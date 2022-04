Conde Nast Traveller | Αυτά είναι τα πιο οικονομικά νέα ξενοδοχεία στην Ευρώπη για το 2022 – Τα 5 Ελληνικά

Πέντε ελληνικά ξενοδοχεία συγκαταλέγονται στον κατάλογο του μεγαλύτερου ταξιδιωτικού περιοδικού στον κόσμο, Conde Nast Traveller, με τα νέα ξενοδοχεία στην Ευρώπη που είναι προσιτά στο κόστος διαμονής τους το 2022.

Τα ξενοδοχεία αυτά είναι το Casa Cook Kos, με τιμή δίκλινου δωματίου από 100 λίρες, το Dexamenes Seaside Hotel στην Πελοπόννησο με κόστος δίκλινου από 110 λίρες, το Parilio Hotel στην Πάρο με το δίκλινο να ξεκινά από 190 λίρες, το My Little Place on the Hill στην Κεφαλονιά από 100 λίρες και το Coco-Mat Hotel Nafsika στην Αθήνα από 75 λίρες.

Μερικά από τα υπόλοιπα οικονομικά ξενοδοχεία στην Ευρώπη που προτείνονται είναι...

Casa Brava, Algarve, Πορτογαλία | από 60 λίρες

Cucumbi, Πορτογαλία | από 198 λίρες

La Planque Hotel, Παρίσι | από 113 λίρες

Hotel Le Sud, Γαλλία | από 70 λίρες

Au Bout Du Verger, Γαλλία | από 107 λίρες

Strandhotel Zoomers, Ολλανδία | από 107 λίρες

La Bionda Begur, Κόστα Μπράβα, Ισπανία | από 120 λίρες

Dona Graca, Λισαβόνα | από 160 λίρες

Hotel Les Cabanettes, Προβηγγία, Γαλλία | από 75 λίρες

Cristine Bedfor, Μινόρκα | από 115 λίρες

Maison Acacia, La Ciotat, Προβηγγία | από 85 λίρες

Podere Conti Agriturismo, Τοσκάνη, Ιταλία | από 120 λίρες

Tipografia Do Conto, Πόρτο, Πορτογαλία | από 119 λίρες

Hotel Amour Nice, Γαλλία | από 110 λίρες

Menorca Experimental, Μινόρκα, Ισπανία | από 150 λίρες

Hotel Voltaire, Γαλλία | από 60 λίρες

The Melegran, Κροατία | από 122 λίρες

Gatzara, Ισπανία | από 151 λίρες

Le Pont De L'Orme, Γαλλία | από 90 λίρες

1898 The Post, Βέλγιο | από 140 λίρες

Oltrarno Splendid, Φλωρεντία, Ιταλία | από 150 λίρες

Memmo Alfama, Λισαβόνα, Πορτογαλία | από 110 λίρες

Villa Terminus, Νορβηγία | από 115 λίρες

Soprarno Suites, Φλωρεντία | από 150 λίρες

Mas de l'Amarine, Γαλλία | από 115 λίρες

Hôtel du Cloître, Γαλλία | από 116 λίρες

Only You Hotel & Lounge, Μαδρίτη | από 185 λίρες

Hôtel Le Sénéchal, Γαλλία | από 95 λίρες

SP34, Κοπεγχάγη, Δανία | από 95 λίρες

CitizenM, Ρότερνταμ, Ολλανδία | από 85 λίρες

Citizen M Tower of London, Λονδίνο | από 100 λίρες

Cross Lane House, Σόμερσετ, Ην. Βασίλειο | από 125 λίρες

Casa Burano, Βενετία | από 125 λίρες

Eye Hotel, Ουτρέχτη | από 100 λίρες

Eden Locke, Εδιμβούργο | από 115 λιρες