Best Western: Ανανέωση του αστικού brand Vīb

Την επανεκκίνηση του αστικού, πολυτελούς boutique brand της, Vīb, ανακοίνωσε ο όμιλος Best Western Hotels & Resorts (BWHR), με το ντεμπούτο του Vīb Tempe στο Tempe της Αριζόνα.

Το ξενοδοχείο Tempe εντάσσεται στο παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο Vīb, λειτουργώντας ως πρότυπο για μελλοντικά ξενοδοχεία Vīb μέσω των προσεκτικά σχεδιασμένων χώρων του που προσκαλούν τη συνεργασία και την κοινωνικοποίηση, ενώ παράλληλα προσφέρουν ευέλικτη λειτουργία με στυλάτη αίσθηση.

Σχετικά, ο κ. Ron Pohl, Senior Vice President και Chief Operations Officer ανέφερε ότι το νέο πρωτότυπο Vīb έχει σχεδιαστεί για αστικές και πυκνοκατοικημένες περιοχές, παρέχοντας την πολυτέλεια, τη ζωντάνια και τις σύγχρονες ανέσεις που αναζητούν οι ψηφιακοί νομάδες, όπως είναι οι προσφορές τροφίμων και ποτών σε κάθε ξενοδοχείο.

Προς το παρόν, το νέο brand διαθέτει 10 ξενοδοχεία παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων των ξενοδοχείων του στην Κρήτη, στο Κέιπ Τάουν της Νότιας Αφρικής, στο Ντένβερ του Κολοράντο, προσχωρώντας σε ξενοδοχεία που έχουν ήδη ανοίξει στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης, στην Αττάλεια της Τουρκίας και στο Σπρίνγκφιλντ του Μιζούρι. Μεταξύ άλλων, οι ξενοδόχοι επωφελούνται από τη φήμη της BWHR για την παροχή ανώτερης εξυπηρέτησης επισκεπτών και αποκτούν πρόσβαση στο βραβευμένο πρόγραμμα Best Western Rewards, το οποίο διαθέτει πάνω από 48 εκατ. μέλη σε όλο τον κόσμο.

Σχετικά με τον BWH Hotel Group

Η Best Western Hotels & Resorts με έδρα στο Phoenix της Αριζόνα, διαθέτει 18 brands και περίπου 4.700 ξενοδοχεία σε περισσότερες από 100 χώρες και περιοχές παγκοσμίως, όπως Best Western, Best Western Plus, Best Western Premier, Executive Residency by Best Western, Vīb, GLō, Aiden, Sadie, BW Premier Collection και BW Signature Collection. Μέσω εξαγορών, προσφέρονται επίσης συλλογές WorldHotelsTM Luxury, WorldHotels Elite, WorldHotels Distinctive και WorldHotels Crafted, ενώ το χαρτοφυλάκιο του ομίλου συμπληρώνουν τα franchise SureStay, SureStay Plus, SureStay Collection και SureStay StudioSM.