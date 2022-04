Hilton: Υπερδιπλασιασμός των lifestyle brands την επόμενη δεκαετία

Τα νέα Canopy by Hilton, Tempo by Hilton και Motto by Hilton αντιπροσωπεύουν επέκταση κατά σχεδόν 20% στις ΗΠΑ, τη Λατινική Αμερική και την Ευρώπη

Το μέλλον είναι λαμπρό για τα lifestyle brands του Hilton, καθώς η κορυφαία εταιρεία φιλοξενίας με ξενοδοχεία σε όλο τον κόσμο ανακοινώνει 10 νέα Canopy by Hilton, Tempo by Hilton και Motto by Hilton στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Λατινική Αμερική και την Ευρώπη. Οι νέες υπογραφές ενισχύουν έναν ήδη εντυπωσιακό αναπτυξιακό πρόγραμμα και συνεχίζουν μια εποχή τεράστιας ανάπτυξης για τα ξενοδοχεία που έχουν επαναπροσδιορίσει τη συνηθισμένη διαμονή, προσφέροντας μια πιο ξεχωριστή και συναρπαστική εμπειρία στους επισκέπτες, σε διάφορα οικονομικά πακέτα.

Με σημαντικές υπογραφές σε Νάσβιλ, Σιού Φολς, Σάο Πάολο και Κάννες, η ανάπτυξη των lifestyle brands του Hilton αναμένεται να υπερδιπλασιαστεί τα επόμενα 10 χρόνια με επέκταση σε τουλάχιστον 15 νέες χώρες και περιοχές.

Οι τελευταίες υπογραφές Canopy by Hilton, Tempo by Hilton και Motto by Hilton αποτελούν σχεδόν το 20% του συνόλου των 55 ξενοδοχείων της κατηγορίας, εκ των οποίων το 55% βρίσκονται στις Η.Π.Α. Διεθνώς, η ανάπτυξη είναι ισχυρότερη στην Ευρώπη, καθώς αναμένεται η δημιουργία 1.000 νέων δωματίων, με τις Καραϊβική, Λατινική Αμερική και τις περιοχές Ασίας-Ειρηνικού να ακολουθούν.

Το Canopy by Hilton επεκτείνει την παρουσία του στις ΗΠΑ και τη Γαλλία

Κάθε ξενοδοχείο Canopy by Hilton έχει σχεδιαστεί ως φυσική προέκταση της κοινότητάς του, προσκαλώντας τους επισκέπτες να χαλαρώσουν και να επαναφορτίσουν τις μπαταρίες τους με άνετους χώρους σε μια δυναμική ατμόσφαιρα. Με μια υπάρχουσα προσφορά 35 ξενοδοχείων με 28 υπό ανάπτυξη σε 16 χώρες και περιοχές, οι νεότερες υπογραφές στις ΗΠΑ και τη Γαλλία αντιπροσωπεύουν περίπου 500 δωμάτια.

Το Tempo by Hilton προσφέρει αξιοθέατα σε γραφικούς προορισμούς των ΗΠΑ

Μια κομψή και μοντέρνα επωνυμία, τα ξενοδοχεία Tempo by Hilton είναι προσεκτικά σχεδιασμένα και ευχάριστα. Προσφέρουν δυναμικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένου ενός ανοιχτού λόμπι με ειδικούς χώρους για χαλάρωση και εργασία, καθώς και premium γαστρονομικές επιλογές που αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με την Bluestone Lane. Το brand ανακοίνωσε πρόσφατα υπογραφές σε συναρπαστικούς προορισμούς όπως η Νέα Υόρκη, η Βοστώνη, το Σιάτλ και το Ίρβινγκ στο Τέξας.

Το Tempo by Hilton επεκτείνεται με περισσότερα από 10 ξενοδοχεία στις ΗΠΑ που αντιπροσωπεύουν σχεδόν 1.000 δωμάτια.

Το Motto by Hilton για πρώτη φορά στη Βραζιλία

Το Motto by Hilton συνδυάζει τα καλύτερα στοιχεία ενός ξενοδοχείου lifestyle —κεντρικές τοποθεσίες, μοντέρνο ντιζάιν, τα καλύτερα φαγητά και ποτά της γειτονιάς και τοπική ατμόσφαιρα — για να εξυπηρετήσει τους σημερινούς ταξιδιώτες που αναζητούν μοναδικές εμπειρίες , συμπεριλαμβανομένου του Motto by Hilton New York City Chelsea των 374 δωματίων, το οποίο άνοιξε το 4ο τρίμηνο του 2021. Το Motto by Hilton, το οποίο διαθέτει 10 ξενοδοχεία, υπέγραψε πρόσφατα για τα 2 πρώτα του ξενοδοχεία στη Βραζιλία.

Τα Canopy by Hilton, Tempo by Hilton και Motto by Hilton συμμετέχουν στο Hilton Honors, το βραβευμένο πρόγραμμα επιβράβευσης επισκεπτών για τις 18 ξενοδοχειακές μάρκες παγκόσμιας κλάσης του Hilton που περιλαμβάνουν περισσότερα από 6.800 ξενοδοχεία σε 122 χώρες και περιοχές.