Περισσότερα από 300 νέα ξενοδοχεία και resorts θα ανοίξει η Accor το 2022

288 ξενοδοχεία και resorts με 41.000 δωμάτια άνοιξε το 2021 η Accor, ηγέτιδα δύναμη στον τομέα της φιλοξενίας παγκοσμίως.

Όπως τονίζεται στον απολογισμό της χρονιάς, αυτά τα στοιχεία φέρνουν το παγκόσμιο δίκτυο της Accor, ανοιχτό και σε λειτουργία, σε περισσότερα από 5.300 ξενοδοχεία και 778.000 δωμάτια, καθώς και σε περισσότερες από 1.200 ιδιοκτησίες και 214.000 δωμάτια στο pipeline. Οι διεθνείς ομάδες ανάπτυξης και σχεδιασμού και τεχνικών υπηρεσιών επέτρεψαν στον Όμιλο να επιτύχει καθαρό ρυθμό ανάπτυξης 3% το 2021, καταγράφοντας περισσότερα ανοίγματα και συμβόλαια από οποιονδήποτε άλλο παγκόσμιο ανταγωνιστή στις ιστορικές και κύριες αγορές του.

Οι αναπτυξιακές επιδόσεις της εταιρείας το 2021 κινήθηκαν ιδιαίτερα δυναμικά στην Ευρώπη, την Κίνα και τη Μέση Ανατολή. Η Ευρώπη αντιπροσώπευε την #1 αγορά για την Accor με την υπογραφή 153 νέων ξενοδοχείων, που αντιπροσωπεύουν ανάπτυξη +20% έναντι του 2020. Η Κίνα κατείχε τη #2 θέση της Accor όσον αφορά την υπογραφή συμβολαίων το 2021, με το υψηλότερο ποσοστό ανάπτυξης στο +39% έναντι του 2020, ενώ η περιοχή ΙΜΕΑΤ (Ινδία, Μέση Ανατολή, Αφρική, Τουρκία) ενίσχυσε τη στρατηγική της θέση κατά τη διάρκεια του έτους.

Όσον αφορά τη συνολική αξία, η περιοχή IMEAT είναι πλέον ο μεγαλύτερος μοχλός ανάπτυξης για την Accor. Αξίζει να σημειωθεί ότι πάνω από το 40% των παγκόσμιων αναπτυξιακών projects της Accor αφορούν την ανακαίνιση υφιστάμενων κτιρίων και όχι νέες κατασκευές, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που ανέλαβε ο Όμιλος: περιβαλλοντικές και κοινωνίας & διακυβέρνησης (ESG).

“Το 2021, συνεχίσαμε να ενισχύουμε την ηγετική μας θέση σε περιοχές όπου κυριαρχούμε ιστορικά στον ανταγωνισμό, χτίζοντας παράλληλα ισχυρή δυναμική στις βασικές αγορές της Βόρειας Αμερικής και της Κίνας”, δήλωσε η Agnès Roquefort, Global Chief Development Officer, Accor.

“Προβλέπουμε έναν ακόμη υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης φέτος και είμαστε στην ευχάριστη θέση να ξεκινήσουμε και πάλι να υπογράφουμε νέα ξενοδοχεία με ρυθμό ένα ανά ημέρα. Είμαστε εξαιρετικά ευγνώμονες απέναντι στις ομάδες ανάπτυξής μας σε όλο τον κόσμο που κάνουν φανταστική δουλειά προχωρώντας projects, υπερβαίνοντας στόχους και ανοίγοντας νέες πόρτες – παρά τις συνεχιζόμενες προκλήσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας, τις γεωπολιτικές εντάσεις, τους αυστηρούς κανονισμούς υγείας και ασφάλειας και την ανάκαμψη μετά την πανδημία, που συνεχίζεται με ποικίλους ρυθμούς”.

2021 – Μια χρονιά με πρωτιές

Η ομάδα ανάπτυξης της Accor έφτασε σε πολλά ορόσημα το 2021, ιδίως στην Κίνα, όπου οι υπογραφές νέων projects σημείωσαν ρεκόρ: περισσότερα από 520 ξενοδοχεία λειτουργούν αυτή τη στιγμή στην περιοχή και άλλα 350 βρίσκονται υπό ανάπτυξη. Ο πρώτος προορισμός του ολοκαίνουργιου luxury brand της Accor, Εmblems Collection υπογράφηκε για την ανάπτυξη ενός υπέροχου εμβληματικού ξενοδοχείου στην επαρχία Guizhou: Guiyang Art Center Hotel, Emblems Collection.

Οι δύο πρώτοι διεθνείς προορισμοί Orient Express ανακοινώθηκαν επίσης το 2021, με τις υπογραφές του Orient Express Grand Hotel de la Minerve στη Ρώμη της Ιταλίας και του Orient Express Diriyah Gate στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας. Το πολυτελές brand ανακοίνωσε επίσης τον περασμένο Δεκέμβριο ένα έργο σιδηροδρομικού τουρισμού σε συνεργασία με την Arsenale S.p.A., το Orient Express La Dolce Vita. Με την υποδοχή των πρώτων επιβατών να προγραμματίζεται για το 2023, αυτό το υπέροχο project περιλαμβάνει έξι τρένα που θα ταξιδέψουν από τη Βόρεια προς στη Νότια Ιταλία, μέσω 14 περιοχών, συμπεριλαμβανομένων επίσης και τριών διεθνών προορισμών από τη Ρώμη: προς στο Παρίσι, την Κωνσταντινούπολη και το Σπλιτ.

Ένα άλλο luxury ορόσημο ήταν η δημιουργία του πρώτου Banyan Tree στη Μέση Ανατολή, το Banyan Tree Doha La Cigale Mushaireb στο Κατάρ, το οποίο έκανε το επίσημο ντεμπούτο του το 2021. Διατηρώντας τη δυναμική του brand στην περιοχή, θα ακολουθήσει μια δεύτερη τοποθεσία αργότερα το 2022, το Banyan Tree AlUla στην κοιλάδα Asher της Σαουδικής Αραβίας.

Το 2021 τα ιδιοφυή design concepts ήταν το κλειδί για τη δύναμη της Accor στα high-volume economy και midscale brands, όπως η εισαγωγή του πρώτου ibis Square concept hotel στο ibis Timisoara της Ρουμανίας. Το πρώτο Novotel RF Studio guest room που αντικατοπτρίζει το νέο όραμα του brand για τoν σχεδιασμό ξενοδοχείων έκανε το ντεμπούτο του στο Novotel Dubai Jumeirah Triangle, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενώ το Novotel Mexico City Toreo άνοιξε με περηφάνια το πρώτο Novotel που φιλοξενεί το σχεδιαστικό concept δωματίων του Design & Architecture Studio Sundukovy Sisters. Επιπλέον, η Accor έλαβε για πρώτη φορά το Polish Green Building Council (PLGBC) Green Award για τη βιώσιμη real estate ανάπτυξη του Mercure Katowice Centrum, στην Πολωνία.

Η δύναμη των ποικίλων brands

Με το πιο ολοκληρωμένο δίκτυο brands του κλάδου της φιλοξενίας, οι πολυτελείς και premium παροχές της Accor αυξάνουν διαρκώς την αξία του αναπτυξιακού χαρτοφυλακίου του Ομίλου, ενώ τα economy και midscale segments συνεχίζουν να φέρνουν τον μεγαλύτερο όγκο. Αυτή η ισορροπία είναι το κλειδί για το επιτυχημένο μοντέλο ανάπτυξης, παρέχοντας στον Όμιλο τη δύναμη και την ευελιξία να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες ανάπτυξης τη στιγμή που αυτές προκύπτουν. Ευέλικτα brands όπως το greet, το ibis Styles, το Mercure και το Mövenpick αντιπροσώπευαν το 48% των υπογεγραμμένων δωματίων το 2021 (182 ξενοδοχεία και 27.500 δωμάτια, +54% έναντι του 2020) και αναμένεται να δημιουργήσουν σημαντικό ενδιαφέρον και πάλι το 2022.

Σημαντική συμβολή στην προαναφερθείσα ανάπτυξη της Αccor είχαν τα δύο collection brands, το MGallery Hotel Collection και η Emblems Collection. Και τα δύο έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα τις ανάγκες ανεξάρτητων ιδιοκτητών και ιδιοκτητών boutique ξενοδοχείων, παρέχοντας ευέλικτα brand standards, που σέβονται τη μοναδική ταυτότητα των ξενοδοχείων, ενώ επιτρέπουν άμεση πρόσβαση στις δυνατές πλατφόρμες πωλήσεων, διανομής και loyalty της Accor.

Το 2022

Μέχρι το τέλος του 2022 και τις αρχές του 2023, οι ομάδες ανάπτυξης και λειτουργίας της Accor θα ανοίξουν τις πόρτες σε πολλά νέα εμβληματικά ακίνητα σε όλο το χαρτοφυλάκιο των brands του Ομίλου, συμπεριλαμβανομένων των Raffles London at The OWO, Raffles & Fairmont Doha (φωτο), Raffles at Galaxy Macau, Raffles Boston Back Bay Hotel & Residences, Sofitel Barcelona Skipper, Sofitel Shanghai North Bund, Rixos Doha Qetaifan Island, The Admiral Hotel Manila – MGallery, Pullman Orchard Singapore, Novotel Mexico City Insurgentes, και Novotel Liverpool Paddington Village ανάμεσα σε πολλά άλλα.

Πρωτοπόρος στον κλάδο της lifestyle φιλοξενίας

Το Lifestyle είναι ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους της παγκόσμιας βιομηχανίας φιλοξενίας και η Accor σχεδιάζει να τριπλασιάσει τον αριθμό των lifestyle ξενοδοχείων της μέχρι το 2023. Η ηγετική θέση του Ομίλου στον τομέα της lifestyle φιλοξενίας ξεκινά από την Ennismore, μια συνεργασία στην οποία η Accor κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών. Η Ennismore είναι μια παγκόσμια κοινοπραξία 14 brands, με 90 ιδιοκτησίες σε λειτουργία και ακόμα 160+ στο pipeline.

Τα αναπτυξιακά highlights από την Ennismore το 2021 περιλάμβαναν την υπογραφή ενός Morgans Originals Legacy στο Μαϊάμι των ΗΠΑ, το Hoxton, Brussels στο Βέλγιο, το Hyde Paradox Hotel London City, στο Ηνωμένο Βασίλειο, το SO/ Maldives και το TRIBE Phnom Penh Post Office Square, στην Καμπότζη. Τα επιτυχημένα ανοίγματα το 2021 περιελάμβαναν το SO/Sotogrande, στην Ισπανία, το SLS Dubai & Hyde Dubai Business Bay, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Mondrian Shoreditch London, στο Ηνωμένο Βασίλειο, το 25Hours Florence and The Hoxton, Rome, στην Ιταλία, το Mama Shelter Lisbon, στην Πορτογαλία και το JO&JOE Vienna, στην Αυστρία.

Τα νέα ανοίγματα της Ennismore το 2022 περιλαμβάνουν το Maison Delano Paris, τρία ανοίγματα για το The Hoxton με τα Barcelona, Shepherd’s Bush και Brussels, τα SO/ Paris, 25hours Copenhagen, Mama Shelter Paris La Défense και Dubai το SLS Puerto Madero, και το Mondrian Singapore Duxton.

Ο Gaurav Bhushan, Co-CEO της Ennismore δήλωσε: “Το Lifestyle είναι ένα από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα segments της βιομηχανίας της φιλοξενίας, όπως αποδεικνύει η αυξημένη ζήτηση για τα brands μας, καθώς επανερχόμαστε γρήγορα στα προ πανδημίας επίπεδα. Το 2021 ανοίξαμε 15 νέα ξενοδοχεία και πρόκειται σχεδόν να τα διπλασιάσουμε φέτος με ισχυρή ανάπτυξη σε όλες τις περιοχές, ειδικά στην Ευρώπη, την Αμερική και τη Μέση Ανατολή. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα lifestyle brands ανακάμπτουν γρηγορότερα από τον αντίκτυπο της πανδημίας, με όπλο την ισχυρή τοπική και εγχώρια ζήτηση, ιδιαίτερα για τα εστιατόρια και τα μπαρ μας".

Το ανερχόμενο αστέρι των branded residences

Η Accor είναι ο μεγαλύτερος παίκτης στον κόσμο στον ανερχόμενο τομέα των branded residences ανεβαίνοντας στο νούμερο 1 τα τελευταία τρία χρόνια. Το χαρτοφυλάκιο branded residences της Accor αποτελείται από 35 properties που λειτουργούν κάτω από 16 brands, 20 πρόσφατα υπογεγραμμένα projects το 2021 και 90 branded residences στο pipeline (16.300 μονάδες). Σύμφωνα με τη Savills International Development Consultancy, ο τομέας των branded residences έχει αυξηθεί κατά 230% την τελευταία δεκαετία, προσθέτοντας περισσότερες από 50.000 μονάδες σε 356 έργα.

Τα branded residences projects της Accor κυμαίνονται από high-end πολυτελείς προσφορές μέχρι premium και midscale με έναν αυξανόμενο αριθμό συναρπαστικών lifestyle κοινοτήτων. Το 2021, η Accor λανσάρισε ένα εξειδικευμένο website, επιτρέποντας στους ενδιαφερόμενους αγοραστές να εξερευνήσουν ολόκληρο το portfolio ιδιωτικών ακινήτων της Accor σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των κατοικιών που ήδη λειτουργούν και εκείνων που βρίσκονται υπό ανάπτυξη.

Τα κυριότερα σημεία της οικιστικής ανάπτυξης από το 2021 περιελάμβαναν το ρεκόρ πώλησης της Mondrian Residences Gold Coast, στην Αυστραλία και το νέο ρεκόρ πωλήσεων 49 εκατ. λιρών για ένα ρετιρέ στο The OWO Residence by Raffles, στο Λονδίνο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τα νέα ανοίγματα της Accor στον χώρο των branded residences το 2022 περιλαμβάνουν το Raffles Boston Back Bay Hotel & Residences, το Fairmont Century Plaza Residences στο Λος Άντζελες, των ΗΠΑ, το MGallery Residences MontAzure Lakeside στην Ταϊλάνδη και το Pullman Residences Newton, στη Σιγκαπούρη.

Στοχεύοντας στην Ιταλία και την Νότια Ευρώπη

Με 64 ξενοδοχεία που υπογράφηκαν το 2021, το hub της Accor στη Νότια Ευρώπη εδραιώνει τη θέση του στην κορυφή του κλάδου φιλοξενίας. Με 1.914 ξενοδοχεία, ή περισσότερα από 180.000 δωμάτια, η περιοχή αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο περιφερειακό δίκτυο του Ομίλου, και το 36% του συνολικού χαρτοφυλακίου. Τα 6.320 δωμάτια που υπογράφηκαν το 2021 δείχνουν μια σαφή αύξηση στην απόδοση σε σύγκριση με το 2020, κοντά στο έτος ρεκόρ του 2019. Αυτοί οι αριθμοί επιβεβαιώνουν την ανθεκτικότητα του κλάδου και την εμπιστοσύνη που συνεχίζουν να δείχνουν ιδιοκτήτες και επενδυτές στην Accor παρά την πανδημία. Τέλος, με το 44% των projects να έχουν υπογραφεί από νέους συνεργάτες, ο Όμιλος αποδεικνύει την ελκυστικότητα των brands του.

«Είμαστε ευχαριστημένοι καθώς βλέπουμε την κρίση του Covid-19 να απομακρύνεται και ιδιαίτερα αισιόδοξοι για την ανάκαμψη που έχει ήδη ξεκινήσει στη Νότια Ευρώπη. Με ένα ξενοδοχείο να ανοίγει κάθε 5 ημέρες το 2021, βλέπουμε πώς ο Όμιλος μπόρεσε να αντέξει, χάρη στη δύναμη των brands του, με όλα τα τμήματα ενωμένα –53 ξενοδοχεία που αντιπροσωπεύουν περισσότερα από 4.600 δωμάτια εντάχθηκαν στο portfolio μόνο στην οικονομική και τη μεσαία κατηγορία. Το 2022, η περιοχή θα συνεχίσει να προωθεί μια φιλόδοξη αναπτυξιακή στρατηγική, με πολλά νέα έργα σε μερικά από τα πιο ισχυρά brands μας, όπως Novotel, Mercure και ibis, αλλά και στις premium, πολυτελείς και lifestyle κατηγορίες, με όμορφα brands να καταφθάνουν σε όλο το hub, όπως το Mövenpick και το Swissôtel.

Η ξενοδοχειακή βιομηχανία αλλάζει, ενσωματώνοντας περισσότερο από ποτέ τις νέες προσδοκίες των πελατών μας: διασφάλιση υγείας, αυξημένη ρευστότητα χρήσης χάρη στην ψηφιακή, βιωματική δυναμική του προγράμματος πιστότητας ALL - Accor Live Limitless, δυνατότητα εργασίας από τα ξενοδοχεία, υπεύθυνο και βιώσιμο αποτύπωμα. Προκειμένου να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση για ευαισθητοποίηση σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα, η αναπτυξιακή μας στρατηγική θα επικεντρωθεί κυρίως στο brand greet: μια νέα υπηρεσία που σχεδιάστηκε γύρω από την έννοια της κυκλικής φιλοξενίας, δίνοντας δεύτερη ζωή σε μέρη, αντικείμενα και ανθρώπους. Με ήδη 15 νέες υπογραφές το 2021 και 10 εγκαίνια προγραμματισμένα για το 2022, το greet αποτελεί μέρος της ισχυρής πεποίθησης μας ότι η ξενοδοχειακή βιομηχανία του αύριο θα είναι βιώσιμη και υπεύθυνη. Το σημαντικότερο είναι ότι πρέπει να συνεισφέρουμε, επιδεικνύοντας τον πρωτοποριακό μας ρόλο», δήλωσε η Maud Bailly, CEO Southern Europe, Accor.

Ενθουσιασμένοι για τη νέα χρονιά

Συνολικά, η Accor σχεδιάζει να ανοίξει περισσότερα από 300 νέα ξενοδοχεία και resorts το 2022 διαθέτοντας ένα ισχυρό δίκτυο για την επιστροφή στην ανάπτυξη και την ανάκαμψη της ταξιδιωτικής βιομηχανίας. Επιπλέον, με τα luxury and premium segments να αντιπροσωπεύουν πλέον σχεδόν το 40% των μελλοντικών ανοιγμάτων για την Accor και τα θεμελιώδη της ταξιδιωτικής βιομηχανίας να βελτιώνονται σταθερά, ο Όμιλος αναμένει να δει ισχυρή αύξηση κερδών τα επόμενα χρόνια.

"Η ανάπτυξη είναι η κινητήριος δύναμη της Accor. Η ικανότητά μας να προσφέρουμε το πιο διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο brands στον κόσμο μας επιτρέπει να ξεχωρίζουμε στην αγορά", πρόσθεσε η Roquefort. “Όλο το 2021, οι ξενοδόχοι στράφηκαν σε εμάς λόγω της σημαντικής αύξησης των εσόδων που παρέχουν οι ισχυρές πλατφόρμες πωλήσεων, διανομής και loyalty της Accor. H ικανοποίησή τους οφείλεται στο γεγονός ότι έχουμε ένα brand που ταιριάζει με την ιδιοκτησία τους, τα προφίλ των επισκεπτών τους και τη μοναδική, τοπική αισθητική τους. Σε αυτό το σημείο θα επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας το 2022, με στόχο να παραδίδουμε κάθε φορά το σωστό προϊόν στη σωστή αγορά, με τον κατάλληλο συνεργάτη”.