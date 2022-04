Accor: Η βιωσιμότητα στο καθημερινό τραπέζι

Σε πιο βιώσιμους τρόπους κατανάλωσης σε τρεις τομείς προτεραιότητας, τη σπατάλη τροφίμων, τα υγιεινά τρόφιμα και τις τοπικές προμήθειες επενδύει ο ξενοδοχειακός όμιλος Accor.

Σύμφωνα με την Accor, εκτιμάται ότι το 86% των ανθρώπων αναμένει από τα brands να παίξουν τον ρόλο τους στην επίλυση της πιο επείγουσας πρόκλησης της εποχής, της κλιματικής αλλαγής. Μαζί με την αυξανόμενη δέσμευση του κοινού για βιώσιμη ανάπτυξη, οι καταναλωτές αναζητούν πλέον αυθεντικές, υγιείς και ουσιαστικές εμπειρίες, με σεβασμό στις τοπικές κοινότητες.

Προς αυτή την κατεύθυνση, ο όμιλος Accor σχεδιάζει ένα εξελικτικά βιωσιμότερο μοντέλο φιλοξενίας, με θετικό αντίκτυπο, τόσο σε τοπικό, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Ως μέρος του οράματος για θετική φιλοξενία, τα Τρόφιμα & Ποτά αποτελούν βασικό πυλώνα της στρατηγικής του ομίλου για τη μείωση των περιβαλλοντικών του επιπτώσεων, αντιπροσωπεύοντας το 11% των εκπομπών άνθρακα, δηλαδή τη 2η μεγαλύτερη πηγή εκπομπών άνθρακα μετά την ενέργεια.

Το πλάνο του ομίλου υλοποιείται στα ξενοδοχεία βάσει του Χάρτη για την Υγιεινή και Αειφόρο Διατροφή και τους 9 στόχους του: Προτεραιότητα στις τοπικές και εποχικές προμήθειες, προτεραιότητα σε τομείς που ενσωματώνουν κριτήρια καλής διαβίωσης των ζώων, προσφορά βιολογικών ή πιστοποιημένων προϊόντων οικολογικής φάρμας και άλλα, με το 70% των ξενοδοχείων να έχουν καλύψει τουλάχιστον το 50% των δεσμεύσεών τους στο τέλος του 2021.

Χρησιμοποιώντας την κλίμακα για την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών λύσεων, οι ομάδες του ομίλου κινητοποιούνται σε διαφορετικούς βασικούς τομείς. Πρώτον, στην αντιμετώπιση της σπατάλης τροφίμων μέσω πρωτοποριακών προγραμμάτων όπως η ανάλυση τεχνητής νοημοσύνης των υπολειμμάτων, δεύτερον στο σερβίρισμα υγιεινών τροφίμων και τρίτον, στην προώθηση της τοπικής και εγχώριας προμήθειας. Με αυτόν τον τρόπο ο όμιλος ενθαρρύνει καλύτερες συνήθειες και κάνει τα εκατομμύρια γεύματα που σερβίρονται κάθε χρόνο στα 10.000 εστιατόριά του πιο βιώσιμα.

Νέες λύσεις για την αντιμετώπιση της σπατάλης τροφίμων

Μεταξύ άλλων, οι ομάδες του ομίλου δοκιμάζουν λύσεις και εφαρμόζουν νέες δράσεις για την καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων. Για παράδειγμα, η οθόνη Orbisk έχει βοηθήσει μέχρι στιγμής στη μείωση μεταξύ 15% και 25% των απορριμμάτων τροφίμων, έχοντας πραγματικά θετικό αντίκτυπο.

Τα εστιατόρια μπορούν να εξοικονομήσουν έως και 50% των τροφίμων ετησίως, εάν διαχειρίζονται τα υπολείμματα, σύμφωνα με την Orbisk, τη νεοφυή εταιρεία που εφαρμόζει πιλοτική παρακολούθησης των απορριμμάτων τροφίμων σε 2 ξενοδοχεία Accor στην Ολλανδία. Το αυτοματοποιημένο σύστημα AI της ολλανδικής εταιρείας ζυγίζει και σαρώνει τι ακριβώς πετάει το προσωπικό της κουζίνας. Με αυτά τα δεδομένα οι σεφ μπορούν να προσαρμόσουν τα μενού για να εξοικονομήσουν έως και χιλιάδες κιλά φαγητού ετησίως.

Χάρη στο Too Good To Go, συνεργάτη του Ομίλου από το 2016 που φέρνει τους πολίτες σε επαφή με εστιατόρια ή εμπόρους που προσφέρουν φθηνά τα αχρησιμοποίητα προϊόντα τους,έως τα τέλη του 2021, περισσότερα από 754 ξενοδοχεία του ομίλου έχουν εξοικονομήσει περισσότερα από 650.000 γεύματα σε 17 ευρωπαϊκές χώρες.

Περαιτέρω πρωτοβουλίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη μετατροπή του μη καταναλωμένου γάλακτος σε τυρί στο MGallery Hotel St-Moritz de Queenstown και την παρασκευή μαρμελάδας με τη φλούδα από το χυμό πορτοκαλιού που προσφέρεται στο πρωινό στο The Pullman Auckland.

Προώθηση πιο υγιεινών και φρέσκων προϊόντων

Η συγχώνευση της ευεξίας και του περιβαλλοντικού κινήματος, είναι να εξυπηρετεί τα υγιεινά τρόφιμα που περιμένουν οι επισκέπτες. Μέσω της συνεργασίας του με τη Zrou, πρωτοπόρο στις βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις σε σχέση με τις παραδοσιακές πηγές τροφίμων, η Accor εργάζεται για να φέρει τη φυτική διατροφή στα ξενοδοχεία. Η ομάδα των διασημοτήτων σεφ Zrou δημιουργεί μενού με βάση τα φυτά, φτιάχνοντας πιάτα με υπογραφή φτιαγμένα από ντόπιες πρωτεΐνες, όπως ένα εναλλακτικό χοιρινό από σπόρους σόγιας.

Προσφέροντας φρέσκα, τοπικά και υγιεινά πιάτα που παράγονται με υπεύθυνο τρόπο, τα εστιατόρια του ομίλου συμβάλλουν επίσης στην αίσθηση ευεξίας των επισκεπτών. Στο Fairmont Orchid της Χαβάης, για παράδειγμα, ο κήπος του σεφ είναι μια πηγή διατροφής τόσο για το μυαλό όσο και για το σώμα. Το Ulu Pono Garden Experience δημιουργεί ευεξία μέσω της βαθιάς εξερεύνησης της σημασίας των βοτάνων στο γαστρονομικό τοπίο και τον πολιτισμό της Χαβάης.

Αυτό είναι επίσης το ήθος πίσω από το πρόγραμμα Vitality της Swissôtel, μια ολιστική προσέγγιση για την υγεία και την ευεξία, με επίκεντρο το φαγητό, το ποτό και τη φυσική κατάσταση. Στο σημείο τομής ευεξίας και βιωσιμότητας, αντιμετωπίζοντας τους πάντες ως «επισκέπτες του κόσμου», η Swissôtel τηρεί ένα από τα πιο αυστηρά πρότυπα αειφόρου ανάπτυξης στον ξενοδοχειακό τομέα.

Τέλος, ως μέρος της δέσμευσης του ομίλου για τοπικές προμήθειες, παρέχονται υγιεινά και βιώσιμα προϊόντα μέσω αστικών κήπων σε περισσότερα από 1.150 ξενοδοχεία σε όλο τον κόσμο. Τα λαχανικά και τα φρούτα περιλαμβάνονται στο μενού του εστιατορίου, τα βότανα και τα βρώσιμα λουλούδια χρησιμοποιούνται σε κοκτέιλ στα μπαρ και, ακόμη, σε αρωματικά έλαια και αφεψήματα στα σπα. Πέρα από αυτά τα φρέσκα, ποιοτικά προϊόντα για εστιατόρια, η οικιακή γεωργία είναι λιγότερο ρυπογόνος, χαμηλής ενέργειας και χαμηλών εκπομπών άνθρακα, ενώ τα roof gardens, για παράδειγμα, συμβάλλουν στην καλύτερη θερμομόνωση των κτιρίων.