσφέροντας 300 ξενοδοχεία με περισσότερα από 60.000 δωμάτια, αποστολή της Funyard είναι να δημιουργήσει μια καλύτερη ζωή και πιο ευχάριστες ταξιδιωτικές εμπειρίες για τους ταξιδιώτες παγκοσμίως.

Ο Accor είναι ένας παγκόσμιος όμιλος φιλοξενίας που αποτελείται από περισσότερα από 5.300 ξενοδοχεία και 10.000 χώρους εστίασης και ποτών σε 110 χώρες. Περαιτέρω, ο όμιλος περιλαμβάνει περισσότερα από 40 brands πολυτελών, premium, μεσαίας και οικονομικής κλίμακας ξενοδοχείων, χώρους διασκέδασης και νυχτερινής διασκέδασης, εστιατόρια και μπαρ, επώνυμες ιδιωτικές κατοικίες, κοινόχρηστα καταλύματα, υπηρεσίες θυρωρείου, συν - χώρους εργασίας και άλλα.

Τέλος, η Ennismore είναι μια δημιουργική εταιρεία φιλοξενίας με μια παγκόσμια συλλογή επιχειρηματικών και ιδρυτικών εμπορικών brands.