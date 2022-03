13 αγοραπωλησίες και συμφωνίες για ξενοδοχειακές αλυσίδες και μεμονωμένα ξενοδοχεία ανά τον κόσμο

Κινητικότητα καταγράφεται στις αγοραπωλησίες ξενοδοχείων ανά τον κόσμο όπως φαίνεται από στοιχεία της HVS International.

Αναλυτικά τα στοιχεία έχουν ως εξής:

Η HVS Hodges Ward Elliott ως σύμβουλος στην πώληση του Hotel Brooklyn στο Μάντσεστερ, στην CDL

Η HVS Hodges Ward Elliott ενήργησε για λογαριασμό της Roundapple Hotel Partners στην οργάνωση της πώλησης του μακροχρόνιου lease του ξενοδοχείου Brooklyn, 189 δωματίων στο Μάντσεστερ, στην εταιρεία με έδρα τη Σιγκαπούρη REIT CDL Hospitality Trusts. Το νεόκτιστο ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων, που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Μάντσεστερ και ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2020, λίγο πριν από την έναρξη της πανδημίας του κορωνοϊού. Το ξενοδοχείο λειτουργεί από την Bespoke Hotels, έναν από τους μεγαλύτερους ανεξάρτητους ομίλους ξενοδοχείων στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Atlas Hotels αποκτά το χαρτοφυλάκιο έξι ακινήτων του Ομίλου Chardon στη Σκωτία

Η εταιρεία επενδύσεων σε ξενοδοχεία και ψυχαγωγία London & Regional (L+R), μέσω της Atlas Hotels, απέκτησε το χαρτοφυλάκιο 6 ξενοδοχείων του Ομίλου Chardon στη Σκωτία, έναντι αδιευκρίνιστου ποσού. Το χαρτοφυλάκιο των 569 δωματίων περιλαμβάνει πέντε ξενοδοχεία Holiday Inn Express και ένα Holiday Inn, σε τοποθεσίες στη Γλασκώβη, το Εδιμβούργο, το Νταμφέρλιν και το Περθ. Με την εν λόγω συναλλαγή, το χαρτοφυλάκιο της Altas αυξάνεται σε συνολικά 60 ξενοδοχεία στο Ηνωμένο Βασίλειο με πάνω από 7.400 δωμάτια. Σημειώνεται ότι η L+R έχει δεσμεύσει επιπλέον 200 εκατ. λίρες, για να συνεχίσει να επεκτείνει τα ξενοδοχεία Atlas.

Η Alchemy Partners πωλεί το Inn Collection Group στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Kings Park Capital

Η βρετανική εταιρεία Alchemy Partners αποχώρησε από την επένδυσή της στην Inn Collection Group στο Ηνωμένο Βασίλειο, μέσω συμφωνίας που υπολογίζεται σε περισσότερα από 300 εκατ. λίρες, μετά την απόκτηση του χαρτοφυλακίου το 2018 από την εταιρεία ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων Kings Park Capital, η οποία έχει πλέον εξαγοράσει τη διευρυμένη συλλογή μαζί με το Harris Family Trusts, μέχρι πέρυσι σημαντικό μέτοχο του The Bourne Leisure Group. Από την εξαγορά της Alchemy το 2018, ο όμιλος Inn Collection Group έχει επεκταθεί από 10 σε 31 ξενοδοχεία στη βόρεια Αγγλία, από το York έως το Lake District και βόρεια ως το Northumberland.

Η Arlaes εξαγοράζει το Hard Rock Hotel Madrid από την ActivumSG

Η γερμανική εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων ιδιωτικών μετοχών ActivumSG Capital Management πώλησε το Hard Rock Hotel Madrid στην εταιρεία επενδύσεων και διαχείρισης Arlaes Management έναντι 65 εκατ. ευρώ (404.000 ευρώ ανά δωμάτιο). Το ξενοδοχείο των 161 δωματίων, το οποίο προέκυψε από μετατροπή ενός πρώην δημοτικού κτιρίου γραφείων, αποκτήθηκε από το Iberia Fund I της ActivumSG και βρίσκεται στην περιοχή των μουσείων της ισπανικής πρωτεύουσας, πολύ κοντά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης, Atocha. Το ξενοδοχείο άνοιξε για τους επισκέπτες τον Ιούλιο του 2021 και, μετά τη συναλλαγή, θα συνεχίσει να λειτουργεί από τη Hard Rock International.

Η Santander και η Signal αποκτούν το Sheraton La Caleta Resort στην Τενερίφη από την Grupo Disa

Η μεγαλύτερη τράπεζα της Ισπανίας, Banco Santander και η Signal Capital Partners με έδρα το Λονδίνο, ολοκλήρωσαν την εξαγορά του Sheraton La Caleta Resort & Spa των 284 δωματίων στην Τενερίφη, στα Κανάρια Νησιά της Ισπανίας, από την εταιρεία ενέργειας Grupo Disa με έδρα την Τενερίφη, έναντι 80 εκατ. ευρώ. (282.000 ευρώ ανά δωμάτιο). Το πολυτελές συγκρότημα αποκτήθηκε μέσω του ταμείου JV Signal Santander European Hospitality, το οποίο ξεκίνησε το 2021. Πέρυσι,είχαν δεσμεύσει στο ταμείο 100 εκατομμύρια ευρώ έκαστη, με το La Caleta να αποτελεί την πρώτη επένδυση της νέας συνεργασίας. Το θέρετρο των 5 αστέρων διαχειρίζεται η Marriott και περιλαμβάνει τέσσερα εστιατόρια, δύο μπαρ, ένα σπα και εγκαταστάσεις ψυχαγωγίας.

Η Relaxia εξαγοράζει το ξενοδοχείο Beverly Park στο Γκραν Κανάρια της Ισπανίας

Η ισπανική Grupo Perez Moreno, μέσω της Relaxia Hotels, εξαγόρασε το Beverly Park Hotel στο Γκραν Κανάρια της Ισπανίας έναντι 51 εκατ. ευρώ (109.000 ευρώ ανά δωμάτιο). Το ξενοδοχείο των 469 δωματίων ανήκε προηγουμένως στην οικογένεια Ruiz-Mateos (μέσω της Maspalomas Hoteles SAU), η οποία είχε κηρύξει πτώχευση του ακινήτου το 2011. Μετά από μια διαδικασία πώλησης που τελικά διήρκεσε 10 χρόνια, η Relaxia αναδείχθηκε επιτυχής πλειοδότης και, με αυτήν την εξαγορά, αυξάνει το χαρτοφυλάκιό της σε πέντε ξενοδοχεία υπό τη σημαία Relaxia. Το ξενοδοχείο 3 αστέρων, που βρίσκεται στη νότια ακτή του νησιού, περιλαμβάνει εστιατόριο με μπουφέ, γήπεδο τένις και 5 πισίνες.

Η Stoneweg και η Bain αποκτούν το Don Carlos Hotel Ibiza από την Palladium

Η κοινοπραξία ακινήτων φιλοξενίας της Stoneweg και της Bain απέκτησε άλλο ένα ισπανικό ξενοδοχείο, το Don Carlos στην Ίμπιζα της Ισπανίας, έναντι 50 εκατ. ευρώ (298.000 ευρώ ανά δωμάτιο). Η πιο πρόσφατη απόκτηση ακολουθεί τις δύο συμφωνίες που έγιναν στις αρχές του έτους στη Μαρμπέγια και τη Μπαρτσελόνα. Η JV, η οποία απέκτησε το ξενοδοχείο από τον Όμιλο Palladium Hotel της Ibiza, σχεδιάζει να επανατοποθετήσει το νέο απόκτημα σε concept τρόπου ζωής, ενώ η Palladium θα συνεχίσει να διαχειρίζεται το ξενοδοχείο μέχρι το κλείσιμο της σεζόν του 2022. Το παραθαλάσσιο ξενοδοχείο, που βρίσκεται στην πόλη Santa Eulalia del Rio στο νησί των Βαλεαρίδων, περιλαμβάνει δύο εστιατόρια, ένα μπαρ, ένα γυμναστήριο και πισίνα.

Η LaSalle σε συμφωνία μακροχρόνιας μίσθωσης για το Crowne Plaza Blackfriars, Λονδίνο

Η LaSalle Investment Management αγόρασε το Crowne Plaza Blackfriars, ένα πολυτελές ξενοδοχείο 204 δωματίων στο Blackfriars του Λονδίνου. Ο πωλητής του μακροχρόνιου μισθωτηρίου γης είναι η Blackfriars Hotel (UK) Holdings Limited, η οποία είναι ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου για περίπου 15 χρόνια και η οποία θα χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια για κινήσεις όπως είναι μεταξύ άλλων η ανακαίνιση και η μετονομασία του ακινήτου ως το δεύτερο ξενοδοχείο Hyatt Regency του Λονδίνου, βάσει συμφωνίας διαχείρισης με τη Hyatt. Βρίσκεται στην περιοχή Blackfriars του Σίτι του Λονδίνου, κοντά στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Παύλου, στη γέφυρα Blackfriars και στον ποταμό Τάμεση, ενώ το κτήριο κατασκευάστηκε αρχικά το 1916 ως κτίριο γραφείων για τους εμπόρους χάρτου Spicer Brothers. Το κτίριο ανακαινίστηκε το 1998, για να δημιουργηθεί το ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων Blackfriars.

Ο όμιλος NAOS αγοράζει το Sheraton Nice Airport με χρηματοδότηση από την ICG

Ο 'Όμιλος NAOS Hotel αγόρασε το Sheraton Hotel των 235 δωματίων στο αεροδρόμιο της Νίκαιας στη Γαλλία, από τον κατασκευαστή, σε άγνωστη τιμή. Ο ΝAOS φέρεται να έλαβε δάνειο 62 εκατ. ευρώ από την ICG για τη χρηματοδότηση της προθεσμιακής αγοράς. Το ξενοδοχείο 4 αστέρων πρόκειται να ανοίξει την άνοιξη του 2022.

Η FBD Hotels εξαγοράζει το Killashee House στην Ιρλανδία από την Tetrarch Capital

Ο ιρλανδικός όμιλος ακινήτων FBD Hotels & Resorts απέκτησε το Killashee Hotel στο Co Kildare της Ιρλανδίας, από την Tetraarch Capital με έδρα το Δουβλίνο, έναντι 25 εκατ. ευρώ (177.000 ευρώ ανά δωμάτιο). Το ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων, 141 δωματίων, που βρίσκεται 30χλμ. από το κέντρο της πόλης του Δουβλίνου σε έκταση 55 στρεμμάτων, διαθέτει εγκαταστάσεις συνεδρίων, γάμου, σπα και αναψυχής. Η FBD Hotels & Resorts, που ανήκει στην Farmer Business Developments, επενδυτική εταιρεία συμμετοχών που αποτελείται κυρίως από αγρότες ως μετόχους, περιλαμβάνει πλέον στο χαρτοφυλάκιό της 6 ξενοδοχεία.

Η Bourne Leisure εξαγοράζει το The Runnymede on Thames Hotel, UK, από την Ralph Trustees Limited

Η εταιρεία διαχείρισης ξενοδοχείων του Ηνωμένου Βασιλείου, Bourne Leisure, απέκτησε το ξενοδοχείο των 180 δωματίων Runnymede on Thames από την οικογενειακή επιχείρηση Ralph Trustees Limited, έναντι αδιευκρίνιστου ποσού. Το ξενοδοχείο 4 αστέρων, που βρίσκεται στον ποταμό Τάμεση, 10 λεπτά οδικώς από το Windsor και περίπου 30 χιλιόμετρα δυτικά του κεντρικού Λονδίνου, θα ενταχθεί στο χαρτοφυλάκιο των Warner Leisure Hotels ,της εταιρείας που υποστηρίζεται από την Blackstone. Το Runnymede on Thames, το οποίο λειτουργεί για 35 χρόνια από τον Όμιλο Ralph Trustees, ο οποίος λειτουργεί επίσης δύο πολυτελή ξενοδοχεία, το The Athenaeum στο Λονδίνο και το The Grove στο Hertfordshire, διαθέτει πολλά εστιατόρια, 7 αίθουσες συσκέψεων και σπα.

Η Castleforge εξαγοράζει το Abbey Hotel στο Bath του Ηνωμένου Βασιλείου από την KE Hotels

Η εταιρεία επενδύσεων ακινήτων Castleforge με έδρα το Λονδίνο, απέκτησε το Abbey Hotel των 65 δωματίων στο Bath της Αγγλίας, από την KE Hotels, έναντι αδιευκρίνιστου ποσού. Η συναλλαγή περιλαμβάνει το ξενοδοχείο και δύο παρακείμενα κτίρια. Η Castleforge σχεδιάζει να προσθέσει στη δυναμικότητα του ξενοδοχείου άλλα 15 δωμάτια, ενώ διαχειριστής του ξενοδοχείου θα είναι η Axiom Hospitality με έδρα το Λονδίνο. Αυτή είναι η τέταρτη απόκτηση ξενοδοχείου από την Castleforge, μετά από τρεις συναλλαγές το 2021 για την απόκτηση του ξενοδοχείου Bruntsfield στο Εδιμβούργο, του Hilton Cardiff και του Crowne Plaza Edinburgh.

Η ADR Fastigheter εξαγοράζει το Hoom Home & Hotel έξω από τη Στοκχόλμη, από τη Genova Property Group

Η ADR Fastigheter με έδρα τη Στοκχόλμη απέκτησε το Hoom Home & Hotel των 153 δωματίων από τους Σουηδούς επενδυτές Genova Property Group, έναντι 20,2 εκατ. ευρώ (132.000 ευρώ ανά δωμάτιο). Το ξενοδοχείο βρίσκεται στο Svealand έξω από τη Στοκχόλμη και αρχικά, το 2018, η Genova Property Group το αγόρασε από τον κατασκευαστή.

