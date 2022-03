Four Seasons Hotels and Resorts: Πρωτιά σε αστέρια Michelin σε 21 εστιατόρια - Ένα και στο Astir Palace Hotel Athens

Πρώτος σε αστέρια Michelin, ανάμεσα στα brands πολυτελούς φιλοξενίας αναδείχθηκε ο όμιλος Four Seasons Hotels and Resorts, συνεχίζοντας τη μακροχρόνια γαστρονομική ηγετική του θέση, με 28 αστέρια σε 21 εστιατόρια σε 16 ξενοδοχεία σε όλο τον κόσμο.

Σχετικά, ο Πρόεδρος του ομίλου κ. ο Christian Clerc, ανέφερε ότι τα εστιατόρια και τα μπαρ είναι ο πυρήνας του brand Four Seasons, ενώ αυτή η τελευταία αναγνώριση από τον Οδηγό Michelin αποτελεί απόδειξη του ταλέντου και της αφοσίωσης των σεφ και των ομάδων τους, προάγοντας την προσπάθεια του ομίλου στην καινοτομία και στην αναβάθμιση των γαστρονομικών εμπειριών. Επιπλέον, ο κ. Clerc επεσήμανε ότι το 2022, τα εστιατόρια και τα μπαρ θα εξυπηρετήσουν περισσότερους από 20 εκατ. πελάτες, και, καθώς τα επόμενα χρόνια η επιχείρηση επεκτείνεται, θα συνεχίσουν και οι στρατηγικές επενδύσεις στο παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο εστιατορίων και μπαρ.

Γαστρονομική Ηγεσία και Εξέλιξη

Για να οδηγήσει τον όμιλο Four Seasons στην επόμενη φάση ανάπτυξης, η εταιρεία διόρισε την κα Kimberly Grant στη νεοσύστατη θέση Global Head of Restaurants and Bars και Senior Vice President, Food & Beverage. Από τη θέση αυτή, η κα Grant θα επιβλέπει τις εκτεταμένες δραστηριότητες της εταιρείας σε τρόφιμα και ποτά για να εδραιώσει περαιτέρω τη θέση του ομίλου Four Seasons ως τον καλύτερο παγκόσμιο φορέα εκμετάλλευσης πολυτελών εστιατορίων και μπαρ. Η κα Grant θα βρίσκεται επίσης στο τιμόνι του Four Seasons Restaurant and Bar Group, με εντολή να προωθήσει τις καινοτόμες ιδέες, να αναβαθμίσει τα υπάρχοντα καταστήματα, να προσελκύσει κορυφαία ταλέντα και να ενοποιήσει τη διαδικασία λειτουργίας σε όλο το παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο του brand.

Tα αστέρια Michelin στον όμιλο Four Seasons

Στον Οδηγό Michelin της Γαλλίας που ανακοινώθηκε πρόσφατα, το Four Seasons Hotel George V στο Παρίσι διατήρησε για άλλη μια φορά τη θέση του ως γαστρονομικός ηγέτης διατηρώντας τα τρία αστέρια του στο Le Cinq*** και ένα αντίστοιχα στο Le George* και L'Orangerie*. Στον ίδιο οδηγό, το Grand-Hôtel du Cap-Ferrat, A Four Seasons Hotel έχει διατηρήσει ένα αστέρι στο Le Cap* και το Four Seasons Hotel Megève κέρδισε το πρώτο του αστέρι για το La Dame de Pic – Le 1920* που άνοιξε πρόσφατα, υπό τη διεύθυνση της Anne-Sophie Pic, της γυναίκας σεφ με τα περισσότερα αστέρια Michelin στον κόσμο, ενώ τα δύο του αστέρα διατήρησε και το εστιατόριο La Dame de Pic London** στο Four Seasons Hotel London, στην πλατεία Ten Trinity Square.

Στη 14η έκδοση του οδηγού για την περιοχή, το Four Seasons Hotel Hong Kong διακρίθηκε με επτά αστέρια, εκ των οποίων τα περισσότερα βρίσκονται στο ίδιο ξενοδοχείο του Χονγκ Κονγκ. Τα εστιατόρια αυτά περιλαμβάνουν το Lung King Heen***, το πρώτο κινέζικο εστιατόριο στον κόσμο που κέρδισε τα τρία αστέρια Michelin το Caprice*** , μια μοναδική έκφραση της γαλλικής γαστρονομίας και το Sushi Saito* , η πρώτη λειτουργία στο εξωτερικό του φημισμένου εστιατορίου από τον θρυλικό δάσκαλο του σούσι Takashi Saito, με επίκεντρο το σούσι τύπου Edomae. Εκτός από αυτά τα αγαπημένα εστιατόρια, το ξενοδοχείο μόλις εισήγαγε μια ολοκαίνουργια ιδέα μπαρ, το Argo, ως μέρος της πρόσφατης ανακαίνισης πολλών εκατομμυρίων δολαρίων.

Εναρκτήρια αστέρια Michelin στο Four Seasons

Εκτός από το Le Dame de Pic – Le 1920*, πέντε επιπλέον εστιατόρια κέρδισαν τα πρώτα τους αστέρια Michelin. Αυτά περιλαμβάνουν το Pelagos* στο Four Seasons Astir Palace Hotel Athens, το est* στο Four Seasons Hotel Tokyo στο Otemachi, το SÉZANNE* στο Four Seasons Hotel Tokyo Marunouchi, το CURA* στο Four Seasons Hotel Ritz Lisbon και το Yu Ting Yuan* στο Four Seasons Hotel Bangkok στον ποταμό Chao Phraya.

Η συνέχεια των Michelin Star Excellence

Αστέρια Michelin απονεμήθηκαν επίσης στα Mio* και Cai Yi Xuan* στο Four Seasons Hotel Beijing, Il Lago* στο Four Seasons Hotel des Bergues Geneva, Il Palagio* στο Four Seasons Hotel Firenze, Zi Yat Heen* στο Four Seasons Hotel Macao, Yu Yue Heen* στο Four Seasons Hotel Guangzhou και CUT* στο Beverly Wilshire, A Four Seasons Hotel.

Πρόσθετες διακρίσεις για εστιατόρια και μπαρ Four Seasons

Τρία μπαρ Four Seasons συμπεριλήφθηκαν μεταξύ των κορυφαίων 50 καλύτερων και πιο καινοτόμων μπαρ στην περιοχή από τα 50 καλύτερα μπαρ της Ασίας 2021. Στους νικητές περιλαμβάνεται το Caprice Bar (#10) στο Four Seasons Hotel Hong Kong, το οποίο ισοδυναμεί επίσης με το βραβείο Highest Climber Award. Bar Trigona (#12) στο Four Seasons Hotel Kuala Lumpur, το οποίο ανακηρύχθηκε επίσης #1 στη Μαλαισία και Charles H. (#13) στο Four Seasons Hotel Seoul, επίσης #1 στην Κορέα.

Το Elena στο Four Seasons Hotel Buenos Aires ανακηρύχθηκε ένα από τα καλύτερα εστιατόρια της περιοχής, ανάμεσα στα 50 καλύτερα εστιατόρια της Λατινικής Αμερικής.

Τέλος, στην εναρκτήρια λίστα για τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, το Butcher and Still at Four Seasons Hotel Abu Dhabi στο νησί Al Maryah διακρίθηκε ως ένα από τα καλύτερα εστιατόρια της περιοχής.