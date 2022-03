Wyndham Hotels & Resorts |Τα πρώτα 50 ξενοδοχεία για το νέο brand παρατεταμένης διαμονής

Η Wyndham Hotels & Resorts, η μεγαλύτερη εταιρεία franchising ξενοδοχείων στον κόσμο με περίπου 9.000 ξενοδοχεία σε σχεδόν 95 χώρες, αποκάλυψε νέες λεπτομέρειες σχετικά με το επερχόμενο οικονομικό brand ξενοδοχείων παρατεταμένης διαμονής, καθώς και τα πρόσφατα ανατεθέντα συμβόλαια για την ανάπτυξη 50 νέων κατασκευαστικών έργων με τους δύο πρώτους εταίρους της: Richmond, Sandpiper Hospitality και Gulf Coast Hotel Management.

Λειτουργώντας υπό τον τίτλο "Project ECHO", ακρωνύμιο για το Economy Hotel Opportunity, το νέο brand καλύπτει το σχετικό κενό στο μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο Wyndham Hotels & Resorts, ενώ παράλληλα επεκτείνει στρατηγικά την εταιρεία σε ένα τμήμα που έχει σημειώσει ανάπτυξη ρεκόρ και ανθεκτικότητα, όχι ακριβώς εν μέσω της πανδημίας, αλλά σε όλο τον τελευταίο κύκλο διαμονής.

Σχετικά, ο κ. ο Geoff Ballotti, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Wyndham Hotels & Resorts, ανέφερε ότι τα τελευταία δύο χρόνια, τα οικονομικά ξενοδοχεία παρατεταμένης διαμονής ξεπέρασαν όλα τα άλλα τμήματα και το 2021 σημείωσαν νέα ρεκόρ πληρότητας. Εντωμεταξύ, καθώς η ζήτηση για τα εν λόγω καταλύματα συνεχίζει να αυξάνεται, τόσο από επισκέπτες, όσο και από επενδυτές, είναι η κατάλληλη στιγμή για τη Wyndham να φέρει την εμπειρία και την τεχνογνωσία σε αυτόν τον χώρο υψηλών δυνατοτήτων.

Τα οικονομικά ξενοδοχεία παρατεταμένης διαμονής έχουν αποδειχθεί ότι αποδίδουν σταθερά σε όλα τα στάδια του κύκλου διαμονής και είναι ιδιαίτερα ανθεκτικά σε μια ύφεση. Κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας πανδημίας, το RevPAR των ΗΠΑ για το συγκεκριμένο τμήμα αυξήθηκε 8% έναντι του 2019, ενώ ο υπόλοιπος κλάδος μειώθηκε κατά 17%. Επιπλέον, το 2021, η μέση πληρότητα στις ΗΠΑ για οικονομικά ξενοδοχεία παρατεταμένης διαμονής ήταν πάνω από 78%, ήτοι 20 μονάδες υψηλότερη από όλα τα άλλα τμήματα των ΗΠΑ μαζί.

Το Project ECHO δημιουργήθηκε με τη βοήθεια ενός επταμελούς συμβουλίου ανάπτυξης, το οποίο αποτελείται από μερικούς από τους μεγαλύτερους και πιο έμπειρους ιδιοκτήτες και φορείς εκμετάλλευσης στον τομέα της παρατεταμένης διαμονής. Οι γνώσεις του συμβουλίου συνδυάζονται με την εμπειρία και την τεχνογνωσία της εσωτερικής ομάδας σχεδιασμού και κατασκευής της Wyndham. Τα τελευταία χρόνια, η ομάδα πρωτοστάτησε στη δημιουργία του La Quinta από το εξαιρετικά επιτυχημένο πρωτότυπο Del Sol της Wyndham, σε περισσότερα από 130 ξενοδοχεία με άλλα 56 να βρίσκονται σε ανάπτυξη, αλλά και πιο πρόσφατα, με το πρότυπο Microtel by Wyndham's Moda, το οποίο έχει άλλα 40 ξενοδοχεία υπό ανάπτυξη. Σε μια εποχή που το αυξανόμενο κόστος κατασκευής οδηγεί στην ανάγκη για εξαιρετική αποδοτικότητα, και τα τρία πρωτότυπα δίνουν προτεραιότητα στην απόδοση επένδυσης, συμβάλλοντας μεταξύ άλλων στη βελτιστοποίηση των λειτουργικών περιθωρίων σε επαναλαμβανόμενη βάση.

Το ειδικά κατασκευασμένο πρωτότυπο Project ECHO, 124 δωματίων, απαιτεί λίγο λιγότερο από δύο στρέμματα γης, έχει εξαιρετικά ανταγωνιστικό κόστος ανά δωμάτιο και διαθέτει πολλαπλά χαρακτηριστικά που το διαχωρίζουν σκόπιμα από τα παραδοσιακά οικονομικά brands. Με εμβαδόν περίπου 4.800 τ.μ. εκ των οποίων το σχεδόν 74% είναι προς ενοικίαση, τα μεμονωμένα δωμάτια έχουν κατά μέσο όρο επιφάνεια 30 τ.μ. και αποτελούνται από μονόκλινα και δύο στούντιο σουίτες με μικρές κουζίνες, ενώ oι αποτελεσματικά σχεδιασμένοι δημόσιοι χώροι, όπως το λόμπι, το γυμναστήριο και τα πλυντήρια επισκεπτών, βοηθούν στον περιορισμό των αναγκών εργασίας.

Αναγνωρίζοντας την τεράστια σημασία της επιτυχίας του franchisee και του μοναδικού επιχειρηματικού μοντέλου οικονομικής παρατεταμένης διαμονής, η Wyndham συγκέντρωσε γύρω από το Project ECHO μια αφοσιωμένη ομάδα ηγεσίας και υποστήριξης λειτουργιών, με βαθιά εμπειρία στα brands παρατεταμένης διαμονής.

Με επικεφαλής τον Αντιπρόεδρο Operations κ.Dan Leh, βετεράνο στον κλάδο της φιλοξενίας με περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στην παρατεταμένη διαμονή, η ομάδα φέρνει εκτενή τεχνογνωσία σε όλες τις πτυχές των εργασιών παρατεταμένης διαμονής, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του σχεδιασμού και της κατασκευής, τις προεργασίες ανοίγματος, τις πωλήσεις, τη διαχείριση εσόδων, τη διαχείριση εργασίας, τις σχέσεις ιδιοκτητών και άλλα.

Σε ευρύτερη κλίμακα, το Project ECHO δίνει τη δυνατότητα στη Wyndham να προσφέρει πλέον στους επισκέπτες της ένα χαρτοφυλάκιο προσφορών παρατεταμένης διαμονής. Το Hawthorn Suites by Wyndham, το υπάρχον brand παρατεταμένης διαμονής μεσαίας κλίμακας της Εταιρείας, αποτελεί βασικό μέρος της νέας ιδέας διπλής επωνυμίας της εταιρείας με το La Quinta by Wyndham, το οποίο συνεχίζει να προκαλεί έντονο ενδιαφέρον, με 36 ξενοδοχεία υπό ανάπτυξη, δύο εκ των οποίων αναπτύσσονται από την Trusha Patel, πρώτο μέλος του προγράμματος Wyndham's Women Own the Room.