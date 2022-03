Πρώτο άνοιγμα Hilton στα Γκαλαπάγκος, με το Royal Palm Galapagos, Curio Collection by Hilton

Την υποδοχή του brand Curio Collection by Hilton στο νησί Santa Cruz των Γκαλαπάγκος, με τη μετατροπή του ξενοδοχείου Royal Palm Galapagos και τη σύναψη συμφωνίας franchise με τη Serinatura S.A., ανακοίνωσε η Hilton.

Το διάσημο ξενοδοχείο θα παραμείνει υπό την ιδιοκτησία και τη λειτουργία της τρέχουσας εταιρείας διαχείρισης, με επικεφαλής τον κ.Diego Andrade Murtinho, ενώ θα ενταχθεί στην Curio Collection by Hilton, διατηρώντας παράλληλα την ιστορική του δέσμευση για βιώσιμα και υπεύθυνα ταξίδια. Με αυτόν τον τρόπο, η Curio Collection by Hilton θα αντιπροσωπεύει το πρώτο διεθνές ξενοδοχειακό brand με παρουσία στον εν λόγω προορισμό, τηρώντας την παγκόσμια στρατηγική του Hilton, γνωστή ως Travel with Purpose.

Το υπάρχον ξενοδοχείο Royal Palm Galapagos, το οποίο ανήκει στη Serinatura S.A. και φημίζεται για την παράδοση και την κληρονομιά του στην κοινότητα των Γκαλαπάγκος, βυθίζει τους επισκέπτες στο παρθένο φυσικό περιβάλλον της Santa Cruz. Το νησί είναι ένα από τα πιο σημαντικά στην περιοχή, αφού φιλοξενεί τον κόλπο Tortuga, τον ερευνητικό σταθμό Charles Darwin και ένα λιμάνι για οικολογικά υπεύθυνη κρουαζιέρα. Απομονωμένο σε ένα κτήμα 160 στρεμμάτων στα καταπράσινα δάση Miconia Highland δίπλα στο Εθνικό Πάρκο Γκαλαπάγκος, Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, το ξενοδοχείο είναι προστατευμένο μέσα σε μια κοιλάδα, ανάμεσα σε δύο παλαιά ηφαίστεια και διαθέτει εννέα περιοχές γεωλογικού ενδιαφέροντος. Η βιωσιμότητα βρίσκεται στο επίκεντρο του ξενοδοχείου και είναι συνυφασμένη με τις λειτουργίες του. Σημειώνεται ότι το Royal Palm Galapagos είναι το μόνο ξενοδοχείο με πρόγραμμα αναδάσωσης Miconia και Escalesia και πρόγραμμα Rain Harvesting που βοηθά να διασφαλιστεί ότι ο προορισμός θα παραμείνει ανέπαφος για τις επόμενες γενιές ταξιδιωτών.

Αναλυτικά, το boutique ξενοδοχείο αποτελείται από 21 παραδοσιακά σπίτια και βίλες μέσα στη φύση, μία γραφική πισίνα, σπα και γυμναστήριο. Οι επισκέπτες βιώνουν μοναδικές συναντήσεις με την άγρια ζωή, από πράσινες χελώνες έως όμορφα πουλιά, ενώ απολαμβάνουν το υψηλότερο επίπεδο άνεσης και παρεχόμενων υπηρεσιών εντός της προστατευόμενης, οικολογικά ευαίσθητης τοποθεσίας. Για μια επιπλέον συναρπαστική γευστική εμπειρία, το ξενοδοχείο διαθέτει το μόνο εξαιρετικό εστιατόριο που βρίσκεται μέσα σε ένα σπήλαιο, μέσα σε μία από τις σήραγγες λάβας της τοποθεσίας. Αυτή η μοναδική εμπειρία δίνει στους επισκέπτες μια γεύση από τις απίστευτες δυνάμεις που δημιούργησαν το αρχιπέλαγος, ενώ απολαμβάνουν ένα γευστικό μενού εμπνευσμένο από την τοπική κουλτούρα.

Το ξενοδοχείο αναμένεται να ενταχθεί στην Curio Collection by Hilton τον Ιούλιο του 2022, ενώ επί του παρόντος βρίσκεται σε ανακαίνιση που περιλαμβάνει ανανέωση του λόμπι, του σπα, των δωματίων και του εστιατορίου. Επιπλέον, η ανακαίνιση θα συμπληρώσει και θα ενισχύσει την υπάρχουσα βιώσιμη αρχιτεκτονική και σχεδιασμό του ξενοδοχείου, με συνεχή προσοχή στις τοπικές προμήθειες, καθώς και σε περιβαλλοντικά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένου μεταξύ άλλων του συστήματος μείωσης του νερού, όπου επαναχρησιμοποιεί το νερό της βροχής και ανακυκλώνει σχεδόν το 90% των υπολειμμάτων του.

Το Hilton Effect Foundation, ο παγκόσμιος φιλανθρωπικός βραχίονας της εταιρείας που επιδιώκει να προωθήσει τους στόχους του Hilton's Travel with Purpose, έχει συμμετάσχει σε έργα σε όλη την περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας με οργανισμούς όπως το The Nature Conservancy για την προστασία των ειδών ψαριών του Ισημερινού και το Galapagos Conservancy για τη διατροφή και την προστασία της γιγάντιας χελώνα Floreana.

Τέλος, το Royal Palm Galapagos, Curio Collection by Hilton θα ενταχθεί στο Hilton Honors, το βραβευμένο πρόγραμμα αφοσίωσης επισκεπτών του ομίλου Hilton.